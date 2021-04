Poliisi otti kiinni sairastuneelle Aleksei Navalnyille hoitoa vaativia lääkäreitä vankileirin edustalla

Pokrovin rangaistussiirtolassa viruvan venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin tukijoita on otettu kiinni vankilan edustalla.

Uutistoimisto AFP:n ja Reutersin mukaan kiinniotettujen joukossa on Navalnyin henkilökohtainen lääkäri ja venäläisen lääkäriliiton johtaja Anastasia Vasiljeva.

Rangaistussiirtolan eteen kokoontui tiistaina Navalnyia tukevia lääkäreitä vaatimaan hänen tapaamistaan ja kunnollista terveydenhoitoa. Vasiljeva kertoi paikan päällä median edustajille pelkäävänsä Navalnyin terveyden puolesta ja vaativansa, että hänet siirretään sairaalahoitoon.

Mediatietojen mukaan sairastunut Navalnyi on viety rangaistussiirtolan sairasosastolle.

Navalnyin asianajajan mukaan (siirryt toiseen palveluun) oppositiojohtaja on laihtunut paljon, hänellä on kova yskä, ja tiistaina hänellä on mitattu 38,1 asteen kuume. Navalnyi on itse kertonut, että vankilasta on viety vankeja hoitoon tuberkuloosiepäilyjen vuoksi.

Navalnyin terveydentila on herättänyt huolta jo muutaman viikon ajan. Hän on kertonut muun muassa selkäkivuista ja tunnottomuudesta jaloissaan.

Viime viikolla hän kertoi menevänsä syömälakkoon, jotta saisi tavata lääkäriä.

Navalnyi tuomittiin helmikuussa 2,5 vuodeksi vankeuteen aiemman ehdollisen tuomion ehtojen rikkomisesta. Hän ei ollut ilmoittautunut vankeinhoitolaitokselle Moskovassa, koska oli sairaalahoidossa Berliinissä myrkytysyrityksen jälkeen.

Lähteet: AFP, Reuters