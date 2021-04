Suvi Teräsniska kuuli, että hänen laulujaan on käytetty saattohoidossa: "Oli koskettavaa, että on ollut saattamassa ihmistä rajan toiselle puolelle"

Teräsniska on aikaisemmin saanut palautetta, että hänen laulujaan on kuunneltu ristiäisissä ja jopa synnytyksessä.

Laulaja Suvi Teräsniska kysyi viime vuonna Instagram-seuraajiltaan, mitä he ajattelisivat, jos hän tekisi levyllisen tuutulauluja, olisiko sille kysyntää. Seurauksena oli, että Instagramin inboksi räjähti innostuneista vastauksista.

– Se oli viime kevään lockdownin aikana, jolloin me kaikki säikähdettiin koronaa ja mietittiin, että mitähän tästä tulee. Silloin me tehtiin ensin muutama laulu ja julkaistiin EP äitienpäivänä. lltalauluja-albumi tuli sitten myöhemmin viime vuonna.

Poikkeusvuoden lohtulevyksi tehtystä albumista saatu palaute yllätti useista platinalevyistään tunnetun laulajan.

– Palaute on ollut tosi ihanaa. Laulut ovat toimineet rauhoittavina niin lapsille kuin lemmikkieläimillekin. Ihan viimeisin palaute on ollut se, että lauluja on käytetty jopa saattohoidossa. Se oli tosi koskettava hetki itselle, kun ajatteli että on ihminen, joka ikään kuin nukahtaa viimeiseen uneensa. On merkittävää, että tavallaan on ollut mukana saattamassa ihmistä rajan toiselle puolelle.

Suvi Teräsniska kertoi Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa, että palaute sai hänet miettimään koko laulajanuransa syvempää merkitystä.

– Se on yksi niistä asioista, miksi on halunnut alkaa laulaa, ja halunnut alkaa esiintyä. Se että saa olla ihmisten elämässä mukana.

Teräsniska on jo aikaisemmin saanut palautetta siitä, että hänen kappaleitaan on soitettu ristiäisissä ja jopa synnytyksessä.

– Jotkut ovat kertoneet, että ovat kuunnelleet minun musiikkiani synnytyksessä. On se tosi ihanaa kuulla, että on ollut mukana ihmisten elämässä, sen eri vaiheissa.

Katso Suvi Teräsniskan koko haastattelu Yle Areenasta: