Kymmeniä ihmisiä sidottiin ja vietiin naapurikylään poltettavaksi – Liberialaiset silminnäkijät kertovat Ylelle teoista, joista Tampereella asuvaa miestä syytetään

Vihreäksi maalattu talo seisoo Kamatahun Hassalassa nyt siinä, missä ihmisiä poltettiin elävältä sodan aikana. Koko kylä paloi sodan aikana maan tasalle, ja kaikki talot on rakennettu uudelleen.

Vihreäksi maalattu talo seisoo Kamatahun Hassalassa nyt siinä, missä ihmisiä poltettiin elävältä sodan aikana. Koko kylä paloi sodan aikana maan tasalle, ja kaikki talot on rakennettu uudelleen. Liselott Lindström / Yle

KIANTAHUN/KAMATAHUN HASSALA Kaski palaa kuin luvaten, että kohta on taas vihreää. Pitkä hoikka riisinviljelijä ei kuitenkaan tänään mene pellolle.

– Sydämeni ei olisi siinä mukana, muisteleminen on liian kivuliasta, mies kertoo.

Hän menetti vaimonsa sinä yhtenä päivänä Liberian toisessa sisällissodassa.

Täällä Lofan maakunnassa Pohjois-Liberiassa ihmiset muistavat päivän hyvin, vaikka siitä on pian jo 20 vuotta. Se oli maanantai. Kirkas aamu.

Suurin osa ihmisistä Liberiassa, Sierra Leonen rajan kupeessa elää maanviljelystä, ja kaskiviljely on tavallista. Liselott Lindström / Yle

Liberian toinen sisällissota raivosi. Kylään oli tullut sotilaita – sekä Liberian hallituksen joukkoja että sierraleonelaisten RUF-kapinallisjoukkojen taistelijoita.

Täältä Kiantahunista voi jopa kävellä Sierra Leonen rajalle, ja RUF-kapinalliset kulkivat rajan yli jatkuvasti suuntaan ja toiseen.

Harri Vähäkangas / Yle

Kapinalliset auttoivat Liberian hirmuhallitsijaa Charles Tayloria sodassa, ja kiitokseksi he saivat aseita ja ammuksia. Taylor sai veritimantteja sierraleonelaisista kaivoksista, jotka RUF oli saanut sodassa haltuunsa.

Kyläläiset kertovat mielivaltaisesta tappamisesta

Sinä kirkkaana aamuna sotilaat tulvivat Kiantahunin kylään. Useiden Ylelle puhuneiden kyläläisten mukaan ihmisiä tapettiin mielivaltaisesti, ja kymmeniä sidottiin yhteen. Kädet selän taakse pitkäksi ihmisjonoksi. Sitten heidät marssitettiin viidakon läpi naapurikylään Kamatahun Hassalaan.

Siellä vangitut laitettiin taloon. Kyläläiset kertovat, että joillakin miehillä oli siihen aikaan monta vaimoa ja talossa, johon vangitut suljettiin, nukkui vain naisia. Siellä oli siis paljon patjoja.

Sotilaat kaatoivat bensaa patjoihin, pakottivat ihmiset taloon, ja sytyttivät sen palamaan, kertoo toinen Kiantahunin asukas, joka todisti hirmuteon.

– He paloivat tuhkaksi. Kun tuli sammuu, tuhkat toimivat todistuksena. Nyt me olemme tuhkaa, hän kuvailee tuntemuksiaan.

Kamatahun Hassala on tunnettu Liberiassa siitä, että siellä tapahtui sisällissodan aikana hirmutekoja. Paikalliset uskovat, että siksi maan oma totuuskomissio kävi täällä, vaikka se lopulta ei kysynyt heiltä mitään. Liselott Lindström / Yle

Pirkanmaan käräjäoikeus on kuullut todistajia, joiden mukaan käskyn ihmisten polttamisesta antoi Gibril Massaquoi. Hänen epäillään komentaneen RUF-joukkoja näillä kulmilla 2000-luvun alussa.

Nykyään Tampereella asuvaa sierraleonelaista Massaquoita syytetään Pirkanmaan käräjäoikeudessa raaoista sotarikoksista, muun muassa kymmenistä murhista. Kamatahun Hassalan polttamalla tehty joukkomurha on yksi syytteessä mainituista teoista.

Puolustuksen mukaan Massaquoi ei ollut paikalla

Liberian ja Sierra Leonen sisällissodat kietoutuivat toisiinsa.

Massaquoi toimi muun muassa sierraleonelaisten RUF-joukkojen tiedottajana sodan aikana, mutta puolustuksen mukaan hän ei ollut Lofan maakunnassa Pohjois-Liberiassa, kun hirmuteot tapahtuvat.

Puolustus ei Massaquoin asianajajan Kaarle Gummerruksen mukaan kiistä, että syytteen teot olisivat tapahtuneet. He kuitenkin kiistävät, että Massaquoi olisi niiden aikaan ollut Liberiassa.

Alueella kasvatetaan paljon chiliä. Nainen myy niitä Kamatahun Hassalan markkinoilla. Liselott Lindström / Yle

Pirkanmaan käräjäoikeus on jo viikkoja istunut Liberian pääkaupungissa Monroviassa ja kuullut kymmeniä todistajia. Tällä viikolla istunnot Monroviassa päättyvät.

Prosessi on ollut poikkeuksellisen hankala. Monet todistajat eivät ole osanneet sanoa, milloin jokin asia on tapahtunut. Vuosilukujen muistaminen on vaihdellut ja ollut hankalaa. Se olisi kuitenkin tuomion kannalta ratkaisevaa.

