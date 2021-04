Pohjoissavolaisessa pikkukunnassa testataan, voiko sahanpuru korvata hiekoitushiekan liukkauden torjunnassa – tarttuu jään pintaan hyvin

Sahanpurun käyttäminen eristeenä ja maatalouden kylmäsäilytyksessä on vanha keksintö. Talvella järveltä haetut jääkuutiot säilöttiin sahajauhoon, josta niitä kaivettiin maitotonkkien viilennykseen. Tästä ajatuksesta kaavilainen Olavi Penttinen sai idean kokeilla sahanpurua talven tienhoitoon.

– Jäitä piti puhdistella ja puukolla raaputella sahajauhoja pois. Se oli tosi tiukassa, eikä kaikki lähtenyt ennen kuin jäätä liotteli. Sitten vasta voi laittaa ne maitotonkkien ympärille, muistelee Penttinen.

Toisaalta Penttistä on innoittanut ajatus sahanpurun määrästä ja saatavuudesta.

– Ajattelin, että miten paljon Suomessa on sahoja ja paljonko sitä sahajauhoa tulee. Se valtava määrä, Penttinen kertoo.

Menneen talven aikana Kaavilla on levitetty sahajauhoa eri tieosuuksille ja kevyen liikenteen väylille. Levityksiä on tehty puolen kymmentä kertaa ja sahajauhon käyttäytymistä on tutkittu esimerkiksi kitkamittauksin.

Sahanpurua voidaan levittää perinteisellä hiekotuskauhalla. Antti Karhunen / Yle

Levitystyöstä on vastannut kaavilainen koneurakointiyritys Miton. Koneenkuljettaja Santeri Tolppasen mukaan sahajauhon levittäminen vastaa perinteisen hiekoitushiekan levittämistä.

– Samalla kauhalla levitetään sahajauhoa kuin sepeliä ja hiekoitushiekkaa. Samalla tavalla valuu kauhasta läpi, Tolppanen kertoo.

Sahanpurun ominaisuudet kiveä paremmat

Sahanpurutestaus on osa Kaavilla meneillään olevaa Työtä ideasta -hanketta. Sen kautta mukana on myös ely-keskus, joka on muun muassa luvittanut kokeiluun käytettäviä tieosuuksia ja tarjonnut tutkimusapua, kuten kitkamittauksia.

Keski-Suomen ely-keskuksen aluevastaava Jari Mikkonen on varsin innoissaan kokeilusta ja pohtii tulevaisuuden kivivarantojen riittävyyttä suhteessa sahanpurun saatavuuteen.

– Meillä on puutavaraa paljon ja purua tulee paljon. Tonnimääräisesti voi tulla etuja, kun painollisesti tulee vähemmän. Ja kauden päätteeksi tien sivussa on puru ehkä ympäristöystävällisempää kuin murske, Mikkonen pohtii.

Kaavin kokeilussa sahanpuru on toiminut hiekoituskauhoissa sepelin tapaan. Antti Karhunen / Yle

Jari Mikkonen on kaavilaisen ideanikkari Olavi Penttisen kanssa samoilla linjoilla purun luonnollisista ominaisuuksista. Molemmat uskovat purun pysyvän liukkaan tien pinnalla kiveä paremmin. Mikkonen arvio, että sahanpuru voi kevyen liikenteen väylillä antaa jopa paremman pidon.

– Kun kiviaines saa lämpöä se valahtaa jään läpi ja siinä pinnalla ei ole yhtään mitään. Tuo puru jää siihen pintaan kiinni, aluevastaava Mikkonen sanoo.

Hän arvioi myös, että sahanpuro voi kevyenliikenteen väylillä antaa jopa paremman pidon.

Olavi Penttinen perustaa ajatuksiaan myös havaintoihinsa.

– Vaikka aura-autot on ajaneet, niin siellä se näkyy pohjalla monen viikon päästä. Se tarttuu hyvin jään pintaan ja kun tulee kylmä, se jäätyy uudelleen, Penttinen kertoo.

Kaavilla sahapuruun on välillä lisätty suolaa jäätymisen ja paakkuuntumisen estämiseksi. Olavi Penttisen mukaan purua voi käyttää ilman suolaakin.

– Sitä voi käyttää tuoreena, mutta kuivattuna se kuivattaa tienpintaa ja sitten kun jäätyy, niin pinta on karhea kuin santapaperi, Penttinen sanoo.

Katso videolta, miten sahanpurua levitetään tielle:

Pystyykö kalusto, kestävätkö viemärit?

Sahanpurua on testattu jo aiemmin muun muassa Oulussa vuosina 2014–2015. Tuolloin liukkauden torjuntaan käytetty puuaines oli lastumaista. Kaavilla se on enemmän purua.

Tarkkoja tuloksia Kaavin testauksesta ei vielä ole, vaan ne tehdään kevään aikana. Selvittämättä on vielä, miten sahanpuru poistuu tienpinnalta ja kuinka paljon se pöllyää. Tulosten valmistuttua päätetään miten kehitystyötä jatketaan. Sekä elyn Jari Mikkonen että Kaavin testausjoukko toivoisivat Väyläviraston lähtevän mukaan kokeiluun.

Sahanpurun käyttöön laajamittaisemmin on vielä pitkä matka ja tutkittavaa riittää niin sahanpurun ominaisuuksissa kuin liukkaudentorjunnan jälkihoidossa.

– Pitää tutkia kuinka se vaikuttaa kuivausjärjestelmiin, saostuskaivoihin ja sieltä eteenpäin putkistossa. Jäätyykö se sinne kiinni, aiheuttaako siellä tukoksia, elyn Jari Mikkonen summaa.

Mikkosen mukaan myös kaluston yhteensopivuus sahanpurun levityksessä on syytä selvittää huolella, ettei urakoitsijoiden tarvitsisi ryhtyä suuriin investointeihin.

Kaavilaisen Koneurakointi Mitonin koneenkuljettaja Santeri Tolppanen odottaa nyt sahanpurun siivousta. Antti Karhunen / Yle

Kaavilla puru tuli läpi Santeri Tolppasen hiekoituskauhasta, mutta ajatukset ovat talven jälkeen jo jälkitöissä.

– Ei sitä sitten tiedä, miten se eroaa sepelistä, kun joutuu harjaamaan sen pois kesällä. Saako sen ajaa avoharjalla suoraan penkalle vai pitääkö se kerätä kauhaharjaan, kuten sepeli, Tolppanen miettii.

Olavi Penttinen muistuttaa vielä sahanpurun eduista erityisesti maaseutujen taajamissa.

– Mummot pääse potkurilla yli hurauttamaan, kun se ei hyvin paljon jarruta. Siihen tulee kuurapinta, niin ei töksähdä, Penttinen naurahtaa.

