Ravintoloiden mainoskuvissa saattaa poseerata raaka peruna tai hiuslakalla kiiltäväksi suihkittu pihvi – Lue ammattilaisen parhaat kuvausvinkit kotikeittiöön

Harri Hinkka on urallaan kuvannut myös paljon suomalaisia muusikoita. Onko helpompi saada kuva ruoka-annoksesta vai keskivertorokkarista? “Riippuu rokkarista", Hinkka nauraa. Anna Sirén / Yle

Valokuvaaja Harri Hinkan työpäivä alkaa aamujumpalla. Koronan vuoksi tyhjillään ollut suuri ravintolasali on hetkessä hyrskyn myrskyn kun mies siirtelee tuolit studiovalojen tieltä ja nostaa lopuksi pari pöytää päällekkäin kaiken keskipisteeksi. Alkamassa ovat ruokakuvaukset tamperelaisessa ravintola Tillikassa, ja pöytätornin kasaaminen on tärkeä manööveri.

– Ravintoloitsija toivoi kuviin keväistä ja vaaleaa ilmettä. Jos kuvattaisiin liian alhaalta, näkyisi liikaa tummaa sohvaa ja pöytää. Nyt saadaan tunnistettava ikkunarivistö taustalle, Hinkka selittää.

Huhtikuinen aamupäivä on harmaa ja taivaalta vihmoo räntää. Ei uskoisi, mutta keli on optimaalinen, kuvaaja nauraa.

– Jos ulkoa tulee kovaa auringonvaloa, valaiseminen on haasteellista. Harmaa päivä on hallittavissa kameran valotuksella. Ikkunoista ei tule kovaa valoa ja raitoja, eikä kuva pala puhki.

Kun annokset kuvataan korkealta, kuvien taustalla siintää Hämeensilta. Tamperelainen asiakas tunnistaa heti, ettei kuvia ole otettu studiossa. Anna Sirén / Yle

Huijaus, jossa asiakas voittaa

Ennen kuvausten varsinaista alkua Hinkka tarkastaa valotusasetuksia. Koekuvissa annoksen virkaa tekee valkoiselle lautaselle aseteltu pippurimylly ja sinappipussi, mutta hetken kuluttua kameran eteen saadaan sitä mitä pitää.

Keittiömestari Sami Alatalolla on työn alla alkuruoka-skagen, caesar-salaattia paistettujen rapujen kanssa, grillattua lohta ja parsaa sisältävä annos sekä jälkiruoka marinoiduista mansikoista. Tänään hän kiinnittää pienimpiinkin yksityiskohtiin erityistä huomiota, mutta ruoan ulkomuotoa mietitään ravintolakeittiössä nykyään muutenkin. Annosten tulee olla instagram-kelpoisia aikana, jona asiakas erittäin todennäköisesti kertoo ravintolakäynnistään sosiaaliseen mediaan lataamallaan kuvalla.

– Some on tärkeä ja ilmainen mainoskanava meille. Kyllä annoksen täytyy olla nätti kun porukoilla on koko ajan kamera kädessä, Alatalo sanoo lähtiessään kuljettamaan ensimmäistä kuvattavaa salin puolelle.

Kun alkupalalautanen on tuettu servettipinon avulla sopivasti kallelleen, Hinkka alkaa tehdä taikojaan. Keittiömestari on koonnut annoksen hänen ohjeidensa mukaan hieman tavallista korkeammaksi. Kuluttajaa ei kuitenkaan vedetä nenästä – pikemminkin päinvastoin: todennäköisesti ravintolan mainoskuvaan päätyy pienempi annos kuin minkä asiakas saa eteensä, koska esimerkiksi valtava kasa muusia tai kauhallinen kastiketta eivät näytä kuvassa hyvältä.

Asiakkaalle kastike saattaa olla annoksen kohokohta, mutta mainoskuvassa pääraaka-aineet eivät saa uida. Lohi kuvataan ensin ilman sienikastiketta, ja vasta toiseen otokseen keittiömestari Sami Alatalo valuttaa sitä kuvaajan ohjeiden mukaan. Anna Sirén / Yle

Peruna kalan alla ei välttämättä päädy näkymään lopullisessa kuvassa, mutta annoksen sivulta voi ihailla sen täydellistä keltaisuutta. Raaka totuus värin takana on, että peruna on piipahtanut kattilassa vain hetken.

– Väri alkaa kellertää kauniisti kun perunaa keitetään vähän, mutta ei sen tarvitse kuvauksissa kypsä olla. Kalaa tai pihviäkään ei tarvitse kypsentää valmiiksi. Riittää, että pinnat on paistettu kauniiksi, Hinkka sanoo.

Ravintoloiden mainosten herkullisesti kiiltelevät pihvit saattavat siis olla sisältä jäässä. Tirisevän kuuma kiilto lihan pinnassa saadaan aikaan öljyllä. Toisinaan käytetään järeämpiä kiillotuskonsteja.

