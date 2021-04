Tampereen kaupungin tiedotteessa oli virhe, ja se johti heti huhumyllyyn vastaanottokeskuksen koronatartunnoista

Tampereen vastaanottokeskuksessa entisessä Kaupin sairaalassa on todettu 17 koronatartuntaa.

Tiedotteesta poiketen koko vastaanottokeskus ei ollut karanteenissa, vaan osa on jo sairastanut koronan ja vapautettu liikkumaan.

Tampereella kerrottiin tiistaina, että vastaanottokeskuksessa on todettu 17 koronatartuntaa.

Kaupungin tiedotteessa kerrottiin, että "ne asukkaat, joilla on todettu koronavirustartunta, on määrätty eristykseen ja koko muu vastaanottokeskus on asetettu tartuntatautilääkärin määräämään karanteeniin."

Tiedotteen muotoilu herätti heti seuraavana päivänä huhupuheita. Tampereen tuore perussuomalaisten pormestariehdokas Lassi Kaleva ihmetteli suositussa kuntapolitiikan Facebook-ryhmässä, miksi Tampereen vastaanottokeskuksesta on kuljetettu keskiviikkona aamupäivällä kaksi henkilöä rautatieasemalle.

Asia herätti paljon keskustelua. Lassi Kalevan lähde oli soittanut asiasta aluehallintovirastoon ja poliisille.

Vastaanottokeskuksen johtava ohjaaja Liisa Korkatti sanoo Ylelle, että tapaus on selvitetty ja henkilöt olivat luvallisesti liikkeellä.

He olivat Korkatin mukaan vapautettuja karanteenista. Vastaanottokeskuksen karanteenista ovat vapautettuja tartuntatautilääkärin luvalla ne, jotka ovat jo sairastaneet koronaviruksen tarpeeksi kauan aikaa sitten tai eivät ole olleet vastaanottokeskuksessa.

Tartuntatautilääkäri: Tiedote hyvä korjata

Tampereen kaupungin epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen vahvistaa tämän Ylelle.

– Eilisestä tiedotteesta poiketen on niin, että kaikki vastaanottokeskuksen asukkaat eivät ole karanteenissa tai eristyksessä. Sellaiset ihmiset, jotka ovat jo sairastaneet taudin tai ovat jo vapautuneet eristyksestä, ovat vapaita kulkemaan. He voivat asioida niiden ihmisten puolesta, jotka ovat karanteenissa.

Tällaisia ihmisiä on Räsäsen mukaan joitakin. Hän pahoittelee tiedotteesta syntyvää väärää mielikuvaa.

– Tämä on hyvä korjata.

Vastaanottokeskuksesta ei ole löytynyt keskiviikkona uusia tartuntoja. Ei ole tietoa, miten ketju pääsi vastaanottokeskukseen.

– Ihmiset ovat liikkuneet, ovat käyneet koulussa ja töissä.

