Seurantalot ovat suomalaisille tärkeitä: Kotiseutuliitto myönsi korjausrahaa yli kaksi miljoona euroa, mutta tukea haettiin yli tuplasti enemmän

Vähikkälän kylässä Janakkalassa seurantalo valmistui samana vuonna kun talvisota syttyi. Yli 80-vuotisen historiansa aikana sen seinien sisäpuolelle on mahtunut koko kylän kirjo. Kyläläiset tekevät paljon töitä sen eteen, että talon käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

Punainen, jykevistä ikihirsistä tehty talo on kylän ja sen 450 asukkaan arjen keskiössä edelleen. Ennen koronaa siellä tanssittiin häitä, vietettiin syntymäpäiväjuhlia ja järjestettiin suurempia tilaisuuksia. Myös Olavi Uusivirran Skorpioni-levy näki päivänvalon seurantalon salissa, ja koko Vähikkälän kylä oli hetken otsikoissa.

Kun korona tyhjensi talon varauskirjan, jäljelle jäivät viikoittaiset liikuntavuorot. Keväällä käärittiin kuitenkin jo hihat, ja tyhjässä talossa uusittiin keittiö ja käyttövesiputkisto.

– Siitä remontista ei aiheutunut kenellekään mitään haittaa, vaikka keittiötä ei voinut käyttää useaan viikkoon, sanoo Vähikkälän Maa- ja Kotitalousseura ry:n puheenjohtaja Jari Anttila.

Nyt kylällä odotetaan, miten maailma asettuu koronan jälkeen. Valmiina kyllä ollaan.

Seurantalojen korjaustarve jaettua avustussummaa huomattavasti suurempi

Kotiseutuliitto jakoi tänä vuonna avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille seurantalojen kunnostukseen yhteensä 2 174 000 euroa. Avustuksen tarkoituksena on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset. Avustuksia myönnettiin 130 kohteeseen.

Avustusta haettiin erityisesti vesikaton korjauksiin, julkisivujen korjaamiseen ja maalaamiseen sekä töiden suunnittelukustannuksiin. Eniten avustuksia myönnettiin Uudellemaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle.

Tänä vuonna avustussumma oli keskimäärin 16 700 euroa avustuksen saajaa kohti. Tarve on kuitenkin suurempi. Kotiseutuliittoon avustushakemuksia lähetettiin tänä vuonna 209 kappaletta. Haettava summa oli yli viisi miljoonaa euroa.

Taloudellinen tuki mahdollisti etäseurannan seurantalon tekniikalle

Vähikkälässä seurantalo on viiden vuoden aikana kokenut lukuisia muutoksia, jotka kaikki tähtäävät siihen, että talo pysyisi kunnossa ja seuraisi aikaansa. Ilman erilaisia avustuksia ja talkootyötä se ei olisi mahdollista.

Seurantalojen korjausavustus Seurantalojen korjausavustus on valtion määräraha, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.

Avustuksia on saatu Kotiseutuliiton lisäksi kunnalta, jolta saadun taloudellisen tuen avulla on parannettu energiatehokkuutta.

– Kunnan avustusten avulla taloon on saatu vaihdettua esimerkiksi lämpöeristettyjä ovia, sanoo Anttila.

Pari vuotta sitten nykyaika tuli rytinällä taloon. Kun Caruna kaivoi valokaapelin alueelle, tuli talosta kylän valokuituverkon keskus. Samalla sen sähköt uusittiin.

– Koko talon sähköt mittarikeskusta myöten modernisoitiin. Lisäksi paikallisten voimin on siistitty talon etu- ja takapiha, sanoo Anttila.

Olavi Uusivirta saattoi Vähikkälän vuonna 2019 otsikoihin julkaisemalla Skorpioni-levynsä kylän seurantalolla. Tiina Kokko / Yle

Kotiseutuliiton avustuksella Vähikkälän seurantalossa voitiin suurimmaksi osaksi korvata kallis ja käyttäjilleen kankea öljylämmitys. Nyt tilaa lämmittävät etäohjatut ilmalämpöpumput.

– Yksi iso haaste oli öljylämmitys. Pakkasella hurahti 50 litraa öljyä salin kertalämmitykseen, jonka takia taloa ei voitu lämmittää aina kun oli tarve. Nyt talo lämpiää energiataloudellisesti vaikka yhtä jumppatuntia varten.

Seurantalot Suomessa Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista.

Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla.

Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin lähes 2 500.

Seurantalo elää pitkälle sen varassa, mitä alueen ihmiset voivat sille antaa. Kun toinen tulee traktorinsa kanssa pihatalkoisiin, ottaa toinen asiakseen pestä ikkunat. Myös Jari Anttilan ammattitaito ja kiinnostuksen kohteet on valjastettu talon käyttöön.

– Pidän kaikesta tekniikkaan liittyvästä, ja se näkyy myös tässä projektissa. Esimerkiksi tietokone on valjastettu valvomaan ympäri vuorokauden, että talon eri huoneiden lämpötila ja kaivon vedenpaine on sallitulla alueella. Mikäli näin ei ole, automatiikka hälyttää ihmisen tutkimaan poikkeustilanteen.

Seuraava askel on esteetön seurantalo

Vähikkälän seurantalon kunnostus on otettu tosissaan. Isoja remontteja on jo takana, mutta isoja on vielä tulossa. Esimerkiksi esteettömyys on asia, jonka Anttila kokee tärkeäksi. Ramppien, kynnysten ja wc-tilojen muuttaminen pyörätuolille sopivaksi vaatii kuitenkin paljon ajatustyötä ja suunnittelua.

– Toisaalta esimerkiksi julkisivua ei haluttaisi muuttaa liikaa, ja sen takia ratkaisuja etsitään esimerkiksi toisesta sisäänkäynnistä, sanoo Anttila.

Vaikka perinteet ovatkin arvossaan, ei kaikkea voi säästää. Uudistamista tehdään harkiten ja yhteistyössä, koska sillä varmistetaan myös tulevien sukupolvien kiinnostus.

– Talo on tehty käyttöä varten. Ei museoimista, vaan käyttöä varten.

Lue lisää:

Vähikkälän kylä haluaa Suomen älykkäimmäksi kyläksi

Kylänraittien komistuksista tuli taakka omistajilleen – seurantalojen arvoa ei kuitenkaan kiistetä: "Kaikilla niillä on oma tarinansa"