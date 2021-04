Lähes kaikki Oscar-ehdokkaat ovat jo nähtävissä eri suoratoistopalveluissa – katso täältä lista elokuvista

Kuulonsa menettävästä metallirumpali Rubenista (Riz Ahmed) kertova Sound of Metal on nähtävissä 12. huhtikuuta alkaen Amazonin Prime Video -palvelussa. Kuusi Oscar-ehdokkuutta saanut elokuva on tarkoitus nähdä myös elokuvateattereissa, kun koronarajoitukset hellittävät.

Kuulonsa menettävästä metallirumpali Rubenista (Riz Ahmed) kertova Sound of Metal on nähtävissä 12. huhtikuuta alkaen Amazonin Prime Video -palvelussa. Kuusi Oscar-ehdokkuutta saanut elokuva on tarkoitus nähdä myös elokuvateattereissa, kun koronarajoitukset hellittävät. Cinema Mondo

Korona-aika on tuonut kotisohvalle katsottavaa entistä tiheämpään tahtiin. Elokuvateatterien kituuttaessa rajoituksien ja sulkemisisten takia, ovat monet isotkin elokuvat tulleet ohituskaistaa suoratoistopalveluihin, ohi perinteisen teatterilevityksen.

Nopean kehityksen seurauksena Oscar-ehdokkuuden saaneet elokuvat ovat tänä vuonna nähtävissä helpommin kuin koskaan. Tämä koskee myös Suomea, jossa Oscar-ehdokkaita on totuttu odottamaan elokuvateattereihin ihan gaalan kalkkiviivoille ja niiden yli.

Noin kolme neljäsosaa kaikista ehdokaselokuvista on jo nyt nähtävissä Suomessa suoratoistopalveluissa. Palveluista Netflix johtaa ylivoimaisesti elokuvien määrässä, mutta myös Disney+:lla ja Amazonin Prime Video -palvelussa on hyvä valikoima nimikkeitä.

Alla lisää tietoa siitä, mistä palveluista voit löytää mitkäkin elokuvat.

Netflix jyrää myös Oscareissa

Yksi tämän vuoden Oscar-kisan isoista voittajista on jo tiedossa. Netflixin elokuvat saivat kaiken kaikkiaan 35 ehdokkuutta (siirryt toiseen palveluun). Suomen Netflixistä löytyy tällä hetkellä 14 Oscar-palkintoa tavoittelevaa elokuvaa.

Black Panther -elokuvasta maailmanmaineeseen nousseen ja viime vuonna 43-vuotiaana syöpään kuolleen Chadwick Bosemanin odotetaan saavan parhaan miespääosan Oscar-palkinto elokuvasta Netflixin blues-elokuvasta Ma Rainey's Black Bottom. NETFLIX

Ehdokkuuksien näkökulmista yhtiön tärkein elokuva on David Fincherin ohjaama Mank, jossa Gary Oldman esittää klassikkoelokuva Citizen Kanen käsikirjoittajaa Herman Mankiewictzia.

Rutkasti ehdokkuuksia keräsivät myös Aaron Sorkinin ohjaama oikeussalidraama The Trial of the Chicago 7 ja George C. Wolfen 1920-luvun blues-epookki Ma Rainey's Black Bottom, jonka miespääosasta on ehdolla postuumisti näyttelijä Chadwick Boseman.

Netflixin perässä tulevat Disney+ ja Amazonin Prime Video -palvelu. Ensimmäiset ehdokkuutensa saaneessa Disneyn suoratoistopalvelussa on nähtävillä neljä ja Amazonin palvelussa kolme ehdokaselokuvaa.

Suomessa ehdokaselokuvia löytyy lisäksi Apple TV+, HBO Nordic ja Viaplay Elisa Viihde -palveluista sekä Yle Areenasta.

Isot tulevat perässä

Suoratoistopalvelujen Oscar-tarjonnassa on yksi iso puute. Eniten ehdokkuuksia saaneista elokuvista osa odottaa yhä elokuvateatterien aukeamista. Parhaan elokuvan palkintoa tavoittelevista kahdeksasta teoksesta tähän joukkoon kuuluu peräti kolme: Isä (The Father), Lupaava nuori nainen (Promising Young Woman) ja Minari.

Lupaava nuori nainen ja Minari ovat tulossa elokuvateattereihin heti kun koronarajoitukset hellittävät. Dementiaa käsittelevä draama Isä on puolestaan saamassa ensi-iltansa myöhemmin tänä vuonna.

Hollywood-tähti Carey Mulligan esittää pääosaa elokuvassa Lupaava nuori nainen, jota on kuvailtu #metoo-ajan elokuvaksi. Elokuvan ohjaaja Emerald Fennell on yksi seitsemästä naisohjaajasta, jotka ovat saaneet Oscar-ehdokkuuden. © Focus Features

Elokuvien panttaaminen teatteriesityksiä varten ei ihmetytä, sillä iso osa niiden tuomista tuotoista tulee yhä lipputuloista. Elokuva on lisäksi eri kokemus isolta valkokankaalta kuin omalta kotiruudulta katsottuna.