Jotkut todistajat ovat myös muuttaneet kertomuksiaan ja yhtäkkiä muistaneetkin joitakin vuosilukuja.

Tähän puolustus on tarttunut. Miksi tarinat ovat muuttuneet? Puolustus myös ihmettelee, miksi Massaquoin nimi ei ole tullut ilmi Liberian totuuskomission raportissa. Sitä varten haastateltiin kuitenkin noin 20 000 ihmistä.

Monroviasta 13 tunnin automatkan päässä Lofan kylissä ihmiset kertovat Ylelle, että kukaan ei aiemmin ole kysynyt heiltä sisällissodan tapahtumista. Liberian oma totuuskomissio käväisi Kamatahun Hassalassa, mutta ei koskaan palannut keräämään todistusaineistoa. Kiantahunissa he eivät edes käyneet.

Moni kertoo olevansa kiitollinen siitä, että Suomi nyt tutkii sotarikoksia.

Kylissä sota on yhä osa arkea

Sota on Kiantahunissa läsnä arjessa edelleen. Kylätalon edessä maa on hieman kohonnut. Siihen riisinviljelijä hautasi ystävänsä, jonka Gibril Massaquoi hänen mukaansa ampui hänen nenänsä edessä.

Kiantahunin kylä näkyy keskellä trooppista metsää vain peltikattojen keskittymänä. Liselott Lindström / Yle

Kamatahun Hassalassa erään talon käymälän edessä on pieni pala peltikattoa. Sen alla törröttää maasta luita. Vessankaivajat joutuivat laittamaan käymälän eri paikkaan, koska ajatellussa paikassa oli kymmenien ihmisten viimeinen leposija.

Monella on hautoja myös pihoillaan. Sodan aikana tapetut haudattiin pikaisesti. Kuumassa, kosteassa ilmassa ruumis mädäntyy nopeasti.

Kiantahunissa vanha nainen istuu rappusilla ja itkee tuskaista itkua, kun hän kertoo tarinansa. Hänellä ei ole elossa enää kuin yksi lapsenlapsi, sota vei kaikki muut perheenjäsenet.

Hänen violetin huivinsa alta pilkahtavat harmaantuneet hiukset. Hänkin muistaa sen kirkkaan aamun. Sen maanantain. Hänen tyttärensä oli juuri synnyttänyt. Pieni lapsenlapsi toi valtavasti iloa.

– Sotilaat ampuivat tyttäreni. Sitten he käskivät minut tuomaan heille ruokaa. Mutta minun oli pakko kävellä tyttäreni kuolleen ruumiin yli joka kerta, he katsoivat, että kuljin juuri siitä kohtaa, hän kertoo, painaa kasvonsa käsiin ja itkee ääneen.

Hän pakeni viidakkoon orvoksi jääneen lapsenlapsensa kanssa. Pienelle pojalle ei kuitenkaan ollut mitään syötävää, ja vauva kuoli.

Ketään ei ole tuomittu Liberian sisällissodan kauheuksista

Liberiassa ketään ei ole tuomittu sisällissodan kauheuksista. Liberian molemmissa sisällissodissa 1989–2003 kuoli yhteensä arviolta 250 000 ihmistä. Maan entinen presidentti Charles Taylor istuu Englannissa 50-vuotista tuomiota, mutta häntä ei ole tuomittu teoistaan Liberiassa vaan Sierra Leonen sisällissotaan liittyvistä rikoksista.

Kamatahun Hassalassa on pieni muistolaatta ihmisille, joita tapettiin täällä sodan aikana. Sodan aikaisia hautoja on kuitenkin ympäri kylää. Liselott Lindström / Yle

Gibril Massaquoita puolestaan ei voida asettaa syytteeseen teoistaan Sierra Leonessa, sillä hän toimi Sierra Leonen sisällissotaa selvittäneen erikoistuomioistuimen tärkeänä todistajana. Vastineeksi todistamisestaan häntä itseään ei syytetty. Suojelu ei kuitenkaan koske hänen tekojaan Liberiassa.

Silti Suomen tutkinta on herättänyt ihmetystä maailmalla. Tutkinta on saanut kovaa kritiikkiä muun muassa Sierra Leonen erikoistuomioistuimen tutkinnanjohtajalta, amerikkalaiselta Alan Whitelta, jonka mielestä se murentaa todistajansuojelun uskottavuutta.

Kiantahunissa ja Kamatahun Hassalassa moni kertoo haluavansa oikeutta.

– Toivon, että hänet lukitaan jonnekin ikuisiksi ajoiksi. Kuolla hän ei saa, riisinviljelijä sanoo viitaten Massaquoihin.

Haastateltavien henkilöllisyydet ovat toimituksen tiedossa, mutta emme julkaise niitä heidän turvallisuutensa suojelemiseksi. Yle on haastatellut myös todistajina kuultuja henkilöitä.

Lue myös:

Syyttäjä: Tampereella asuva mies murhasi Liberian sisällissodassa kymmeniä, raiskasi useita, teetti ruokaa vangeista ja söi ihmisiä

Sotarikoksista syytetty ennakoi Suomen valtiolle katastrofaalista lopputulosta oikeudenkäynnistä – "Tulemme murskaamaan heidät"

Analyysi: Pöyristyttävistä teoista syytetty mies voi olla samaan aikaan murhaaja ja syytön – tästä on kyse Tampereen sotarikoskäräjissä