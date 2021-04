VTV:n luottamus rapisee – Pääjohtajan hyllytystä puivan kansliatoimikunnan jäsen: Pelkään pahoin, ettei se ratkea kuin pääjohtajan vaihtumiseen

Julkisuudessa on kyseenalaistettu VTV:n pääjohtajan löysä rahankäyttö ja nostettu esiin syytöksiä tarkastustoiminnan sensuroinnista.

Eduskunnan kansliatoimikunnan jäsen Jukka Kopra (kok.) sanoo Ylelle, että luottamus Valtiotalouden tarkastusviraston toimintaan on vaarantunut. Kriisin voisi ratkaista pääjohtajan vaihtuminen.

– Tämän kohun myötä VTV:llä on vakava luottamuskriisi. Olettaen, että nämä julkisuudessa olleet tiedot pääjohtajan toiminnasta pitävät paikkansa. Pahoin pelkään, ettei se ratkea muuten kuin pääjohtajan vaihtumisen myötä, Kopra toteaa.

Kansliatoimikunnalta odotetaan huomenna päätöstä Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin hyllyttämisestä keskusrikospoliisin suorittaman esitutkinnan ajaksi.

VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastapidättämisestä tehdään päätös torstaina. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Esitutkinta on STT:n mukaan alkanut sopimuksesta, jonka mukaan virkamiehelle maksettiin palkkaa ilman työvelvoitetta. Eduskunnan oikeusasiamies totesi vuonna 2016 tehdyn sopimuksen lainvastaiseksi viime joulukuussa.

VTV:n pääjohtaja voi vaihtua, jos entinen irtisanoutuu tai hänet erotetaan eduskunnan täysistunnossa. Yli-Viikarin virkakausi päättyy tämän vuoden lopussa.

Kopra ei halua vielä kertoa lopullista kantaansa ennen pääjohtajan kuulemista torstaina.

– On kohtuullista, että Tytti Yli-Viikari voi antaa huomenna oman selostuksensa ja teen lopullisen ratkaisun häntä kuultuani. Hänellä on kirjallinen vastine ja hän on myös paikan päällä kokouksessa. Mennään nyt prosessin mukaan, hän sanoo.

Kansliatoimikunta päätti aloittaa prosessin Yli-Viikarin virasta pidättämiseksi viime viikolla. Yli-Viikarille varattiin aikaa oman vastineensa antamiseen ennen lopullista päätöstä.

Jukka Kopra (kok.) toivoo, että VTV:ssä suoritetaan ulkopuolinen arviointi, jossa selvitetään viraston rahankäyttöä ja toimintaa. Kare Lehtonen / Yle

Varapuhemies Eerola: Luottamuksen palauttaminen vaatii kunnon pesun

Myöskään muut Ylen haastattelemat kansliatoimikunnan jäsenet eivät vielä halua kertoa kantaansa pääjohtajan virastapidättämiseen, mutta äänenpainot ovat jyrkkiä.

Kansliatoimikunnan jäsen, varapuhemies Juho Eerola (ps.) sanoo, että VTV:n ryvettynyt luottamus pitää palauttaa.

– Luottamus tarkastusvirastoon pitää saada palautettua ja se vaatii oikein kunnon pesun. Olen saanut hirmuisesti palautetta suomalaisilta. Usko on mennyt monella tasolla ja monesta eri syystä, hän sanoo

VTV:n luotettavuuden palauttamista kaipaa myös toinen perussuomalainen jäsen, Arja Juvonen. Asiat on ensin selvitettävä juurta jaksaen.

– Nyt ei saa jättää kertomatta mitään, vaan kaikki tulee esittää sillä tavalla kuin on tapahtunut. Erityisesti VTV:n työntekijöitä on kuultava. Luottamus on rakennettava askel kerrallaan uudelleen, kun se menee kerran rikki, Juvonen sanoo.

Varapuhemies Juho Eerola (ps.) on saanut paljon kansalaispalautetta valtiontalouden tarkastusvirastoon liittyen. Petteri Bülow / Yle

Kansliatoimikunnan jäsen Antti Lindtman (sd.) korostaa, että kansliatoimikunnan huomisessa kokouksessa käsitellään mahdollista virastapidättämistä rikostutkinnan ajaksi.

Muihin VTV:tä koskeviin epäselvyyksiin liittyen käynnissä on toinen prosessi tarkastusvaliokunnassa.

– Se, mitä on viime viikkoina nähty, ei ole ainakaan vahvistanut VTV:n asemaa vaan sen asema ja uskottavuus on päinvastoin heikentynyt. Odotetaan tarkastusvaliokunnan lopputulosta ennen kuin katsotaan johtopäätöksiä tästä kokonaisuudesta, Lindtman sanoo.