Muista ison profiilin ehdokaselokuvista Dario Marderin Sound of Metal tulee Amazonin Prime Video -palveluun maanantaina 12. huhtikuuta. Chloé Zhaon ennakkosuosikki Nomadland on parhaillaan elokuvateattereissa ja tulossa Disney+ -palveluun huhtikuun lopulla.

Kuusi ehdokkuutta saanut Judas and the Black Messiah ei tule lainkaan elokuvateattereihin. Se nähdään myöhemmin tänä vuonna HBO Nordicin ohjelmistossa. Kuusi ehdokkuutta saanut elokuva kertoo Yhdysvaltain 1960-luvun kansalaisoikeustaistelusta ja se on Nomadlandin ohella yksi eniten keskustelua herättäneistä Oscar-ehdokkaista.

Myös parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoa tavoittelevista elokuvista on suoratoistopalveluissa pulaa. Kategorian elokuvista voi netissä nähdä vain HBO Nordicista löytyvän romanialaisen dokumenttielokuvan Collective (Colectiv). Maata riivaavaan poliittiseen korruptioon pureutuva elokuva on ehdolla myös parhaan dokumenttielokuvan kategoriassa.

Muista parhaan kansainvälisen elokuvan palkintoa tavoittelevista teoksista Thomas Vinterbergin kännikomedia Yhdet vielä (Druk) on tulossa elokuvateattereihin. Kolmen muun ehdokkaan (kiinalainen Better Days, tunisialainen The Man Who Sold His Skin ja bosnialainen Quo vadis, Aida?)näkymisestä Suomessa ei ole mitään tietoa.

Kaikki animaatio- ja dokumenttiehdokkaat nähtävissä

Kaikkein kattavimmin Oscar-ehdokkaita löytyy neljästä palkintokategoriasta. Kaikki pitkän animaatioelokuvan, pitkän dokumenttielokuvan, äänisuunnittelun ja erikoistehosteiden Oscaria tavoittelevat elokuvat löytyvät nyt tai lähipäivinä nettipalveluista.

Animaatioelokuvissa on yksi vahva ennakkosuosikki, joka kilpailee myös muissa kategorioissa. Pixar-studion Soul - sielun syövereissä tavoittelee kaikkiaan kolmea Oscar-palkintoa. Se ja Pixarin aiempi animaatio Eteenpäin (Onward) ovat nähtävissä Disney+-palvelussa.

Apple TV+:stä löytyvän Susikansa-animaation tekijä on irlantilainen animaattori Tomm Moore, jonka elokuvat hyödyntävät muinaisia eurooppalaisia myyttejä. Mooren aiemmat elokuvat Song of the Sea (2014) ja The Secret of the Kells (2009) on nähty Suomessa festivaaleilla. Apple TV+

Vähemmän tunnettuja animaatioita ovat Apple TV+:sta löytyvä omaperäisen irlantilaisen animaattorin Tomm Mooren (mm. Song of the Sea, 2014)uutuus Susikansa (Wolfwalkers) ja Netflixiin loppuvuodesta ilmestynyt yhdysvaltalais-kiinalainen koko perheen animaatio Kuuhun ja takaisin (Over the Moon).

Niiden lisäksi Late lammas -elokuva: Farmageddon (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon) ehti käydä Suomen elokuvateattereissa jo vuonna 2019 ja se on vuokrattavissa useassa eri nettivuokraamossa.

Dokumenttielokuvista Collectiven lisäksi mainitsemisen arvoisia ovat etenkin Amazonin Prime Video -palvelusta löytyvä Yhdysvaltain oikeusjärjestelmää voimakkaan henkilökohtaisesti kuvaava afrikkalaisamerikkalainen Time ja ratkiriemukas argentiinalainen Salainen agentti vanhainkodissa (El agente topo), joka on katsottavissa Yle Areenassa.

Tänä vuonna kahdesta palkinnosta yhdeksi sulautettua parhaan äänisuunnittelun palkintoa povataan vahvasti Sound of Metalille, joka kertoo kuulonsa menettävästä metallirumpalista. Elokuvan ääniä on ollut tekemässä suomalainen Heikki Kossi.

Parhaiden erikoistehosteiden ehdokkuuden saaneiden kattaus kasvaa täydeksi ensi keskiviikkona, kun tieteistoimintaelokuva Hirviöongelmia (Love and Monsters) tulee katsottavaksi Netflixiin.

