Suomessa suunnitellaan pikatestejä yleisötapahtumiin – ulkomailla ollaan pidemmällä ja sinne voi kadota myös suomalaisyleisöä

Alkukesän suomalaisfestareita on ehditty jo perua, mutta loppukesästä tapahtumia saatetaan päästä jo järjestämään, kun koronarajoituksia puretaan. Kuvituskuva.

Suomalaiset odottavat kuumeisesti tietoa siitä, miten kesää päästään viettämään. Järjestetäänkö tapahtumia ja festareita edes pienimuotoisesti?

Hallituksen on määrä esitellä exit-strategiansa tänään torstaina. Siinä on tarkoitus ottaa kantaa myös yleisötapahtumien järjestämiseen.

Tapahtuma-ala ei ole kuitenkaan jäänyt odottelemaan hallituksen exit-päätöstä, vaan on alkanut suunnitella pikatesteihin perustuvien tapahtumien järjestämistä. Tapahtumiin pääsisi, kun on antanut paikan päällä tehtävässä testissä negatiivisen tuloksen.

Niiden toimivuutta on määrä kokeilla pilottitapahtumilla, joita tapahtumajärjestäjät ovat suunnitelleet yhdessä tutkijoiden ja testaamisen ammattilaisten kanssa.

Tapahtuma-alan etujärjestön Tapahtumateollisuuden vaikuttamisen ja viestinnän johtaja Maria Sahlstedt ei osaa arvioida, milloin pilottitapahtumia päästään kokeilemaan, sillä lupa niihin tarvitaan vielä päättäjiltä ja viranomaisilta.

Rock in the city -festivaalia vietettiin Porissa viime elokuussa koronaturvatoimin. Joni Haavisto / AOP

Pikatestien käyttö tapahtumissa ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Tällä hetkellä koronatestejä saavat tehdä vain terveysalan ammattilaiset, eivätkä resurssit riitä.

Pikatestaaminen voisi toimia paremmin pienemmissä tapahtumissa.

– Stadionluokan konsertteihin tulee kymmeniä tuhansia ihmisiä, jolloin paikan päällä testaaminen ei tulisi kyseeseen.

Pilottitapahtumissa halutaan Sahlstedtin mukaan tutkia muutakin kuin pelkkää koronatestien tekemistä. Jo aiemmin Suomessa tutkittiin koronan leviämistä ravintolatilassa, ja samaa olisi tarkoitus tehdä yleisötapahtumassa.

– Tällä ei varauduta pelkästään ensi kesään vaan myös tulevaisuuteen. Pyrimme tutkimaan tapahtumaturvallisuutta poikkeustilanteessa sekä riskejä, joihin voimme varautua paremmin. Jos pandemia iskee uudelleen, meillä on valmiit ratkaisut, ettei tapahtuma-alaa tarvitse sulkea enää näin laajasti.

Toimivin ratkaisu Sahlstedtin mielestä tapahtumien turvalliseen järjestämiseen olisi virallisesti hyväksytty koronapassi. Sellainen on tulossa toukokuun lopussa käyttöön Tanskassa, ja passin saa jos on sairastanut taudin tai saanut rokotuksen. Negatiivisen testin jälkeen passi on voimassa kolme päivää.

– Koronapassi palvelisi laajasti yhteiskuntaa ja tapahtumien lisäksi esimerkiksi matkailua, ravintoloita ja liikennettä.

THL ei halua tässä vaiheessa kommentoida koronapassia, koska hallituksen exit-suunnitelmaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

Suomessa hallituksen päätökset tapahtumien avaamisesta ovat kuitenkin jääneet jälkeen esimerkiksi Tanskasta. Tapahtuma-ala näkee tämän uhkana.

– Suomalaiset tapahtumayleisöt saattavat matkustaa ensi kesänä naapurimaihin, jos niissä päästään toteuttamaan suuria tapahtumia turvallisesti. Samalla kansainvälisten esiintyjien ja tapahtumien houkutteleminen Suomeen vaikeutuu.

Mallia maailmalta

Maailmalta on jo konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka tapahtumia voidaan toteuttaa turvallisesti pandemian aikana.

Espanjassa hallitus hyväksyi kokeilun, jossa 5 000 koronatestattua pääsi rock-konserttiin. Maaliskuun lopussa pidetyllä konsertilla haluttiin testata, voiko yleisötapahtumia järjestää turvallisesti korona-aikana.

Innostuneet fanit iloitsivat maaliskuun lopussa Barcelonassa Love of Lesbian -yhtyeen konsertissa, johon pääsi negatiivisella koronatestilla ja maskilla. Alejandro Garcia / EPA

Myös Tanskassa on kokeiltu yleisötapahtumien järjestämistä koronaturvallisesti hallituksen luvalla. Paikan päällä tehdyillä pikatesteillä negatiivisen tuloksen saaneet ovat päässeet seuraamaan jalkapalloa tai konserttia. Tutkijat seurasivat osallistujien terveyttä kuuden päivän ajan tapahtumien jälkeen.

Samanlaisia valvottuja tapahtumia on pidetty myös esimerkiksi Hollannissa, Ranskassa ja Belgiassa. Kaikissa kokeiluissa todettiin, että tapahtumia pystytään järjestämään turvajärjestelyillä ilman, että korona leviää.

Suomessa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) kokoama työryhmä on jo tehnyt suunnitelman, kuinka tapahtumia voitaisiin järjestää koronaturvallisesti. Se sisältyy hallituksen uuteen exit-strategiaan.

Menisitkö yleisötapahtumaan pikatestin kautta? Keskustele aiheesta pe 9.4. klo 23 saakka.

