Lapissa puhelin- ja verkkoyhteydet sanelevat sen, mihin etätyömatkailija päättää majoittua: Giellajoella valokuitu korvaa heikot puhelinyhteydet

Noin kolmannes majoittujista on tämän talven aikana ollut etätyöntekijöitä, kertoo Anita Järvelin Giellajohka Oy:sta. He ovat panostaneet etätyöympäristön kehittämiseen. Kirsti Länsman / Yle

Osa pohjoisimman Lapin matkailuyrityksistä pyrkii paikkaamaan kansainvälisten matkailijoiden jättämää aukkoa tarjoamalla palveluita etätyömatkailijoille.

Kaikki yritykset eivät pääse hyötymään etätyömatkailijoista huonojen puhelinkuuluvuuden tai verkkoyhteyksen vuoksi.

Giellajoki Inarin ja Utsjoen rajalla on yksi niistä yrityksistä, joissa tämän talven aikana on ollut etätyömatkailijoita.

– Voi sanoa, että 30 prosenttia majoitusvuorokausista on etätyömatkailijoita, kertoo Anita Järvelin, yksi Giellajohka Oy:n omistajista.

Erityisesti etätöitä tekemään tulevat selvittävät etukäteen yhteyksien toimivuuden. Giellajoella netti toimii valokuidulla, mutta puhelin kuuluu heikosti.

– Olemme panostaneet asiaan niin, että kaikissa majoitustiloissa valokuitu toimii loistavasti, mutta puhelinverkkoyhteydet ovat ongelma, Järvelin kertoo.

Giellajohka-yrityksen majoitustiloissa netti toimii valokuidulla hyvin. Etätöitä pääsee tekemään luonnon rauhassa. Ida Pirttijärvi / Yle

Yrityksen ravintolarakennukseen on asetettu puhelinyhteyksien vahvistin, joten siellä puhelinyhteydetkin toimivat. Katvealueella puhelimen käytön hankaluuksiin on jo totuttu, ja niihin on keksitty omia ratkaisuja.

– Keskellä jokea on kivi, missä kuuluu kaikki operaattorit, mutta on vähän paha mennä sinne, ja sitten on vanha Sonera-polku, jossa saa yhteyksiä, Järvelin naurahtaa.

Puhelimen kuulumattomuus on koettu myös turvallisuuskysymykseksi, mutta nyt toimivan netin myötä valokuitua voidaan hyödyntää myös matkapuhelimella.

– Olemme opastaneet majoittujia laittamaan netin päälle ja käyttämään Whatsapp-puheluita, että he saavat meihin yhteyden, mutta toivosin kovasti, että asialle tehtäisiin jotain, Järvelin sanoo.

Matkailualueen yhteysongelmien toivotaan paranevan jatkossa

Inari-Saariselkä matkailualueen toimitusjohtaja Marja Kumpuniemi kertoo yhteysongelmien tulleen tutuksi jo ennen pandemia-aikaakin.

– On tietenkin merkittävää, että miten tietoyhteydet liikkuvat ylipäätään, ja se on alueella kehittämisen paikka joltain osin. Toki esimerkiksi kansainväliset matkailijat ovat aiemminkin katsoneet, missä netti ja wifi toimivat ylipäätään, Kumpuniemi kertoo.

Etätyömatkailu on tuonut pandemiavuonna tärkeän lisän yritysten tuloihin, mutta Kumpuniemen mukaan sillä ei saada katettua kansainvälisten matkailijoiden puuttumista kokonaan. Etätyömatkailua halutaan tulevaisuudessa tarjota myös heille.

– Selkeästi nähdään trendi, että kansainväliset yritykset olisivat kiinnostuneet tulemaan työskentelemään tänne meille pidemmäksi aikaa, Kumpuniemi kertoo.

Inarissa ja Utsjoella matkailijoita kiinnostaa esimerkiksi majoitusvaihtoehtojen löytyminen vähän syrjempää. Yhteyksien odotetaan toimivan sielläkin.

– Kyllähän asiakkaidenkin odotukset kasvavat senkin suhteen, Kumpuniemi sanoo.

Inari-Saariselkä matkailualueen toimitusjohtaja Marja Kumpuniemen mukaan tulevaisuudessa myös kansainväliset matkailijat voisivat tulla etätöihin alueelle. Aslak Paltto / Yle

Erämaa-alueiden ympäröimänä työt luistavat ja uni maistuu

Asiakkaat ovat jo nyt löytäneet erämaa-alueiden ympäröimälle Giellajohkalle, osa on viipynyt jopa useita viikkoja.

– Mitä olen jutellut etätyöntekijöiden kanssa, he ovat olleet tosi tyytyväisiä. He ovat saaneet aikaan, samalla he ovat levänneet ja mieli on virkeä. Hirmu moni on nukkunut, se on aika iso juttu, me emme nuku tarpeeksi nykyään, Järvelin kertoo.

Järvelin pitää heidän vahvuutenaan sijaintia, joka tarjoaa etätyöntekijöille myös motivoivan työympäristön. Kehityskohteita on kuitenkin edelleen, ja yrityksellä on suunnitelmissa rakentaa majoitusyksiköitä, joihin tulisi äänieristetty ja työntekoon tarkoitettu ergonominen huone.

– Me kehitetään etätyöympäristöä kokoa ajan. Vielähän se on vaiheessa ja etätyöympäristöön kuuluu se, että meillä on rauhallinen, miellyttävä ympäristö, mikä mahdollistaa etätyön tekemistä ja on jopa innoittava ympäristö, Järvelin sanoo.

Järvelin pitää myös tärkeänä toimivia tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat etätöiden tekemisen syrjässä asutuskeskuksista. Giellajohkalla toivotaan, että puhelinverkon kuuluvuus vielä paranisi.

– Varsinkin nyt, kun etätyö lisääntyy täällä, niin kyllähän näiden teiden varsilla pitäisi puhelimet kuulua. Se on turvallisuuskysymys ja myös perusoikeus, Järvelin sanoo.