Mika Ihamuotila kommentoi uiguuritietojen poistoa Marimekon verkkosivuilta: "Joskus joudutaan seuraamaan varovaisuusperiaatetta"

70 vuotta tänä vuonna täyttävän Marimekon hallituksen puheejohtaja Mika Ihamuotila avasi Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa taustoja mediassa velloneeseen aiheeseen.

Yritysten vastuullisuutta tarkkaileva järjestö Finnwatch nosti viime viikolla esiin, että Marimekko oli poistanut verkkosivuiltaan aiemmin esillä olleen tiedon, että se ei hyväksy tuotteissaan puuvillaa pakkotyöhön liitetyltä uiguurien autonomiselta alueelta Xinjiangista Kiinasta.

Marimekko on kertonut, että vaikka teksti poistui, niin se ei edellenkään käytä puuvillaa, joka on tuotettu korkean riskin alueella.

"Jos yritys jättää kertomatta jonkin asian niin kysymys on kokonaisvastuullisuudesta"

Syytä tekstin poistamiseen on kuluneen viikon aikaan kysytty useaan otteeseen Marimekolta. Suoraa vastausta ei ole saatu.

Puoli seitsemän -ohjelmassa Ihamuotila kuitenkin avasi päätöksen taustoja.

– Jos puhutaan siitä, että miksi yhtiö tekee tiettyjä asioita ja jättää jokus kertomatta jonkun asian, niin kysymys saattaa olla – tai on kokonaisvastuullisuudesta. Ja joskus joudutaan seuraamaan tällaista varovaisuusperiaatetta.

Ihamuotilan mukaan maksimoidakseen vastuullisuuden, yrityksen täytyy katsoa kokonaisuutta. Mikä vaikutus on milläkin toimella vastuullisuuteen yrityksen työntekijöille, ympäristölle ja esimerkiksi lapsityövoimalle.

Hän vertasi tilannetta myös Suomen ja Venäjän diplomaattisiin suhteisiin.

– Sanoisin, että kysymys on ihan siitä, kun meidän suuresti arvostama Tasavallan presidentti pyrkii käymään keskustelua Putinin kanssa, niin hän maksimoi hyödyn, miten hän pystyy vaikuttamaan Venäjän ihmisoikeuksiin.

– Tämä ei välttämättä tarkoita, että hänen kannattaa mennä banderollien kanssa Kremlin kaduille juuri ennen puhelinneuvottelua, vaan hänen kannattaa pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tapahtuu muutos. Näin toimii myös Marimekko.

Ihamuotila kaipaa vastuullisuuskeskusteluun uutta näkökulmaa

Hän myös toisti lähetyksessä jo aiemmin esittämän lupauksen:

– Se mikä tässä on olennaista, on, että Marimekko on sitoutunut olemaan ostamatta tai käyttämättä puuvillaa tai käyttämästä mitään materiaalia tällaiselta korkean riskin alueelta, kuten äsken viitatut alueet. Olennaista on se, toimimmeko näin vai emme ja minä annan sanani siitä, että näin me toimimme ja tulemme tulevaisuudessa toimimaan.

Ihamuotila myös toivoi, että vastuullisuuskeskustelussa siirryttäisiin vaiheeseen, jossa pohdittaisiin, millä tavalla yritys pystyy maksimoimaan vastuullisuuden.

– Uskon, että tällä tavalla modernit yritykset tulevat toimimaan. He ovat velvollisia kertomaan asiakkaille, medialle, osakkeenomistajille ja työntekijöille, millä tavalla vastuullisuus maksimoidaan ja tässä kyseisessä alueessa me olemme toimineet tällä tavalla.

– Me haluamme säilyttää työpaikat, haluamme pitää yhtiön hyvässä kunnossa, jotta voimme tuoda Suomeen työtä. Ja tehdä tämä toimien siten, että vastuullisuus, ihmisoikeuskysymykset ja muut eettiset kysymykset ovat toimintamme ankkuri ja peruspilari.

Katso koko lähetys Yle Areenasta:

Lue lisää:

Kiinassa on meneillään etninen puhdistus – 5 kysymystä ja vastausta siitä, miten uiguurien tilanne kytkeytyy suomalaisiin firmoihin

H&M vakuuttaa sitoutumistaan Kiinaan – vaatejätti katosi Kiinan suurimmista verkkokaupoista kommentoituaan uiguurien kohtelua