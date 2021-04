Onnibus leikkaa rajusti liikennettään – osa reiteistä kokonaan tauolle, isoimpien kaupunkien välille jää enää muutamia vuoroja

Bussiyhtiö Onnibus kertoo leikkaavansa merkittävän määrän vuorotarjonnastaan ensi viikosta alkaen. Syynä on koronatilanteen aiheuttama matkustajamäärien lasku.

– Matkustuskysynnän laskiessa entisestään vähennämme vuorotarjontaamme määräajaksi. Toivomme voivamme palvella asiakkaitamme laajemmalla reittiverkostollamme jälleen kesäliikenteen alkaessa 7.6., Onnibus kirjoittaa liikennetiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Maanantaista alkaen yhtiö pysäyttää kokonaan muun muassa liikennöinnin Helsingistä Lappeenrantaan ja Imatralle. Samoin käy reiteille Helsingistä Savonlinnaan ja Porista Vaasan kautta Ouluun.

Samalla monien kaupunkien välisestä liikenteestä vähennetään merkittävästi vuoroja.

Esimerkiksi Helsingistä Jyväskylään yhtiö ajaa enää kahdesta kolmeen päivittäistä vuoroa. Helsingistä Turkuun on vielä liikennöity suurelta osin päiväaikaan kerran tunnissa, pian enää viidestä kuuteen vuoroa päivittäin. Turun ja Tampereen välille jää yksi päivittäinen vuoro.

Maanantaista 19.4. alkaen yhtiö leikkaa myös monien yksikerrosbusseilla ajettavien Onnibus Flex -reittien liikennettä. Liikenne loppuu kokonaan muun muassa reiteiltä Lahdesta Turkuun, Helsingistä Jämsän kautta Jyväskylään ja Helsingistä Sysmään.

Samalla Helsingin ja Porin välisiä vuoroja vähennetään merkittävästi.

Bussialan tunnelmat olleet pitkään synkät

Bussiala on kärsinyt pahasti muun matkustuksen ohella koronatilanteesta. Joulukuussa Onnibusin toimitusjohtaja Lauri Helke arvioi Ylelle, että alkuvuosi on bussiliikenteelle vaikeaa.

– Liikennettä on karsittu, henkilöstöä lomautettu ja nekin vuorot, mitä ajetaan, ajetaan käytännössä puolityhjinä, eli varsin murheellinen tilanne on. Täytyy katsoa eteenpäin koronan jälkeistä aikaa, toivottavasti ensi kesä on jo paljon helpompi, Onnibusin Helke sanoi tuolloin.

Bussiliikenteen vuorotarjonta ja matkustajamäärät ovat vähentyneet suuresti vuoden aikana. Henrietta Hassinen / Yle

Helke kommentoi kaukoliikenteen bussiyhtiöiden tehneen jättitappiot, sillä joukkoliikenteen koronatuki ei ole kohdistunut markkinaehtoiseen liikenteeseen.

Onnibusin ohella muut isot kaukoliikenteen bussiyhtiöt Paunu, Vainion Liikenne ja Savonlinja ovat karsineet ison osan tarjonnastaan. Myös VR on vähentänyt junavuoroja.

Marraskuussa Linja-autoliiton tekemän kyselyn mukaan tilausliikenne ja bussimatkailu olivat käytännössä pysähdyksissä kevään ja kesän aikana.

Tuolloin enemmistö kyselyyn vastanneista bussiyrityksistä kertoi tilausliikenteen ja -matkailun kysynnän olevan 0–10 prosenttia normaalista. 65 prosenttia yrityksistä ilmoitti, että uusia tilauksia ei käytännössä tule ollenkaan.

Maskipakko tullut laajasti julkiseen liikenteeseen

Julkisen liikenteen vahvat maskisuositukset muuttuivat maaliskuussa yleisesti maskipakoksi, jonka esimerkiksi Onnibus ja VR ottivat käyttöön.

Teknologian tutkimuskeskus VTT kertoi helmikuussa, että koronavirustartunnan riski joukkoliikenteessä vaikuttaa pieneltä, jos matkustaessa noudatetaan annettuja suojautumisohjeita, kuten maskin käyttöä ja hyvää käsihygieniaa.

Selvityksen mukaan myös suomalaisittain hiljaa matkustaminen auttaa ehkäisemään virustartuntoja. Äänekäs matkustaja erittää moninkertaisen määrän pisaroita ilmaan tavanomaiseen, hiljaa pysyttelevään matkustajaan verrattuna.

