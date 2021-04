EVA tutki: Suomalaiset ovat huolissaan alueellisesta eriarvoisuudesta

Suomalaisista 65 prosenttia arvioi tasa-arvon toteutuvan hyvin, kun tarkastellaan väestöryhmien hyvinvointieroja, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. (siirryt toiseen palveluun) Toista mieltä on 28 prosenttia.

Parhaiten tasa-arvon koetaan toteutuvan koulutusmahdollisuuksissa, jotka 81 prosenttia arvioi tasa-arvoisiksi.

Suurimmat huolet liittyvät alueelliseen eriarvoisuuteen. Kaksi kolmesta arvioi, että suomalaiset ovat eriarvoisia asuinkunnittain vertaillen.

Suomalaisista 56 prosenttia katsoo, että tuloerot Suomessa ovat Suomessa kansainvälisesti vertaillen pieniä. Toista mieltä on 17 prosenttia.

Tuloeroja liian suurina pitävien osuus on laskenut 15 prosenttiyksikköä huipustaan vuodesta 2016.

Naisista kaksi kolmasosaa pitää tuloeroja liian suurina

Tuloeroja ongelmana pitävät jakaantuvat sukupuolen, puoluekannatuksen, iän ja koulutuksen mukaan. Naisista yli kaksi kolmesta (68 %) pitää tuloeroja liian suurina, miehistä alle puolet (46 %).

Vasemmistoliiton äänestäjistä 93 prosenttia pitää tuloeroja liian suurina, kokoomuksen kannattajista vain 22 prosenttia. Ikäryhmistä eniten huolissaan tuloeroista ovat 56-65-vuotiaat (70 %) ja tätä vanhemmat (67 %).

18-25-vuotiaista vain 41 prosenttia pitää tuloeroja liian suurina. Vailla kolmannen asteen tutkintoa yli 60 prosenttia pitää tuloeroja liian suurina, kun korkeakoulutetuista näin ajattelee alle puolet.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin viime lokakuun loppupuolella.

Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla, ja se on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.