Kaikki Oscar-ehdokkaat ja missä ne voi nähdä Suomessa:

NETFLIX:

Mank (10 ehdokkuutta: paras elokuva, ohjaus, miespääosa, naissivuosa, kuvaus, lavastus, äänisuunnittelu, musiikki, maskeeraus, puvustus)

The Trial of the Chicago 7 (6 ehdokkuutta: paras elokuva, miessivuosa, alkuperäiskäsikirjoitus, kuvaus, leikkaus, laulu)

Ma Rainey's Black Bottom (5 ehdokkuutta: miespääosa, naispääosa, lavastus, maskeeraus, puvustus)

News of the World (4 ehdokkuutta: kuvaus, lavastus, äänisuunnittelu, musiikki)

Hillbilly Elegy (2 ehdokkuutta: naissivuosa, maskeeraus)

Da 5 Bloods (1 ehdokkuus: musiikki)

Elämä edessäpäin (La vita davanti a sé) (1 ehdokkuus: laulu)

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (1 ehdokkuus: laulu)

Hirviöongelmia (Love and Monsters - 14.4. alkaen) (1 ehdokkuus: erikoistehosteet)

Kuuhun ja takaisin (Over the Moon) (1 ehdokkuus: pitkä animaatio)

The Midnight Sky (1 ehdokkuus: erikoistehosteet)

Mustekala opettajana (My Octopus Teacher) (1 ehdokkuus: pitkä dokumenttielokuva)

Pieces of a Woman (1 ehdokkuus: naispääosa)

Rämpyläleiri - Vammaisten vallankumous (Crip Camp) (1 ehdokkuus: pitkä dokumenttielokuva)

Valkoinen tiikeri (The White Tiger) (1 ehdokkuus: sovitettu käsikirjoitus)

DISNEY+

Nomadland (30.4. alkaen) (6 ehdokkuutta: paras elokuva, ohjaus, naispääosa, sovitettu käsikirjoitus, kuvaus, leikkaus)

Soul - sielun syövereissä (3 ehdokkuutta: pitkä animaatio, musiikki, äänisuunnittelu)

Mulan (2 ehdokkuutta: puvustus, erikoistehosteet)

Eteenpäin (Onward) (1 ehdokkuus: pitkä animaatio)

The One and Only Ivan (1 ehdokkuus: erikoistehosteet)

AMAZON PRIME VIDEO:

Sound of Metal (12.4. alkaen) (6 ehdokkuutta: paras elokuva, miespääosa, miessivuosa, alkuperäiskäsikirjoitus, leikkaus, äänisuunnittelu)

One Night in Miami... (3 ehdokkuutta: miessivuosa, sovitettu käsikirjoitus, laulu)

Borat Subsequent Moviefilm (2 ehdokkuutta: naissivuosa, sovitettu käsikirjoitus)

Time (1 ehdokkuus: pitkä dokumenttielokuva)

APPLE TV+

Greyhound (1 ehdokkuus: äänisuunnittelu)

Susikansa (Wolfwalkers) (1 ehdokkuus: pitkä animaatio)

HBO NORDIC

Judas and the Black Messiah (ensi-ilta ei tiedossa) (6 ehdokkuutta: paras elokuva, miessivuosa x 2, alkuperäiskäsikirjoitus, kuvaus, laulu)

Collective (Colectiv) (2 ehdokkutta: pitkä dokumenttielokuva, paras kansainvälinen elokuva)

ELISA VIIHDE VIAPLAY

Emma (2 ehdokkuutta: maskeeraus, puvustus)

YLE AREENA

Salainen agentti vanhainkodissa (El agente topo) (1 ehdokkuus: pitkä dokumenttielokuva)

VUOKRATTAVISSA

Tenet (2 ehdokkuutta: lavastus, erikoistehosteet)

Late Lammas -elokuva: Farmageddon (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon) (1 ehdokkuus: pitkä animaatio)

ELOKUVATEATTEREISSA

Isä (The Father - ensi-ilta myöhemmin tänä vuonna) (6 ehdokkuutta: paras elokuva, miespääosa, naissivuosa, sovitettu käsikirjoitus, leikkaus, lavastus)

Minari (ensi-ilta 7.5.) (6 ehdokkuutta: paras elokuva, ohjaus, miespääosa, naissivuosa, alkuperäiskäsikirjoitus, musiikki)

Nomadland (6 ehdokkuutta: paras elokuva, ohjaus, naispääosa, sovitettu käsikirjoitus, kuvaus, leikkaus)

Sound of Metal (ennakkonäytöksiä, ensi-ilta 30.4.) (6 ehdokkuutta: paras elokuva, miespääosa, miessivuosa, alkuperäiskäsikirjoitus, leikkaus, äänisuunnittelu)

Lupaava nuori nainen (Promising Young Woman) (ensi-ilta 7.5.) (5 ehdokkuutta: paras elokuva, ohjaus, naispääosa, alkuperäiskäsikirjoitus, leikkaus)

Yhdet vielä (Druk - ensi-ilta 7.5.) (2 ehdokkuutta: ohjaus, paras kansainvälinen elokuva)

The United States vs. Billie Holiday (ensi-ilta 30.4.) (1 ehdokkuus: naispääosa)

EI TIETOA

Pinocchio (2 ehdokkuutta: puvustus, maskeeraus)

Better Days (Shaonian de ni) (1 ehdokkuus: paras kansainvälinen elokuva)

The Man Who Sold His Skin (1 ehdokkuus: paras kansainvälinen elokuva)

Quo vadis, Aida? (1 ehdokkuus: paras kansainvälinen elokuva)