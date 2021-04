Lontoon punaisten bussien jättilasit tehdään Laitilassa – brexit sotkee Lontoo–Laitila-kauppaa mutta pahin voi olla ohi, kertovat tuoreet luvut

Brexitistä on kolme kuukautta. Kauppa kärsii jatkuvasti, mutta helmikuun vienti Suomesta Britanniaan kääntyi jo hiukan plussalle.

Lontoon ja Laitilan side on vahva.

Yhteyden on huomannut myös moni valpas suomalaisturisti, jolla on osunut silmään Made in Finland -teksti Lontoon kaksikerrosbussien tuulilaseissa.

Leima on lyöty Finn Lamex Safety Glass -yhtiössä Laitilassa, jossa tehdään monenlaisiin ajopeleihin suuria ja erittäin suuria tuulilaseja.

Asiakkaina on bussien ja työkoneiden valmistajia, mutta erityisesti Lontoon kaksikerroksisten bussien valtavat tuulilasit ovat olleet menestys.

Finn Lamexin aulassa muistutetaan menestystuotteesta: Lontoon punaisten kaksikerrosbussien tuuli- ja takalasit ovat suurelta osin laitilalaista tekoa. Markku Rantala / Yle

Tuulilasit ovat suurimmillaan seitsemän neliömetrin kokoisia. Lasien reunat taivutetaan kaarevasti 90 asteen kulmaan tai lähes mihin tahansa muotoon, jonka asiakas keksii.

Työ onnistuu Finn Lamexin tehtaalla Laitilassa, jossa lasi taipuu uuneissa hallitusti yli kuudensadan asteen lämpötilassa. Käsityö vaatii erikoisosaamista, eikä kilpailjoita ole ilmaantunut riesaksi saakka.

Britannian EU-ero eli brexit otettiin Finn Lamexissa alusta asti vakavasti. Jo brexit-äänestyksen aikoihin kesällä 2016 yhtiö havahtui ja alkoi hakea markkinoita entistä aktiivisemmin Britannian ulkopuolelta.

– Silloin tehtiin strateginen päätös, että tulevaisuudessa liikevaihdosta korkeintaan 20 prosenttia tulisi Britanniasta, sanoo Finn Lamexin toimitusjohtaja Tero Toivanen.

Tuohon aikaan Finn Lamexin myynnistä yli puolet tuli Britanniasta.

Paperisota maksaa

Nyt uutta Brexit-aikaa on eletty ensimmäinen vuoden neljäsosa.

Englannin kanaalin tullimuurin rakentamisessa on ollut lukemattomia vaiheita, mutta loppujen lopuksi suomalaiset tuulilasit selvisivät vähällä. Niistä perittävä tullimaksu on nolla prosenttia.

Mutta muullakin kuin tullimaksulla on merkitystä. Brexitin tuomat rajamuodollisuudet ovat kaksinkertaistaneet toimitusajat tehtaalta asiakkaalle.

– Meillä tulliraja on näkynyt toimitusaikojen pidentymisenä ja tullimuodollisuuksina, mutta ei muuten kauheasti, Toivanen kuvailee ensikokemuksia.

Finn Lamex tekee jopa seitsemän neliömetrin tuulilaseja. Niiden täsmällinen taivuttaminen on tarkkaa käsityötä. Markku Rantala / Yle

Kuljetusaikojen pidentyminen on nostanut rahdin hintoja.

– Meille se maksaa työtä ja aikaa, muut kulut menevät asiakkaalle, Toivanen sanoo.

Tämä tarkoittaa suomalaistenkin tuotteiden hintakilpailukyvyn heikentymistä.

Tuoreet vienti- ja tuontiluvut: pahin on ohi?

Brexit-muutokset ovat saaneet koko Suomen ja Britannian välisen kaupan alkuvuonna yskimään.

Tammikuussa kauppa suorastaan romahti verrattuna vuoden takaiseen: vienti Suomesta Britanniaan väheni 22 prosenttia ja tuonti Britanniasta Suomeen peräti 53 prosenttia.

Tullin torstaina julkaisemat ennakkotilastot (siirryt toiseen palveluun) helmikuun vienti- ja tuontiluvuista eivät ole yhtä synkkiä. Vienti ponnahti ennakkotilastojen mukaan helmikuussa 3,7 prosenttia plussalle, ja tuonnin romahduskin puolittui 26,5 prosenttiin.

– Tuonnissa oli vielä kova lasku, mutta se pieneni huomattavasti tammikuun yli 50 prosentin laskusta, sanoo Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä

Vertailukuukausi eli helmikuu 2020 oli tosin maiden välisessä kaupassa laiskaa aikaa, vaikkei korona vielä ollutkaan riesana, Penttilä huomauttaa. Kaupan heilahtelu on ylipäätään melko voimakasta kuukaudesta toiseen.

Siksi lukuihin on syytä suhtautua varauksella, vaikka muutos tammikuusta helmikuuhun onkin selvästi positiivinen.

Yli 15 000 yritystä toi Britanniasta tavaraa viime vuonna

EU:n kanssa kauppaa käyvistä brittiyrityksistä 80 prosenttia sanoo (siirryt toiseen palveluun) maaliskuun alussa tehdyssä laajassa kyselyssä, että brexit on häirinnyt kaupankäyntiä. Niistä kolme neljästä sanoo, että häiriöt ovat olleet suuria tai melko suuria.

