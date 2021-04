Analyysi: Hallituksen kummallinen tehtävä on suunnitella Suomen avaamista, mutta varautua samalla sulkemaan se

Koronavirustilanne näyttää yllättäneen jälleen.

Hallitus seuraa herkeämättä koronan tunnuslukuja. Yksi tärkeistä on R-luku, joka kertoo, kuinka monta ihmistä tartunnan saanut edelleen tartuttaa. Ylen eri ministeriöistä saamien tietojen mukaan R-luku on pudonnut: yksi tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin yhden ihmisen. Se kertoo, että epidemia ei enää kiihtyisi. Suuntaan suhtaudutaan varovaisen toiveikkaasti.

Epävarmuutta tuo se, että ihmiset eivät pääsiäisenä käyneet testeissä arkipäivien tapaan. Korkeitakin lukuja voidaan vielä nähdä. Muuntovirus voi myös rynniä nopeasti ja arvaamatta. Manner-Euroopassa tauti riehuu nyt kolmannessa aallossa. Suomen aallokon rytmiä on vaikea ennustaa.

Koronaskenaariot aiheuttavat nyt hallituksessa ja ministeriöissä tavallistakin suurempaa epävarmuutta. Ainakin tämä viikko on pakko tuumia ja odottaa, mitä epidemialle tapahtuu. Kukaan ei mielellään rajoita yhteiskuntaa yhtään enempää kuin on pakko. Se, minkä verran on pakko, jakaa mielipiteitä.

Tänään keskiviikkona alkuillasta hallitus marssii jälleen Säätytalolle. Sen on puristettava ulos niin sanottu exit-strategia. Tässä vaiheessa se tarkoittaa yleisluontoista suunnitelmaa, miten koronarajoitukset puretaan.

Toiveena on, että Suomi olisi joskus juhannukseen jälkeen samassa tilanteessa kuin viime kesänä: elämä olisi melkein vapaata. Viime kesänä elämä oli muuten lähes vapaata, mutta suuria kokoontumisia ei saanut järjestää ilman erittäin tarkkoja koronatoimia.

Tähän sisältyy kuitenkin suuri varauma. Korona voi jälleen yllättää. Lisäksi rokotustahtia on ollut vaikea ennustaa rokotteiden saatavuuden ja esimerkiksi Astra Zenecan riskien takia. Iäkkäistä ja riskiryhmistä iso osa on kuitenkin saanut jo rokotteensa.

Epidemiatilannetta tarkimmin seuraava sosiaali- ja terveysministeriö ei haluaisi vielä lyödä kiinni mitään päivämääriä, vaan puhua vain suurpiirteisistä aikatauluista ja mahdollisuuksista. Poliittinen paine voi kuitenkin ajaa siihen, että hallitus kirjoittaa suomalaisten saavan elää melkein tavallisesti – kenties heinäkuussa.

Myös HS (siirryt toiseen palveluun) ja STT kertovat lähteisiinsä vedoten, että suuri osa rajoituksista voisi olla purettuna heinäkuussa.

Sisäministeriössä on painetta päästä Suomen eurooppalaisittain tiukasta maahantulokäytännöstä. Suomeen ei käytännössä viime kevään jälkeen ole päässyt kuin erittäin hyvin perustein. Muualla Euroopassa monikaan maa ei rajoilla kysele papereita, koronatodistuksia kylläkin.

Vapaa-ajan matkailua voitaisiin avata, jos EU:n yhteinen koronapassi saadaan toteutettua – niin että se tyydyttää myös Suomen toiveet.

Exit-strategiasta ei tule päivämäärälistaa, mikä rajoitus puretaan missäkin vaiheessa. Tarkimmillaankin ajat ovat viikkojen tai kuukausien tarkkuudella.

Useimmista rajoituksista ei kuitenkaan päätä hallitus. Niistä päättävät kunnat ja aluehallintovirastot tautitilanteen perusteella. Hallitus voi vain suositella.

Poliittisesti ja ihmisten toiveikkuuden ylläpitämisen takia strategia kuitenkin tarvitaan. Hallituksen on kuitenkin saatava rivinsä mahdollisimman suoraksi ja neuvoteltava epävarma suunnitelmansa sellaiseksi, että hallituspuolueet eivät tee irtiottoja. Se ennakoi pitkää neuvottelua. Muuten hallitus ei kehtaa eikä voi esitellä sitä oppositiopuolueille.

Ennen näitä pidemmän aikavälin suunnitelmia hallituksen on katsottava lähemmäs: päästäänkö sulkutilasta? Kolmesta kuuteen viikkoon venynyt niin sanottu sulku päättyy parin viikon päästä, ellei siitä tehdä uutta ratkaisua.

Ravintolat ovat kiinni suuressa osassa maata vielä noin kaksi viikkoa. Jos tautiluvut alenevat, niiden kiinni pitämistä voi olla vaikea perustella välttämättömäksi. Avaaminen taas voi johtaa uuteen tartuntaryöpsähdykseen.

Sulkutilan toinen iso rajoitus, isompien koululaisten etäopetus, on toteutettu vaihtelevasti eri puolilla pahimpia tartunta-alueita. Hallituksen toiveissa koulut avataan heti kun voidaan. Alle kolmikymppisten tartuntaluvut ovat kuitenkin korkealla.

Palataan hetkeksi viime viikkoon. Piinaviikolla, juuri ennen pääsiäistä hallituksen liikkumisrajoitusesitys kaatui perustuslakivaliokunnassa. Mitään varasuunnitelmaa ei ollut olemassa.

Pääsiäisen aikana virkamiehet ovat selvittäneet, miten yksityistilaisuuksia ja kokoontumisia voitaisiin tarvittaessa rajoittaa, kuten perustuslakivaliokunta ehdotti. Työn tuloksia ei vielä ole kerrottu. Valmistelua kuitenkin tehdään ja uusiin rajoituksiin varaudutaan.

Juuri nyt tautitilanne ei näytä niin pahalta, että uudet rajoitukset voitaisiin perustella välttämättöminä. Se antaa hallitukselle hetken rauhan valmistella vaihtoehtoisia toimia.

