Herätys: Hallitus kertoo koronarajoitusten purkamisesta, talouskasvu ei estä ilmastotavoitteita, lääkärihelikoptereiden käyttöä lisätään

Hallitus kertoo, miten koronarajoitteita puretaan

Hallitus on valmistellut suunnitelmaa koronarajoitusten purkamisesta tämän viikon. Rajoitusten purkaminen edellyttää tautitilanteen paranemista nykyisestä. Illalla A-talkissa vierailleen peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan Astra Zenecan koronarokotteen yhteys veritulppiin vaikuttaa lisäksi Suomen suunnitelmiin purkaa koronarajoituksia. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla hallitus kertoo aamupäivällä tiedotustilaisuudessa, millaisen suunnitelman se on tehnyt koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Suora lähetys tilaisuudesta on katsottavissa klo 9.30 täällä.

Uusi raportti: 1,5 asteen tavoite ja talouskasvu sopivat samaan yhtälöön, mutta vaativat järeitä toimia

Pariisin ilmastosopimuksen rajoissa voidaan pysyä vain, jos kivihiilen käyttö lopetetaan kokonaan. Kuvassa Fortumin Suomenojan voimalaitos Espoossa. Voimalassa kivihiilen käyttö lopetettiin kesäkuussa 2020. Henrietta Hassinen / Yle

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja talouskasvu on mahdollista yhdistää, kertoo Sitran tänään julkaisema raportti. Se vaatii vahvaa, johdonmukaista ja kaikki talouden sektorit kattavaa politiikkaa vuosikymmenien ajan. Esimerkiksi kivihiilen energiakäyttö tulisi lopettaa nopeasti koko maailmassa ja ilmakehästä pitäisi alkaa poistaa hiilidioksidia myös uusien teknologioiden avulla.

Aivoinfarktin saaneiden kuljetus helikopterilla yleistyy – lääkäri: "Jokainen säästetty minuutti tuo viikon verran työ- ja toimintakykyä"

Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella on erityisesti tehostettu kopterikuljetuksia. Toni Pitkänen / Yle

Yhä useampi aivoinfarktin saanut potilas kuljetetaan hoitoon helikopterilla. Lääkärihelikopterin käyttöä lisätään potilaiden kuljetuksessa laajoilla alueilla keskisessä Suomessa. Aivoinfarktin hoidossa taistellaan aikaa vastaan, siksi koko hoitoketjun kehittäminen on tärkeää.

Sotarikosoikeudenkäynnissä on monta mutkaa vieraalla maalla ja kielellä

Liberiassa asuu noin neljä miljoonaa ihmistä. Maa toipuu paitsi sisällissodista myös Länsi-Afrikkaa vuosina 2014–2015 koetelleesta ebolaepidemiasta . Liselott Lindström / Yle

Pirkanmaan käräjäoikeus on viikkoja istunut länsiafrikkalaisen Liberian pääkaupungissa Monroviassa kuulemassa todistajia. Oikeutta käydään siitä, onko Tampereella asuva, sierraleonelainen Gibril Massaquoi syyllistynyt raakoihin sotarikoksiin Liberian sisällissodassa. Todistajien kuulemista vaikeuttaa moni asia: tapahtumista kulunut liki 20 vuoden aika, vieras kieli ja eri kulttuuritausta. Todistajia on ollut lähes 60 ja heitä on pitänyt kuulustella kahden tulkin välityksellä. Parin viikon tauon jälkeen todistajia aletaan kuulla naapurimaassa Sierra Leonessa.

Poliisi käytti vesitykkejä mellakoitsijoita vastaan Belfastissa

BBC:n mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta kuuteen vuoteen, kun poliisi käyttänyt vesitykkiä väkivaltaisuuksien tukahduttamiseen. Paul Faith / AFP

Pohjois-Irlannin pääkaupungissa Belfastissa väkivaltaisuudet ovat jatkuneet jo seitsemän yötä. Torstain ja perjantain välisenä yönä poliisi turvautui vesitykkeihin mellakoiden hillitsemiseksi Belfastin länsiosassa, jossa mellakoitsijat heittivät kiviä, polttopulloja ja ilotulitteita poliisia kohti. Britannian yleisradioyhtiön mukaan väkivaltaisuuksien taustalla vaikuttaa mm. tyytymättömyys Britannian EU-eron aiheuttamiin rajatarkastuksiin ja tavarakaupan häiriöihin.

Ajokeli huononee, lumisateitakin luvassa

Yle

Ajokeli muuttuu tänään paikoin huonoksi. Lounaisosissa yön aikana voimistunut tuuli leviää ja tuo mukanaan lumisateita. Etelässä ja lännessä sade alkaa lumena, mutta muuttuu vesisateeksi. Illaksi lumisateet leviävät myös Lappiin. Maan etelä- ja keskiosissa tuuli voi olla tänään puuskaista.

