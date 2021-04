Lapin sairaanhoitopiiri palaa koronavirusepidemian perustasolle

Kittilän ravintolat on suljettu valtiovallan määräyksellä.

Kittilän ravintolat on suljettu valtiovallan määräyksellä. Mårten Wallendahl / Yle

Lapin sairaanhoitopiiri palaa koronaepidemian kiihtymisvaiheesta perustasolle. Asiasta päätti Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä tiistaina. Ryhmän mukaan koronavirustilanne on alueella rauhoittunut.

Lapin sairaanhoitopiiri oli kiihtymisvaiheessa kuusi viikkoa helmikuusta lähtien.

Kahden viime viikon aikana Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu kymmenkunta yksittäistä tartuntatapausta viikossa, joista suurin osa ulkopaikkakuntalaisilla. Tartuntaketjuja ei ole syntynyt. Taudin ilmaantuvuusluku on selvässä laskussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kahden viimeisen viikon osalta taudin ilmaantuvuusluku oli 13,7 tapausta 100 000 asukasta kohti, mikä on valtakunnan toiseksi matalin.

Sairaanhoitopiirin alueella on otettu edelleen runsaasti koronatestejä. Viime viikolla tehtiin 3839 koronatestiä, joista positiivisten osuus oli 0,21 prosenttia.

– Jotta tilanne pysyisi jatkossakin hyvänä, koordinaatioryhmä muistuttaa tartuntojen leviämisen estämiseksi annetuista turvallisuusohjeista. Edelleenkin on tärkeää huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, pitää kahden metrin turvavälit, välttää ihmisjoukkoja, käyttää kasvomaskia ja hakeutua lievissäkin oireissa koronatestiin, koordinaatioryhmä sanoo tiedotteessaan.

Suosituksia silti voimassa

Tästä huolimatta koordinaatioryhmä suosittelee, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ja kokoontumisia vältettäisiin, etätöitä jatkettaisiin ja kouluissa henkilökunta ja yli 6-luokkalaiset käyttäisivät edelleen kasvomaskia. Koordinaatioryhmä mukaan enää ei ole tarvetta yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten etäopetukselle eikä yli 16-vuotiaiden ryhmätoiminnan keskeytyksille.

Edelleen suositellaan, että sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia ei järjestetä 24. huhtikuuta saakka. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Se ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.

Lisäksi koordinaatioryhmä esittää valtioneuvostolle, että Kittilän alueen ravintolasulku tulisi purkaa, koska se ei ole enää epidemian hallinnan kannalta välttämätön ja on yrittäjille kohtuuton. Kittilä on ainoa Lapin kunta, jossa ravintolat pidetään kiinni 18. huhtikuuta saakka.

