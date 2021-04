Pienen ammattikoulun ensihoitokoulutus nousi jättisuosioon – Jaro Karjalainen joi samppanjaa, kun sai tiedon opiskelupaikasta: "Se oli iso juttu"

Jaro Karjalan on juuri tullut kotiin Parikkalan ensihoitoyksiköstä, jossa hän teki yhtäjaksoisen 24 tunnin työrupeaman.

Jaro Karjalan on juuri tullut kotiin Parikkalan ensihoitoyksiköstä, jossa hän teki yhtäjaksoisen 24 tunnin työrupeaman. Elli Sormunen / Yle

Ensihoitoa on pystynyt opiskelemaan myös ammatillisessa oppilaitoksessa. Suosio on valtava.

Jaro Karjalainen on ollut yön töissä, tai oikeastaan "kaksnelosessa". Se tarkoittaa, että takana on 24 tunnin työvuoro.

Kuulostaa kovalta rupeamalta, etenkin harjoittelijalle.

– On siellä vapaa-aikaakin. Ollaan silti koko ajan lähtövalmiudessa. Olemme katsoneet ohjaajien kanssa hoitotilanteita ja lääkkeitä, ja opiskelleet. Yöllä saa nukkuakin, kertoo Karjalainen.

Jaro Karjalainen tekee parhaillaan viimeistä työharjoitteluaan ennen valmistumistaan ensihoitoon erikoistuneeksi lähihoitajaksi.

Opiskelemaan Lappeenrannassa sijaitsevaan Saimaan ammattiopisto Sampoon hän päätyi kolme vuotta sitten vpk-taustansa innoittamana. Hän koki pelastuspuolen omakseen.

Opiskelemaan pääsy oli yhden unelman täyttymys.

– Kun pääsin sisään,käytiin oikein vetämässä kimiräikköset samppanjapullon kanssa jajuhlittiin kavereiden kanssa. Tosi hienoa, että pääsin sisään kouluun. Odotin sitä paljon, se oli iso juttu, kertoo Karjalainen.

Jaro karjalainen aikoo jatkaa opintojaan vielä ammattikorkeakoulun puolella. Elli Sormunen / Yle

Koulutus on myös lunastanut odotukset. Karjalaisen mielestä etenkin kolmas vuosi on ollut hieno.

– Viimeisen vuoden opinnot ovat olleet ihan mahtavia. Meillä on käynyt tosi paljon vierailijoita hätäkeskuksesta ja pelastustoimesta. Eksoten työntekijöitä on ollut paljonkin ohjeistamassa simulaatioharjoituksissa.

Jaro Karjalaisen äänestä kuulee, miten innostunut hän ensihoidosta on.

Jaro Karjalainen osaa arvostaa opiskelupaikkaansa myös siksi, että tietää monen muun jääneen viime vuosina sitä ilman.

Suosittu ala

Tämän kevään yhteishaussa ensihoitoa haki opiskelemaan pelkästään Saimaan ammattiopisto Sampoon 120 nuorta, mutta vain 11 saa paikan. Syksyllä Sampossa opiskelun aloittaa kuitenkin 22 ensihoitoon erikoistuvaa opiskelijaa, mutta puolet paikoista täytetään aikuisilla hakijoilla. Tulijoita on jonoksi asti.

– Osa aikuisista hakijoista on jo lähihoitajia tai muita alalla olevia. Tulijoita on kyllä paljon, toteaa ensihoidon lehtori Simo Saikko ammattiopisto Samposta.

Ensihoidon perustutkinto olikin Sampossa kevään suosituin koulutusohjelma aloituspaikkoihin nähden. Valintakokeet ovat edessä myöhemmin keväällä.

Ensihoitoon erikoistuva perustutkinto on alkanut Sampossa vasta nelisen vuotta sitten. Lehtori Simo Saikkoa ensihoidon suosio ei yllätä.

– Olen tehnyt pitkään töitä ensihoidon puolella ammattikorkeakoulussa. Sielläkin se on ollut suosituimpia koulutuksia. Nyt täällä ammattiopistonkin puolella saa ensihoidon koulutusta, ja trendi on sama. Ensihoito on ihan todella kiinnostava ja mielenkiintoinen ala, toteaa ensihoidon lehtori Simo Saikko.

Lehtori Simo Saikko kertoo, että Saimaan ammattiopistoon ensihoidon opiskelijoita opetaan vain joka kolmas vuosi. Elli Sormunen / Yle

Saikko uskoo, että suosiota on nostanut ainakin osittain alan näkyvyys mediassa ja monissa tv-sarjoissa. Useilla nuorilla on myös tuttuja ensihoidon opiskelijoita, joiden kautta sana alasta kiirii.

Todellisuus yllätti

Ammattiopistosta valmistuneiden tutkinto on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Valmistuvat ovat lähihoitajia, jotka ovat saaneet perustason ensihoitajakoulutuksen. Koulutus kestää 1,5–3 vuotta.

Työllisyystilanne ammattiopistosta valmistuneille on lehtori Simo Saikon mukaan hyvä.

– Täältä ammattiopistosta työllistytään vähän eri tavalla kuin ammattikorkeakoulusta. Meidän opiskelijoista tulee myös lähihoitajia. Hyvin laajasti he työllistyvät esimerkiksi kotihoitoon, palveluasumiseen, keskussairaalaan tai ambulanssiin.

Jaro Karjalaisella on hyvä tilanne, sillä hän pääsee töihin päivystykseen heti valmistumisensa jälkeen. Myöhemmin hän aikoo jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa.

Ensihoitajan on oltava rohkea ja ulospäin suuntautunut

Vajaan kahden kuukauden kuluttua Jaro Karjalainen valmistuu ammattiin. Kokemus karttuu työharjoittelussa. Myös käsitys ammatista on muuttunut.

Hän on yllättynyt, etteivät ensihoitotilanteet aina olekaan niin dramaattisia.

– Se olikin ihan erilaista. Toki pitää toimia silloin kun pitää toimia, mutta aina tähdätään siihen, mikä olisi potilaalle parasta. Mietimme esimerkiksi, että onko potilasta järkevää kuljettaa ja mihin, kertoo Karjalainen.

Jaro Karjalaisen ei tarvitse kauaa miettiä, miksi hänestä tulee hyvä ensihoitaja.

– Olen avoin ja reipas. Olen myös aika rauhallinen, enkä mikään äkkipikainen kaveri, Karjalainen tuumii.

Lehtori Simo Saikko lisää hyvän ensihoitajan ominaisuuksien listaan vielä halun hoitaa. Se on ensisijainen edellytys.

– On myös oltava tietyllä tavalla rohkea ja ulospäin suuntautunut. Tässä ammatissa tulee vastaan kaikenlaisia tilanteita. Tarvitaan myös hyvä tiimityökykyä ja vuorovaikutustaitoja.

