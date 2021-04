Koronan kouriin joutunut RUK ei tee välittömiä muutoksia toimintatapoihinsa: "Kokonaisuus arvioidaan, kun tämä asia laantuu"

Tauti on saatu eristettyä niiden varusmiesten joukkoon, jotka ovat jo eristettyinä.

Maasotakoulu ei ole tekemässä välittömiä muutoksia strategiaansa koronaepidemian torjunnassa. Yle Uutiset kertoi tiistai-iltana, että tartunnat ovat päässeet leviämään pahoin Haminassa varusmiesten keskuudessa.

Reserviupseerikoulun johtajan, eversti Vesa Helmisen mukaan tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa, millaisia muutoksia Maasotakoulun toimintaan mahdollisesti tulee suuren koronavirustartuntamäärän seurauksena.

– Kokonaisuus arvioidaan, kun tämä asia kokonaisuutena laantuu. Sen myötä mietitään, mitkä ovat ne kehitettävät kohteet, jos niitä on, sanoo Helminen.

Tärkeintä on tukahduttaa epidemia

Haminan varuskunnan terveysaseman päällikkölääkärin Ville Ronkaisen mukaan vallitsevassa tilanteessa on tärkeintä tukahduttaa varuskunnassa oleva epidemia nopeasti. Myös nykyiset toimintatavat tulee tarkastaa.

– Varmasti ensin pitäisi ainakin tarkastella se, että onhan Maasotakoulussa varmasti toimittu niiden ohjeiden mukaan, mitä Puolustusvoimissa on ihan yleisesti annettu tästä koronan ehkäisystä ja koulutustoimista koronan aikana. Se tulisi toki varmistaa mahdollisimman pian, sanoo Ronkainen.

Jos nämä toimet on toteutettu ohjeiden mukaan ja silti tapahtui näin suuri altistuminen, Ronkaisen mukaan pitäisi ehkä miettiä ylemmälläkin taholla, onko yleisiin ohjeistuksiin tehtävä tarkennuksia.

Ylen tiistaina haastattelema Haminassa palveleva varusmies koki, että varuskunnassa ei tehty heti alkuun tarpeeksi huolellisia eristystoimia. Asiasta on tullut Ylelle viestiä myös muilta tahoilta.

– Korostan tätä perustoimintatapaa, jota on noudatettu. Onko se hitaasti vai nopeasti, aika on aina haasteellinen. Jälkikäteen katsottuna jotain voi tehdä nopeamminkin, kertoo Helminen.

Haminan varuskunnan terveysaseman päällikkölääkärin Ville Ronkaisen mukaan tauti on saatu eristettyä niiden varusmiesten joukkoon, jotka ovat jo eristyksessä.

Tavoitteena on eristää ohjeiden mukaan

Ylen haastatteleman varusmiehen mukaan metsäleirillä olleet varusmiehet siirrettiin leirillä todetun koronatartunnan jälkeen erilleen toiseen rakennukseen. Varusmiehen mukaan oireettomat ja lievästi oireilevat joutuivat nukkumaan yhteistuvissa, koska eristykseen "oikeasti sairaiden joukkoon" ei päässyt kuin vakavista oireista.

Varusmies kertoi, että nykyään eristykseen pääsee helpommin.

– Pystyn vain kertomaan tästä prosessista, jota toimeenpannaan käsittääkseni Puolustusvoimissa laajemmaltikin. Se, mitä varusmies on mieltä tässä kohtaa, se varmaan on sitten hänen näkemyksensä asiasta. Kun on positiivinen tapaus, nämä eristämistoimenpiteet alkavat, sanoo Helminen.

Helmisen mukaan on tavoitteena, että positiivisen koronavirustestituloksen saaneet eristetään olemassa olevien ohjeistusten mukaan.

– Tässähän keskiössä on lääkinnän henkilöstö kaiken kaikkiaan näiden toimenpiteiden osalta, mitä tehdään, kertoo Helminen.

Tauti on saatu eristettyä rajattuun joukkoon

Maasotakoulussa ei ole todettu tiistain jälkeen uusia koronavirustartuntoja. Viimeksi otetuista näytteistä ei ole vielä tullut testituloksia.

Tiistaina saadun tiedon mukaan Maasotakoulussa on todettu yhteensä 49 koronavirustartuntaa, joista 44 tartuntaa on todettu Reserviupseerikoulun varusmiehillä ja viisi tartuntaa Maasotakoulun opiskelijoilla. Yksi viidestä opiskelijasta on todettu parantuneeksi keskiviikkona.

– Siinä mielessä hyvässä vaiheessa ollaan, että tauti on saatu eristettyä pelkästään niiden varusmiesten joukkoon, jotka ovat jo nyt asetettuna eristyksiin, kertoo Ronkainen.