Fortumin muovinkierrätyksen heikot luvut yllättivät jäteyhtiö Kiertokapulan: ”Ovathan ne tosi vaatimattomia”

Kolmentoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö aloittaa vapun jälkeen kotitalouksien muovinkeräyksen Etelä-Suomessa. Kiertokapula ryhtyy pian keräämään Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla kotitalouksista syntyviä muovipakkauksia. Yhtiö on toimittanut alueelle jo tuhansia keltaisia keräyslaatikoita. Yritys käynnisti muovinkeräyksen pohjoisella Uudellamaalla jo viime kuussa.

Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Koivulehto sanoo yllättyneensä siitä, kuinka pieni osa Fortumin muovinjalostuslaitokselle toimitetusta materiaalista lopulta päätyy uusiksi tuotteiksi. Ylen MOT-toimitus sai selville, että vain reilu kolmannes keräysmuovista päätyy teollisuudelle uusiokäyttöön.

– Tämä yllätti meidätkin. Luvut eivät olleet meillä tiedossa, ja ovathan ne tosi vaatimattomia, sanoo Mikko Koivulehto.

Hän arvelee, että todennäköisesti jossakin vaiheessa joudutaan käyttämään keppiä tai porkkanaa, jotta syntyviä raaka-aineita pystytään hyödyntämään entistä paremmin.

Suomalaisten keräysinto yllätti

Kiertokapulan Mikko Koivulehto mielestä suomalaisten into kerätä muovia on osin saattanut yllättää jalostuspäässä, koska tavaraa tulee kotitalouksilta sen verran hyvin. Tämä on huomattu myös pohjoisella Uudellamaalla, joka on Kiertokapulan eteläisin toimialue. Siellä taloyhtiöiden muovinkeräys alkoi maaliskuun alussa.

– Talouksilta nyt saatava materiaalivirta tulee aiheuttamaan painetta siihen, että jatkossa kerättyä muovia tullaan hyödyntämään entistä enemmän. Näin syntyy innovaatioita ja tuotteita, jossa raaka-ainetta voidaan käyttää, ennustaa Koivulehto lähitulevaisuutta.

Hän ei lähde veikkaamaan paljonko yhtiön 13 omistajakunnan alueelta kerätään muovia tämän vuoden aikana.

– Astioiden tyhjennyskertoja on vuositasolla arviolta 150 000, puhutaan siis todella merkittävästä määrästä.

Muovinkeräys hyödyttää silti taloyhtiöitä

Fortumista annettiin vielä talvella ymmärtää, että muovijalostukseen saapuvasta keräysmuovista yli 70 prosenttia päätyisi uusiomuovituotteisiin. Ylen MOT-ohjelmassa yhtiö pudotti lukeman yllättäen 37 prosenttiin.

Teollisuus käyttää kerätystä muovista valmistettujen pieniä muovirakeita, granulaatteja vielä kovin vaatimattomasti. Syy on usein uusiomateriaalin epätasaisessa laadussa.

Kiertokapulan Mikko Koivulehto ymmärtää kuluttajaa, joka hämmentyy siitä, ettei hänen puhdistamansa, lajittelemansa ja keltaisiin jäteastioihin kantamansa muovi välttämättä päädykään uusiksi tuotteiksi, vaan joutuu sen sijaan polttouuniin.

– Mutta taloyhtiöt saavat muovinkeräyksestä säästöä jo nyt. Muovin kierrättäminen on siis kannattavampaa, kuin sen päätyminen sekajätteeseen, Koivulehto muistuttaa.

Keräysastioiden tyhjennys on nimittäin hinnoiteltu halvemmaksi kuin sekajätteen. Kokemuksen mukaan muovinkeräyksen startattua sekajätteen määrä putoaa taloyhtiöissä selvästi. Sen huomaa jokainen kotitaloudessakin.

