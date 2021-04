Alkolla huippuvuosi – liikevoitto hyppäsi ja valtiolle roimat osingot

Valtio-omisteinen alkoholikauppias Alko ahkeroi viime vuonna tuloksekkaasti. Koronarajoitusten vuoksi Alkon asema alkoholilähteenä koheni huimasti, ja se näkyi myös pitkäripaisen kassoilla.

Liikevaihto koheni 1,3 miljardiin euroon edellisvuoden 1,1 miljardista eurosta, mutta erityisesti pistää silmään liikevoiton kehitys. Kun liikevoitto jäi 2019 noin 40,1 miljoonaan euroon, pomppasi se viime vuonna 64,8 miljoonaan euroon.

– Me emme tehtävämme mukaisesti pyri myymään alkoholia mahdollisimman paljon tai maksimoimaan taloudellista tulostamme. Kustannustehokas toiminta on kuitenkin toiminnassa tärkeää., kommentoi toimitusjohtaja Leena Laitinen viime vuoden tulosta.

Tällaista tulosta Alko ei ole voinut esittää vuosikausiin eikä miesmuistiin. Viime vuoden tulos ylitti reippaasti liikevoiton esimerkiksi vuodelta 2017, joka oli yhtiön viimeinen "normaali vuosi" ennen 2018 alusta voimaan astunutta alkoholiuudistusta. Sehän vei Alkoilta yksinoikeuden muun muassa nelosolueeseen ja vahvoihin lonkeroihin ja pudotti Alkon litramyyntiä roimasti tuolloin.

Huima tuloskasvu heijastuu saman tien myös yhtiön omistajalleen eli valtiolle maksamaan osinkoon. Kun osinko on viime vuodet jököttänyt paikallaan 30 miljoonassa eurossa, ehdottaa yhtiön hallitus osingon nostamista 60 miljoonaan euroon. Tämmöisiä osinkoja yhtiö ei ole maksanut omistajalleen ikiaikoihin.

Alkon juomamyynti kasvoi viime vuonna 92,7 miljoonaan litraan, kun se edellisvuonna oli yli 10 miljoonaa litraa alempi (82,1 milj. ltr.) Yhtiön mukaan myyntiään kasvattivat kaikki tuoteryhmät. Juomaryhmistä eniten kasvoi roseeviinien litramyynti (+40 %). Seuraavina tulivat valkoviinit (+17 %), ja punaviinit (+15 %). Alkoholiuudistuksen seurauksena romahtaneiden lonkeroiden, oluiden ja siidereidenkin myynnit kääntyivät nyt plussalle. Vain väkevien viinien ja muiden mietojen viinien myynnit laskivat 2020.

Kovasta kasvusta huolimatta litramyynti jäi vielä jonkin verran alkoholiuudistusta edeltäneen vuoden 2017 taakse. Mutta kun sekä liikevaihto että etenkin liikevoitto ovat ylittäneet 2017 luvut, kertoo se yhtiön yhtiön saaneen kaupaksi aiempaa hinnakkaampia ja ennen kaikkea kannattavampia juomia.

Pääosa muualta

Alkosta puhutaan yhä viinamonopolina, vaikka suomalaiset ovat ostaneet pääosan alkoholistaan jo kauan ihan muualta kuin Alkosta, lähinnä marketeista ja muista päivittäistavarakaupoista.

Alko menetti alkoholin ykkösostopaikan aseman kaupoille vuonna 2008 tienoilla, ja siitä lähtien ero on pikkuhiljaa kasvanut. Nyt Alkon markkinaosuus on 37 prosenttia, kun kaupoilla se on 45 prosenttia.