– Erään helsinkiläisen huippukokin matkassa studiolleni tuli ruokien lisäksi hiuslakkapullo. Oli erittäin hyvän näköisiä annoksia, mutta usein ruokakuvauksissa kyllä muistutetaan, että älkää syökö, Hinkka nauraa.

Vaikka valmista kuvaa katsoessa voi ja pitäisikin tulla nälkä, kuvaustilanteessa ruokahalu ei välttämättä herää.

– Eräissäkin kuvauksissa tomaatit loppuivat kesken. Silloin kaivettiin roskiksesta edellisessä annoksessa olleet tomaatit, huuhtaistiin ja laitettiin uudelleen kameran eteen.

Jo kuvatut annokset jäävät usein syömättä ja päätyvät roskiin. Pihvi saattaa olla sisältä jäässä ja peruna raaka. Anna Sirén / Yle

Kuva kertoo asiakkaalle oleellisen

Hinkan nappaamat kuvat ilmestyvät saman tien näkyviin viereiselle pöydälle asetellun tietokoneen ruudulle. Ravintoloitsija Tommi Aaltonen on tyytyväinen. Mustakultaisen seinän ja tummien sohvien sijasta näkyy valoisa ikkunarivi, ja Aaltonen arvioi lohiannoksen puhuttelevan jopa äärimmäisen tarkkaa asiakassegmenttiä: kolmi-nelikymppistä naista, joka ei perinteisestä leikelistasta innostu.

Kun ruokapaikkaa etsivä asiakas näkee annoskuvan, hänen on helpompi ymmärtää, millaisesta ravintolasta on kyse. Tommi Aaltonen

Kuvilla on Aaltosen mukaan nykyään yhä kasvava merkitys ravintolan markkinoinnissa. Ei riitä, että verkkosivuilta löytyy menun tekstiversio.

– Kun ruokapaikkaa etsivä asiakas näkee annoskuvan, hänen on helpompi ymmärtää, millaisesta ravintolasta on kyse ja onko tarjolla fast foodia vai fine diningia. Olemme täällä koettaneet muokata perinteisen ravintolan tuotetta vähän nykyaikaisempaan suuntaan, ja se on ehkä helpompi tuoda esiin kuvin kuin sanoin.

Lautasen tukeminen hieman kallelleen on peruskikka ruokakuvia otettaessa. Harri Hinkka rakentaa sopivan korkuisen tuen serveteistä. Anna Sirén / Yle

Vaikka näissä kuvauksissa haetaan ajankohtaan sopivaa raikkaan keväistä ilmettä, ei uusia kuvia napsita joka sesongin alla.

– Nytkin kuvataan parsaa, mutta ei joka vuoden parsaviikoilla oteta uusia kuvia. Ja kun ollaan klassikkoravintola, ei tarvitse joka vuosi kuvata wieninleikettä uudestaan, Aaltonen sanoo.

Harri Hinkan vinkeillä otat paremman kuvan kotikeittiössäsi: 1. Kuva kannattaa ottaa ikkunan lähellä luonnonvaloa hyödyntäen. “Harmaan päivän pehmeä valo on paras." 2. Nosta lautanen käteen ja kallista tarvittaessa. “Valo pääsee paremmin muotoilemaan annosta. Lennokkaamman kuvan saa ottamalla sen vaikka vähän vinossa kulmassa.” 3. Rakenna annos mieluummin pysty- kuin vaakasuuntaiseksi. “Annoksen pitää kasvaa ylöspäin. Katso, ettei kaikki ui kastikkeessa.” 4. Kuvattavan annoksen ei kannata olla valtava. “Jos tekee nakkikastiketta perunamuusilla, kannattaa laittaa isompi lautanen ja vähemmän kamaa." 5. Viimeistele. "Pitäisikö siinä beesin soosin päällä nyt sitten olla vielä se paljon kirottu persiljatupsu huoltoaseman tapaan.”

Kotikeittiössä riittää kännykkäkamera

Keittiömestari Alatalo kiikuttaa kuvaajan eteen vielä yhden annoksen. Marinoidut mansikat hehkuvat korkeajalkaisessa lasissa. Kun räntäsateinen iltapäivä annoksen takana on valaistu kesäjälkiruoalle sopivaksi ja otokset hyväksytty tietokoneen ruudulla, päivä on pulkassa. Loput pikkutaiat tehdään kuvankäsittelyohjelmalla.

Ravintoloitsija kerää annokset pois. Tällä keikalla ei syöty. Hinkka suuntaan kotiinsa ja kenties hellan ääreen. Mies on tunnettu kokkaustaidoistaan, ja etenkin italialaisen keittiön herkut taittuvat.

Toisinaan Hinkka kuvaa myös omia aikaansaannoksiaan. Silloin riittää kännykkäkamera.

– Sen verran näen kyllä kotonakin vaivaa, että nostan annoksen ylös tai ikkunan lähelle ja haen aina oikeanlaista takavaloa piirtämään annoksen esiin.

Tältä se näyttää valmiina. Tällä kuvalla ravintola Tillikka voi mainostaa lohi-parsa-annostaan. Harri Hinkka