"Tulitauon pitävyys ja sotatoimien välttäminen tärkeää Venäjän ja Ukrainan kesken" – Kaikkonen keskusteli Yhdysvaltojen puolustusministerin kanssa

Kiristynyt tilanne Ukrainan ja Venäjän välillä nousi merkittävään osaan puhelinkeskustelussa puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) ja Yhdysvaltojen puolustusministerin Lloyd Austinin välillä.

Kaikkonen sanoi puhelun jälkeen Ylelle, että Yhdysvallat haluaa osoittaa vahvan tukensa Ukrainalle.

Jännitteiden lisääntymisestä Ukrainan ja Venäjän välillä on huolta niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin.

– Tärkeää on, että tulitauko saadaan pitämään ja uudet sotatoimet vältetään.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen keskusteli Yhdysvaltojen puolustusministerin kanssa puhelimessa keskiviikkoiltana. Kaikkosen mukaan puhelunkeskustelussa ei tullut ilmi, mitä Yhdysvaltojen julistama tuki Ukrainalle kouraantuntuvasti olisi.

Puhelinkeskustelussa käytettiin enemmän aikaa Ukrainan tilanteen käsittelyyn kuin Itämeren alueen turvallisuudesta puhumiseen.

Kerromme kohta lisää.

Venäjän ja Ukrainan välejä yritetään liennyttää diplomatialla

Puolustusministeri Kaikkosen käsityksen mukaan Venäjän ja Ukrainan välejä yritetään liennyttää diplomatian keinoin.

– On tärkeää, että kaikki osapuolet välttävät toimia, jotka saattaisivat provosoida konfliktin pahenemista, Kaikkonen toivoi.

– Venäjällä on tietysti avaimet käsissään tässä asiassa. On erittäin toivottavaa, että mitään, mikä voisi aiheuttaa uutta konfliktia ei nähdä alueella, jossa tilanne on muutenkin jo vaikea.

Jännite Ukrainan ja Venäjän välillä on kasvanut viime viikkoina. Venäjä on lisännyt joukkojaan Ukrainan rajalla.

Yhdysvaltojen puolustusministeri keskusteli Ukrainan puolustusministerin Andrii Taranin kanssa puhelimitse viikko sitten ja osoitti tukea Ukrainalle.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden nimitti Lloyd Austinin puolustusministeriksi tammikuussa 2021. Eläkkeellä oleva kenraali on maan ensimmäinen musta puolustusministeri. Michael Reynold / EPA

Lähiviikkoina ratkaisu Yhdysvaltojen vetäytymisestä Afganistanista

Yhdysvallat on valmistellut joukkojensa vetämistä Afganistanista. Käytännössä Yhdysvaltojen joukkojen vetäytyminen maasta merkitsee myös Suomen kriisinhallintajoukkojen poistumista Afganistanista.

Vanha aikaraja yhdysvaltalaissotilaiden vetäytymiselle oli vappu vajaan kuukauden kuluttua.

– Aivan lähiviikkoina täytyy ratkaista se, miten Afganistanin suhteen edetään, Antti Kaikkonen arvioi.

Yhdysvalloilla tahto jatkaa puolustusyhteistyötä aiempaan tapaan

Antti Kaikkosen mukaan keskustelussa puolustusministerit totesivat yhteisen tahdon Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyön jatkamisesta myös tulevaisuudessa. Yhteistyö oli keskustelussa todettu hyväksi.

Yhdysvaltojen puolustusministeri on tietoinen ja kiinnostunut Suomen ja Ruotsin viime vuosina laajentuneesta puolustusyhteistyöstä. Yhteistyötä on myös kolmenkeskisesti Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen kesken.

Kaikkosen mukaan Suomella ja Yhdysvalloilla on samantapainen käsitys Itämeren turvallisuustilanteesta.

– Suomen osaaminen, näkemykset ja tuntemus Venäjästä kiinnostavat kyllä Yhdysvalloissa. Jonkun verran tästä käytiin keskustelua.

Kaikkosen ja Austinin puhelinkeskustelu oli ministerien ensimmäinen kahdenkeskinen yhteydenpito Austinin tammikuisen nimittämisen jälkeen.

Molemmat ministerit osallistuivat kyllä etäyhteyksien varaan järjestettyyn sotilasliitto Naton puolustusministerikokoukseen helmikuussa. Suomi oli kutsuttu kokoukseen yhdessä Ruotsin kanssa.