Lindtman ei ota kantaa siihen, olisiko Yli-Viikarin pitänyt vetää itse johtopäätökset ja pidättäytyä virkatehtävien hoitamisesta esitutkinnan aikana.

– Hänellä on se mahdollisuus ollut, mutta hän ei ole sitä käyttänyt. On selvää, että kun kansliatoimikunta on tämän viralta pidättämisen prosessin käynnistänyt, sitä ei koskaan tehdä kevyin perustein, Lindtman sanoo.

Kansliatoimikunnassa on seitsemän jäsentä. Sen muodostavat eduskunnan puhemiehistö ja neljä kansanedustajaa.

Antti Lindtman (sd.) sanoo, että VTV:n asema ja uskottavuus on heikentynyt. Pekka Tynell / YLE

Kohu VTV:n ympärillä käy kovilla kierroksilla

Tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikarion joutunut kohun keskelle kauneudenhoitokuluihin ja työlennoilta kerättyjen matkustuspisteiden käyttöön liittyen.

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) ja Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) ovat myös kertoneet, että tarkastusviraston ydintoiminta eli muiden virastojen rahankäytön tarkastaminen on vähentynyt merkittävästi Yli-Viikarin pääjohtajakaudella. Henkilöstö on ollut tyytymätön kehityskulkuun.

Iltalehden huhtikuun alussa haastattelemien nykyisten ja entisten työntekijöiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan viraston ylin johto olisi sensuroinut tarkastuskertomuksia kohteille myöteisempään suuntaan.

Viimeiseksi VTV:n tarkastuspäällikkö on arvostellut julkisuudessa viraston löysää rahankäyttöä ja nostanut esiin uuden pääjohtajan valinnan tarpeellisuuden.

Yli-Viikari on kommentoinut eilen voimakkaan arvostelun kohteeksi joutuneen virastonsa toimintaa blogissa (siirryt toiseen palveluun).

VTV valvoo valtionhallinnon rahankäyttöä, joten sen pitäisi itse toimia kuluasioissa esimerkillisesti.

Arja Juvonen kuvailee VTV:n tilannetta vakavaksi ja uusia paljastuksia huolestuttaviksi, koska viraston tarkastuskertomukset ovat äärimmäisen tärkeitä.

– Niiden sisällön tulisi olla totuudenmukaisia, että kansanedustajat pystyvät käsittelemään asioita eduskunnassa. Ei ole oikeaa toimintaa, jos sisältöä on isoveli valvoo-tyylillä retusoitu jälkeenpäin. Pitää ehdottomasti esittää kysymys, miksi näin on toimittu? Juvonen toteaa.

Arja Juvosen (ps.) mukaan VTV:n valvonnassa on ollut selvästi aukko. Linda Söderlund / Yle

Tarvitaanko VTV:n toiminnasta vielä ulkopuolinen selvitys?

Jukka Kopran mielestä VTV:n tulehtunut tilanne ei ratkea ilman ulkopuolisen tahon arviointia.

– Meneekö eduskunnan tilintarkastajien tekemä ylimääräinen tilintarkastus riittävän syvälle toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tarkasteluun. Minun mielestäni juuri tämä tarkoituksenmukaisuus eli mitä tehdään, on kyseenalaistettu uskottavalla tavalla, Kopra toteaa.

Eduskunnan tilintarkastajat syynäävät VTV:n ylimmän johdon kuluja. Samaan aikaan tarkastusvaliokunta käsittelee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa viraston taloudenhoidossa.

– Toivon todellakin, että tarkastusvaliokunta on tehnyt perinpohjaista työtä ja nämä mahdolliset epäkohdat tulevat esiinnäytetyiksi, Kopra sanoo.

Arja Juvosen mukaan tarkastusviraston valvonnassa on ollut selvästi aukko.

– Jos sisäinen auditointi ja valvonta ei toimi, silloin valvojan on tultava ulkopuolelta. On tapahtunut virheitä, jos tarkastuskertomuksiin on tehty jälkeenpäin muutoksia. Näen, että valvonnassa on suuri reikä, sanoisinko ihan porsaanreikä, Juvonen sanoo.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) mukaan VTV:tä käsittelevä mietintö olisi valmis parin viikon kuluessa. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) arvioi, että VTV:n taloudenhoitoa koskeva mietintö valmistuu kahden viikon sisällä.

Alanko-Kahiluodon mukaan selvityksessä tullaan esittämään konkreettisia keinoja, joiden tarkoituksena on palauttaa rapissutta luottamusta VTV:hen.

– Valitettavasti tässä prosessissa sekä kansalaisten että eduskunnan luottamus on kärsinyt. Kyse on hyvin vahvasti luottamuksen palauttamisesta.

