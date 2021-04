Muisti on tärkeä työkalu mentalistille, ja Pete Poskiparta haluaa lisätä sen arvostusta muillakin: "Muisti on taito kuten laulaminen"

Pete Poskiparta on palkittu taikuri ja mentalisti. Eli hän tekee viihdettä luomalla illuusioita mielellään ja puheellaan.

– Osa mentalismista on puhtaasti temppuja. Mutta siellä on mukana myös totta, esimerkiksi muistidemonstraatiot, joita teen esityksissä. Muistan esimerkiksi pelikortteja niin, että joku sekoittaa pakkaa, minä otan sieltä 20–30 korttia ja opettelen ne tosi nopeasti. Se on ihan totta ja faktaa, mikä tapahtuu.

Mentalistin ammatissa tarvitaan hyvää muistia. Uusimmassa tietokirjassaan Muisti Poskiparta esittelee erilaisia muistamisen menetelmiä ja opettaa niitä lukijalle.

– Muisti on taito, joka meillä kaikilla on jollakin tavalla hyppysissä, toisilla paremmin kuin toisilla. Se on luovuutta enemmän kuin muistamista. Me muistamme kaikki erikoiset, isot, räjähtävät ja värikkäät asiat, ja me unohdamme kaikki harmaat, arkiset ja normaalit asiat. Muistaaksemme meidän pitäisi mielessämme nähdä ne harmaat ja arkiset asiat räjähtävinä, isoina ja ihmeellisinä. Silloin ne jäävät meillä mieleen.

Poskiparta teki Puoli seitsemän -ohjelman juontajille harjoituksen kahdeksan tavaran kauppalistan muistamisesta. Voit katsoa tehtävänannon tämän artikkelin pääkuvana olevasta videosta.

Kymmenen minuuttia myöhemmin ohjelmassa testattiin, miten hyvin juontajat muistavat listan, jossa arkiset tavarat yhdistettiin ketjuksi erikoisten mielikuvien avulla.

Tästä videosta näet, miten Susani Mahadura ja Mikko Kekäläinen pärjäsivät:

Poskiparran mukaan tätäkin tekniikkaa voi käyttää monien arkisten asioiden muistamiseen.

– Tämä on yksi muistin perustekniikka, jonka nimi on linkitys. Muistamisen perussääntö on, että muistaaksesi uuden asian yhdistät sen hassulla tavalla asiaan, jonka jo muistat.

Katso koko haastattelu Yle Areenasta: