Punkkimäärät kasvaneet Suomessa – puutiaisaivokuumetta todettiin viime vuonna ennätyksellisen paljon

Suomessa todettiin viime vuonna 91 puutiaisaivokuumetapausta, kertoo lääkeyhtiö Pfizer.

Vuonna 2019 puutiaisaivokuumetapauksia, eli TBE-tapauksia oli 69.

Kasvua tapahtui erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa tapauksia kirjattiin 46. Suhteessa väkilukuun puutiaisaivokuumetapauksia oli eniten Ahvenanmaalla.

Turun yliopiston puutiaistutkija Jani Sormusen mukaan tapauksissa on heittelyä.

– Luvut eivät ole mikään yllätys, koska vuosittaista vaihtelua on. Me olemme tutkimuksissamme huomanneet, että puutiaisten määrä on lisääntynyt. Eri puolilla Eurooppaa on havaittu viruskantoja, myös Suomessa pääkaupunkiseudulla. Me tiedämme, että puutiaisia on enemmän ja näitä viruskeskittymiä syntyy koko ajan lisää.

Ihmiset ulkoilivat viime vuonna ahkerasti

Sormusen mukaan myös viime vuonna alkanut luontoinnostus koronan takia on saattanut vaikuttaa tapausmäärien kasvuun.

– Ihmiset eivät päässeet tekemään mitään muuta kuin ulkoilemaan, joten he liikkuivat paljon enemmän luonnossa. Sitä kautta he ovat voineet kohdata puutiaisia enemmän kuin aikaisemmin. Aikaisemmin taas vaihtelu on voinut johtua vaikka säistä. Jos on ollut hyvä, lämmin kevät, niin ihmiset ovat olleet enemmän ulkona.

Puutiaisaivokuumeen aiheuttaa punkkien levittämä virus, jota vastaan on kehitetty rokote. Borrelioosin aiheuttaa taas bakteeri, eikä siihen ole rokotetta.

THL:n tilastojen mukaan puutiaisaivokuumetapauksien määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Vuosien 2011–2020 välillä Manner-Suomessa diagnosoitiin 543 puutiaisaivokuumetapausta. Vuosina 2001–2010 tapauksia oli 138.

Puutiaistutkija Jani Sormunen kertoo, että puutiaisten määrän lisääntyminen on todettu maastosta kerätyillä puutiaisilla ja niistä kerätyillä viruksilla.

– Vuonna 2015 meillä oli kansalaiskeräys, missä kartoitettiin levinnäisyyttä. Silloin havaittiin aikaisempiin aineistoihin verratessa, että punkit ovat siirtyneet pohjoisemmas. Luultavasti leviäminen on jatkunut.

Puutiaisen pureman voi yrittää estää peittävällä pukeutumisella luonnossa ja rokotuksella. THL:n rokoteohjelmassa TBE-rokotetta (siirryt toiseen palveluun) saavat saaristossa tai muualla riskialueella asuvat.

– TBE voi siirtyä minuuteissa punkista ihmiseen. Borrelioosi-bakteerin siirtyminen kestää kauemmin, tunneista jopa päivään. Korostetun tärkeää on muistaa tehdä punkkisyynejä riskialueilla, Sormunen muistuttaa.