Valtiontalouden tarkastusvirasto on poikkeuksellisen skandaalin keskellä. Petteri Bülow / Yle

Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) on valittava uusi pääjohtaja pian, kirjoittaa VTV:n tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen Twitterissä.

– Virastolla on sijaisjärjestelyt, mutta sijaisella ei ole eduskunnan mandaattia toimia riippumattomasti tarkastustyössä tai tehdä strategisia muutoksia. Jos virastoon halutaan uudistuksia, tarvitaan eduskunnan valitsema pääjohtaja, Perkinen kirjoittaa.

VTV:n tarkastuspäällikkö esittää pitkässä Twitter-ketjussa useita ratkaisuja VTV:n ongelmiin.

– Kulukurin on tiukennuttava ja kustannustietoisuuden parannuttava. Löyhää rahankäyttöä on ollut liikaa. Joka seminaariin ei tarvitse mennä. Edustuskuvia voi ottaa yhdet. Konsulttiapua voi ostaa harkitummin. Työpäivän hintaa on seurattava tarkemmin, hän kirjoittaa.

Kuohunta tarkastusviraston ympärillä alkoi pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin virkamatkoihin ja rahankäyttöön liittyen. Näiden lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on antanut huomautuksen siitä, että VTV on maksanut palkkaa työntekijälle, joka oli vapautettu työtehtävistään.

VTV:n työntekijät ovat kertoneet, että virastossa olisi sensuroitu joitakin raportteja. Virasto itse kiisti sensuurin tiedotteessaan tiistaina.

Tytti Yli-Viikari on kommentoi eilen voimakkaan arvostelun kohteeksi joutuneen virastonsa toimintaa blogissa (siirryt toiseen palveluun).

Yli-Viikari kirjoittaa viraston tarkastustyön pohjautuvan kansainvälisiin standardeihin ja ohjeisiin, jotka vahvistavat tarkastuksen laatua ja tiedon objektiivisuutta.

– Tietoa valtionhallinnon toiminnasta on saatavilla paljon, mutta se voi olla pirstaleista tai liian yksityiskohtiin kiinnittyvää. Tarkastusvirasto tähtää siihen, että tietoa hyödynnetään asioiden muuttamiseksi ja toiminnan parantamiseksi. Tästä syystä näen, että tarkastuksen aikainen vuorovaikutus ja avoin keskusteluyhteys tiedon hyödyntäjien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, hän kirjoittaa.

Viraston tulisi olla "esimerkillinen toimija"

VTV:n luottamusmies ja johtava tilintarkastaja Pasi Tervasmäki sanoi tiistaina Ylen A-studiossa, että viraston ydintehtävää pitäisi kirkastaa. VTV:n tulisi olla muita virastoja tarkastava esimerkillinen toimija ja siksi Tervasmäen mukaan isku viraston maineelle on kova.

Tervasmäen mielestä tarkastajan rooli on vaihtunut välillä kaverin rooliin.

– Jos on aihetta, pitäisi antaa kannanottoja, eikä sitä mikä kuulostaa hyvältä.

Lue lisää: VTV puolustautuu syytöksiä vastaan: "Tarkastusten laadunvalvonta ei ole sensuuria"

VTV on valtiontalouden rahankäyttöä valvova ylin elin. Sen tehtävä on tarkastaa taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta muun muassa valtion viranomaisissa, liikelaitoksissa ja rahastoissa.

Keskusrikospoliisilla on käynnissä esitutkinta, joka koskee kahta VTV:n johtajaa. STT:n tietojen mukaan epäiltyinä ovat pääjohtaja Yli-Viikari ja lakiasiainjohtaja Mikko Koiranen.

Kumpikin kiistää virkarikosepäilyt.

