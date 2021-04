Ympäri maailmaa rokotteita myynyt Intia pani viennille stopin, kun koronatilanne heikkeni kotimaassa – moni Afrikan maa joutui pahaan pulaan

Yli 200 miljoonan asukkaan Nigeriassa on Afrikan suurin väestö. Intiasta on tuotu maaliskuun alussa neljän miljoonan rokotteen erä Astra Zenecan pistoksia.

Yli 200 miljoonan asukkaan Nigerian vasta alkanut rokotekampanja on vaikeuksissa.

Maailman johtava rokotevalmistaja Intia on toistaiseksi keskeyttänyt Astra Zeneca -rokotteen viennin kotimaisen kysynnän paineissa.

Intian ulkoministeriön mukaan maa on vienyt rokotteita 85 maahan Tyynenmeren saarivaltioista ja Etelä-Amerikasta Serbiaan ja Nepaliin. Asiakkaana on ollut myös Afrikan unioni. Suuri osa ilmaisrokotteita on tullut Afrikkaan helmikuusta alkaen YK:n rahoittaman köyhille maille suunnatun Covax-ohjelman kautta.

Intian rokotusohjelma on maailman laajin. Hallituksen tavoitteena on rokottaa 250 miljoonaa ihmistä keskikesään mennessä. Divyakant Solanki / EPA

Intian osavaltiot valittavat rokotepulaa

Nyt Intiassa on suunnattu rokotetta entistä vahvemmin kotimaiseen tarpeeseen. Syinä ovat nopeaan kasvuun kääntyneet tartuntamäärät ja sisäpoliittiset paineet.

Intiassa on raportoitu tällä viikolla jopa yli 116 000 tartuntaa vuorokaudessa.

Hallitus on saanut kovaa kritiikkiä osavaltioilta rokotetoimitusten niukkuudesta.

Intian terveysministeri Harsh Vardhan puolustautui uutistoimisto Reutersin mukaan "täysin perusteettomiksi" luonnehtimiaan syytöksiä vastaan.

Terveysministeri Vardhanin mukaan rokotteita on varastossa 40 miljoonaa, eikä rokoteohjelmaa hidasta lääkepula, vaan osavaltioiden huono toimintavalmius. Osa ensimmäisenä pistokseen oikeutetuista terveydenhuollon työntekijöistä ei ole saanut rokotetta.

Intiassa mittakaava on valtava. Rokotteita annetaan kolmen miljoonan pistoksen päivävauhtia. Kaikkiaan rokotteita on annettu 90 miljoonaa. Intian väestö on 1, 3 miljardia.

Intian koronatilanne on heikentynyt nopeasti huhtikuun aikana. Rokoteasema Delhissä. EPA

Pelkästään kotimaan markkinoille tarkoitettu rokote on vienyt tehtaat äärirajoille.

Serum Institute of India on Intian suurin lääketoimittaja. Se tuottaa Intiassa Covishield-nimellä tunnettua Astra Zenecan rokotetta.

Yhtiön toimitusjohtaja Adar Poonawalla sanoi, että yhtiöllä on toimitusvaikeuksia.

– Emme ole kyenneet valmistamaan rokotetta kaikille intialaisille, myönsi toimitusjohtaja intialaisen NDTV-kanavan (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Yhtiö laskuttaa jokaisesta annoksesta Intian hallitusta kahdella dollarilla.

Osasyynä toimitusvaikeuksiin on se, että Intiassa on valmistuslupa on myönnetty toistaiseksi vain harvoille rokotevalmisteilla.

Pullonkauloja sekä kotimaan että ulkomaan kysyntään aiheuttavat myös osin katteettomaT lupaukset. Tuotanto ei ole pystynyt vastaamaan paisuvaan ja heittelehtivään kysyntään.

Terveysministeri Osagie Ehanire oli ottamassa vastaan ensimmäistä rokotelähetystä pääkaupungin Abujan lentokentällä Nigeriassa. Adam Abu-bashal / AOP

Toinen väestöjätti pulassa Afrikassa

Yksi Intian rokoteviennin supistumisesta kärsivä maa on toinen väestöjätti, yli 200 miljoonan asukkaan Nigeria.

Intian ja Nigerian suhteet ovat olleet entuudestaan tiiviit.

Nigeria on Intian tärkein kauppakumppani Afrikassa. Intia on vahvistanut kaupallista läsnäoloaan myös muualla Afrikassa, se on maanosan tärkeimpiä tuojia ja sijoittajia.

Nigerian terveysministeri Osagri Ehanire sanoi torstaina, että maan maaliskuussa saamasta 3,9 miljoonan Astra Zeneca -rokotteen erästä on käytetty noin neljännes. Terveysministeriö on kehottanut osavaltioita keskeyttämään rokotukset siihen saakka, kunnes toisen rokoteannoksen riittävyys on varmistettu.

Läheiset suhteet eivät kuitenkaan auta nykyisessä tilanteessa.

Kysynnän ja tarjonnan tylyt lait pätevät laajemminkin rokotekauppaan ja koko maanosaan. Afrikan unioni päätti aloittaa neuvottelut (siirryt toiseen palveluun) myös muiden valmistajien kuten amerikkalaisen Johnson & Johnson -yhtiön kanssa rokotetilauksista sen jälkeen, kun Intian toimitusvaikeudet kävivät ilmi.

55 maan Afrikan unionin ja J&J:n sopimus 400 miljoonan rokotteen erästä allekirjoitettiin huhtikuun alussa.

Afrikan terveydenhuoltoa kuormittavat edelleen myös yleisemmät sairaudet kuten malaria ja tuberkuloosi, joiden hoito on entistä vaikeampaa niukkojen resurssien ohjauduttua koronapandemian torjuntaan.