Yli 15 000 suomalaisyritystä toi Britanniasta tavaraa viime vuonna. Vuodenvaihteessa oli hankalaa, mutta nyt on jo ehditty oppia.

– Tammi–helmikuussa meillä oli kiireistä asiakaspalvelussa, kun yritykset hankkivat erilaisia todistuksia ja lupia. Mutta maaliskuun loppuun mennessä tilanne oli jo vähän rauhoittunut, Tullin tilastojohtaja Penttilä sanoo.

Monenkirjavan paperisodan – vientiluvat, tullaus, arvonlisäverot – lisäksi erityisesti alkuperäsäädökset ovat aiheuttaneet päänvaivaa. Ilman tullimaksuja EU:n ja Britannian välillä liikkuvat vain ne tuotteet, jotka ovat selkeästi joko EU- tai brittialkuperää.

– Alkuvuonna opeteltiin vielä uusia sääntöjä, ja kuljetuksia jouduttiin keskeyttämäänkin. Nyt yritykset ovat oppineet koko ajan paremmin toimimaan uusien vaatimusten mukaan, sanoo ulkoministeriön brexit-kauppavastaava Kristiina Kauppinen.

Esimerkiksi Britanniassa koottu henkilöauto ei automaattisesti täytä tullittomuuden kriteerejä, jos materiaalin alkuperä on valtaosin muualla. Tätä viidakkoa selvennetään brexit-kauppasopimuksessa 40 sivun verran, eivätkä kaikki käytännöt ole vielä ehtineet hioutua.

Lopullisia vaikutuksia vasta loppuvuonna

Brexitin lopullista vaikutuksia on aivan liian aikaista arvioida yhden vuosineljänneksen perusteella.

– Ehkä vasta loppuvuodesta nähdään, mikä tilanne todella on. Minkä verran on yrityksiä, jotka ovat lopettaneet Britannian-kaupan, ja minkä verran uusia tulijoita, ulkoministeriön Kauppinen sanoo.

Edes brexit-kauppasopimusta ei ole vielä loppuun käsitelty. Euroopan parlamentilta odotetaan vielä siunausta sopimukselle tämän kuun lopulla (siirryt toiseen palveluun).

Korona pysäytti turistibussit vuosi sitten, eikä silloin tuulilasejakaan rikkoudu käytössä. Finn Lamex on joutunut lomauttamaan väkeään. Markku Rantala / Yle

Brexit on sotkenut rajamuodollisuuksia niin paljon, että Britannia on lykännyt (siirryt toiseen palveluun) oman rajavalvontansa tiukentamista huhti-kesäkuusta vuoden loppuun.

Poliittiset suhteet EU:n kanssa ovat viileät. Britannia ei esimerkiksi ole suostunut tunnustamaan EU:n Lontoon-suurlähetystöä.

– Näköpiirissä ei ole mitään erityisempiä uusia jatkoneuvotteluja EU:n ja Britannian välillä, ja se tuntuu olevan Britannian hallituksen tahto, sanoo lainsäädäntöneuvos Johannes Leppo valtioneuvoston kansliasta.

– Tällä hetkellä EU vaikuttaa olevan heille yksi toimija muiden joukossa, ja aika näyttää muuttuuko mieli vai ei.

Korona vaikuttaa myös punaisiin busseihin ja Laitilaan

Brexit on historiallinen käänne. Sen tarkkaa vaikutusta kauppaan ei saada täysin selvitettyä ehkä koskaan.

Kauppatilastoissa näkyvät heilahdukset kertovat uudesta tullimuurista jotain, mutta tuntuva vaikutus on myös samaan aikaan riehuneella koronaepidemialla. Se vaikuttaa kaikkeen, myös tuulilasien kysyntään.

Finn Lamexin toimitusjohtaja Tero Toivanen toivoo, että matkailu Lontoossa viriäisi uudelleen syksyllä. Markku Rantala / Yle

Kun turismi ja muukin matkailu on pysähtynyt kuin seinään, uusia busseja ei rakenneta, eikä vanhoillakaan ajeta. Silloin ei täydy Laitilassakaan tehdä entiseen malliin tuulilaseja uusiin busseihin tai käytössä rikkoutuneiden tilalle.

Finn Lamex aloitti lomautukset vuosi sitten. Henkilökunnasta puolet on edelleen lomautettuna ja nyt uskalletaan toivoa, että syksyllä matkailu jälleen viriäisi ja bussit lähtisivät liikkeelle.

– Odotuksena on, että silloin päästään takaisin siihen myyntiin, jossa oltiin ennen koronaa, Toivanen ennakoi.

Lisää aiheesta:

Tuonti Britanniasta Suomeen romahti alle puoleen tammikuussa – Muutaman kympin juustopaketille tuli yli 200 euron lisähinta

Britannia tiukentamassa turvapaikkalakiaan – Brexit voi haitata laittomasti tulleiden palauttamista

Britannia, EU ja Norja pääsivät sopuun Pohjanmeren kalastuskiintiöistä