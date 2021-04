Poliisi epäilee 46:ta henkilöä kokoontumisrikkomuksesta koronarajoitusten vastaisessa mielenosoituksessa: poliisin käskyjä ei huomioitu

Poliisi kertoo epäilevänsä 46:ta henkilöä kokoontumisrikkomuksesta Helsingissä koronarajoituksia vastaan järjestetyssä mielenosoituksessa.

Helsingissä järjestettiin lauantaina 20. maaliskuuta mielenilmaus, johon osallistui poliisin arvion mukaan noin 300 henkilöä.

Mielenilmauksen järjestäjät eivät noudattaneet poliisin kanssa etukäteen sovittua suunnitelmaa, poliisi tiedottaa. Mielenosoittajat jättivät myös paikan päällä huomiotta poliisin käskyt, joiden mukaan osallistujien olisi pitänyt liikkua kuuden hengen ryhmissä yhtenäisen joukon sijaan.

– Osalle 46 epäillystä on annettu sakko kokoontumisrikkomuksesta ja joidenkin kohdalla on selvinnyt, ettei ole syytä epäillä rikosta. Osa tapauksista etenee esitutkinnan kautta syyteharkintaan, koska suostumusta sakkomenettelylle ei ole saatu tai rikosepäily on kiistetty, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen poliisin tiedotteessa.

Sananvapaus ja kokoontumisvapaus ovat perusoikeuksia, joita poliisi turvaa tasapuolisesti. Poliisi voi puuttua mielenosoituksen kulkuun, jos mielenosoitus vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää liikennettä tai on tartuntatautilain 58 pykälän perusteella tehtyjen päätösten vastainen.

Mielenosoituksen salliminen ihmetytti

Poliisi sai osakseen arvostelua mielenosoituksen sallimisesta.

Uudellamaalla oli mielenosoituksen aikaan Suomen korkein koronaviruksen ilmaantuvuus. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt alueella yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja kieltoa valvoo poliisi.

Yleisö ei pitänyt maskeja eikä noudattanut turvavälejä. Lisäksi osa oli tullut Helsinkiin yhteisellä bussikuljetuksella. Monet osallistujat kantoivat koronarajoitusten vastaisia kylttejä, pieni osa yritti myös provosoida poliisia huutelemalla.

Poliisi kertoi ennen mielenosoitusta, että Kansalaistorille mahtuisi enintään 15 erillistä mielenosoitusta, joissa kussakin saisi olla enintään kuusi osallistujaa. Kun paikalle tuli moninkertaisesti enemmän ihmisiä, poliisi keskeytti mielenosoitukset yli tunniksi.

Lopulta poliisi kuitenkin antoi kaikkien jäädä ja tilaisuuden jatkua. Ehtona oli, että sadat mielenosoittajat ryhmittyisivät enintään kuuden hengen ryhmiin. Osa osallistujista yritti noudattaa poliisin ohjeistusta, osa ei.

– Järjestäjä onnistui kuitenkin hieman hajauttamaan porukkaa, jolloin tehtiin päätös, että on kokonaisharkinnan kannalta järkevämpää antaa mielenosoituksen käydä loppuun. Koetetaan sitten ensi kerralla olla etevämpiä, komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista kertoi Ylelle mielenosoituksen jälkeen.

Lue seuraavaksi:

Helsingin poliisi aloittaa esitutkinnan koronarajoituksia vastustaneesta mielenilmauksesta – maailmalla tuhannet osoittivat mieltään

Poliisijohdon mukaan koronamielenosoitus ei ollut mikään ennakkotapaus: "Seuraavalla kerralla toimitaan muulla tavalla"