Koronanyrkki haluaa sulkea kuntosalit kahdeksi viikoksi Kymenlaaksossa – päätös tulossa voimaan lauantaina

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on antanut suosituksen aluehallintovirastolle tartuntatautilain 58 g (siirryt toiseen palveluun) -pykälän käyttöönotosta.

Pykälän käyttöönotto tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi kaikki kuntosalit ja muut ryhmäliikuntatilat pitää sulkea. Päätös on tarkoitus tulla voimaan lauantaina 10. huhtikuuta, ja se olisi voimassa kaksi viikkoa, eli 24. huhtikuuta asti.

Päätöksen ulkopuolelle on pyydetty rajaamaan 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta sekä lakisääteiset palvelut, kuten lääkinnällinen koulutus.

Aluehallintovirasto päättää pykälän toimeenpanosta.

Tartuntoja ympäri maakuntaa

Kymenlaakson koronaryhmä on esittänyt tartuntatautilain 58 g -pykälän käyttöönottoa koko maakunnan alueelle, koska tartuntoja on tullut ympäri maakuntaa ja Kymenlaakson sisällä liikutaan paljon kuntarajojen yli.

Ryhmä keskusteli pykälän käyttöönotosta jo ennen pääsiäistä, mutta silloin lain määrittämien edellytyksien ei katsottu täysin täyttyneen.

Nyt Kymenlaakson koronavirustilanne on heikentynyt nopeasti kahden viikon aikana. Pääsiäisen aikana todettiin huomattava määrä uusia tartuntoja eri puolilla Kymenlaaksoa.

Virusmuunnokset riskinä

Kymenlaakson alueella riskiä kasvattavat herkästi tarttuvat virusmuunnokset. Tällä hetkellä paikoin jopa 90 prosentissa tapauksista epäillään virusmuunnosta.

– Eri tartuntaketjuissa altistuneita on nyt noin 800, mikä on tartunnanjäljitykselle erittäin suuri määrä, ja tartuntaketjujen jäljitettävyys on heikentynyt. Tämän myötä riski uusien tartuntojen leviämiselle on selkeästi kasvanut, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo tiedotteessa.

Kymsoten mukaan Kymenlaakson tämän hetken tilanne luo huomattavaa riskiä terveydenhuollon kantokyvylle.

– Sairaalahoidon kapasiteetti on ollut siinä rajoilla, että koronapotilaiden hoito alkaa vaikuttaa muuhun sairaanhoidon toimintaan, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Tartunnanjäljitystä on vahvistettu lisäämällä henkilöstöä muusta toiminnasta, mikä on pois sairaalan perustyöstä.

– Viime päivien suuret tartuntamäärät nostavat riskiä entisestään, sillä sairaalahoidon tarve kasvaa yleensä noin viikon päästä oireiden alkamisesta, Mäntymaa sanoo.

Kymenlaakson koronatilanne on edelleen leviämisvaiheessa.

Alueellinen koronaryhmä keskusteli keskiviikkona alustavasti linjauksesta, että nykyisiä leviämisvaiheen suosituksia jatketaan huhtikuun loppuun asti. Ryhmä keskustelee asiasta uudelleen kokouksessaan ensi viikon keskiviikkona.

