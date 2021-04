Rap-artisti Mercedes Bentso joutui napit vastakkain koulukiusaamista vastaan toimivan yrityksen kanssa

Mercedes Bentso esiintyy Viimeinen koulupäivä -musiikkivideolla. Se oli koulukiusaamista vastaan suunnatun Break the Fight -hankkeen tunnusvideo muutama vuosi sitten.

Mercedes Bentso esiintyy Viimeinen koulupäivä -musiikkivideolla. Se oli koulukiusaamista vastaan suunnatun Break the Fight -hankkeen tunnusvideo muutama vuosi sitten. YouTube

Mercedes Bentson musiikkivideo Viimeinen koulupäivä (2018) on joutunut erikoisen kiistan kohteeksi.

Videon tilasi Break the Fight -niminen yritys muutama vuosi sitten. Nyt yritys on pyytänyt Mercedes Bentsoa eli Linda-Maria Roinetta poistamaan videon Youtube-palvelusta. Roine kertoi asiasta Facebookissa viime viikolla.

Voit katsoa Aino Sunin ohjaaman videon täältä (siirryt toiseen palveluun).

Break the Fight on koreografi Arja Tiilin kouluille markkinoima projekti, jossa työskennellään hiphopin keinoin koulukiusaamista vastaan. Rap-artisti Roine teki töitä hankkeessa vuosina 2015–2019.

Break the Fight -hankkeen vetäjä Arja Tiili kertoo Ylelle, että Break the Fight -toiminnan kohderyhmä on Bentson videon valmistumisen jälkeen muuttunut merkittävästi aiempaa nuoremmaksi. Yritys tekee nykyisin työtä alakouluikäisten lasten ja nuorten kanssa.

– Bentson musiikkivideo on puhutteleva. Tämänhetkisen iältään nuoren kohderyhmän vuoksi emme kuitenkaan halua Break the Fight -toimintaamme liitettävän väkivaltakuvastoa. On siis syytä pohtia, olisiko paikallaan kuvastoltaan vähemmän rankan tunnusmusiikkivideon aika, Tiili pohtii.

Tummanpuhuvalla videolla Bentso käsittelee muun muassa aseita.

Tiilin vetämällä hankkeella onkin jo uusi keulakuva ja uusi tunnusvideo. Voit katsoa rap-artisti Teddyn Break the Fight -videon Rikotaan riidat täältä (siirryt toiseen palveluun).

Mercedes Bentso kertoi Facebookissa, että Viimeinen koulupäivä -musiikkivideon tilaaja on pyytänyt poistamaan videon Youtubesta. Facebook

“Toivon rauhanomaista loppua”

Roine kertoo, että hän ja hänen managerinsa saivat Arja Tiililtä maaliskuussa kaksi erillistä pyyntöä videon poistamiseksi Youtubesta ja muista sosiaalisen median kanavista. Tuoreimmassa viestissä Tiili pyysi, että Roine poistaisi videon 30. maaliskuuta mennessä.

– Aluksi koin, että velvollisuuteni on poistaa video, Roine sanoo.

Hän kertoi asiasta hämmentyneenä Facebookissa ja pyysi fanejaan hyvästelemään tekeleen.

– Sitten sain seuraajiltani viestejä, joissa todettiin, ettei minun tarvitse poistaa videota, Roine kertoo.

Video on yhä katsottavissa, sillä Roineen mieli kääntyi. Hän päätti pitää videon Youtube-kanavallaan.

– Aloin miettiä, että onko tällainen poistamispyyntö moraalisesti oikein, Roine sanoo.

Tiili oli ollut yhteydessä Roineeseen videon osalta jo aiemmin. Jo parisen kuukautta sitten hän pyysi, että Roine poistaisi videosta Break the Fight -projektiin liittyvät tekstit ja logot. Näin myös tapahtui.

Roine perustelee videon pitämistä Youtubessa eräältä faniltaan saamallaan viestillä. Fani oli kertonut saaneensa voimaa Roineen videosta itsetuhoisten ajatustensa keskellä.

– Tämä nuori henkilö oli valvonut koko yön lääkkeiden keskellä ja ajatellut tekevänsä itsemurhan. Videomme oli antanut hänelle sellaista toivoa, että hän oli tullut toisiin ajatuksiin. Hän kertoi, että video oli pelastanut hänen henkensä, Roine kertoo.

Hän korostaa kyseisen videon terapeuttista merkitystä.

– En ole sensuurin tai historian kumittamisen kannalla. Tiedän, että kyseinen video on tosi tärkeä monille koulukiusatuille. Ajattelen lisäksi, että kaikki tunteet on sallittu koulukiusatuille, Roine toteaa.

Videolla Mercedes Bentso osoittelee käsiaseella.

– Kyseinen video ei kannusta millään tavalla väkivaltaan, vaan kertoo siitä, että itsetuhoisista ja väkivaltaisista ajatuksista on mahdollista päästä yli, Roine sanoo.

Hän toivoo, että kiista videosta saisi rauhanomaisen loppuratkaisun.

– Toivoisin, että saisimme tälle asialle rauhanomaisen lopun ja että video saisi olla Youtubessa nyt, kun siitä on poistettu kaikki Break the Fight -viitteet, Roine sanoo.