Lääkärit uupuneet koronan keskellä – Ylilääkäri: "Kun tämä vain jatkuu, on jaksaminen todella kovilla"

Eletty koronavuosi on uuvuttanut monet lääkärit.

TYKS-erityisvastuualueen piiriylilääkäri Minna Kaarisalo on huomannut asian luottamustoimessaan.

– Alueellisilla luottamusmiespäivillä tapasin lääkäreitä monilta eri työpaikoilta. Useat kertoivat, että ilmassa on selvää koronaväsymystä. Korona on katkaisemassa kamelin selän monilta. Vuosi on tsempattu, ja nyt kun tämä vain jatkuu, on jaksaminen todella kovilla.

Lääkäriliitto selvittää lääkärien jaksamista vuosittain. Viime kevään kyselyyn (siirryt toiseen palveluun) koronatunnot eivät vielä kunnolla ehtineet ja tämän kevään kyselyn tulokset ovat vielä analysoimatta.

Lisähuolta lääkäreille aiheuttaa muun muassa kesälomien epävarmuus. Viime kesänä lomasuunnitelmat peruuntuivat monelta lääkäriltä, sillä koronakevään jälkeen ei voitu olla varmoja siitä, millainen kesä olisi edessä. Sama tilanne voi olla edessä myös nyt.

– Varsinkin sairaaloiden teho- ja infektiopuolella kesän lomia veivattiin, peruutettiin ja pätkittiin. Monet lääkärit joutuivat pitämään lomat vaikkapa parin viikon pätkissä ja niin ei voinut lomailla puolison kanssa samaan aikaan, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Kevät 2020 oli rankka

Myllymäki muistelee kauhulla vuoden takaista kevättä. Hoitohenkilökunnan murheena oli suojavarusteiden riittävyys ja muutenkin mentiin jaksamisen rajamailla.

– Virus ja tauti olivat uusia ja hoidot epäselviä. Kaikki muutos kuormitti ja terveydenhuollon toimintaa jopa aika paljon ajettiin alas. Supistettiin muun muassa terveyskeskus- ja neuvolavastaanottoja. Joissakin paikoissa myös lomautettiin henkilökuntaa, niin lääkäreitä kuin hoitajiakin.

Minna Kaarisalon muistikuvat viime keväästä ovat niin ikään karuja.

– Eiväthän julkisen terveydenhuollon resurssit ole mitenkään ylimitoitetut vaan aina on menty pikemminkin vähän alimitoitetusti. Kun korona tuli, piti oppia paljon uutta todella nopeasti. Uuden rinnalla piti totta kai hoitaa kaikki vanhatkin asiat.

TYKS-erityisvastuualueen piiriylilääkäri Minna Kaarisalo sanoo, että sairaaloissa töitä on yhä enemmän ja väkeä vähemmän. Ja vaikka työmäärään ei pystykään itse vaikuttamaan, stressaa se silti. Ari Welling / Yle

Rokotukset tuovat toivoa

Nyt, kun rokotukset ovat alkaneet, puhuttaa rokotusjärjestys. Lääkärit kantavat huolta paitsi potilaiden turvallisuudesta, myös omastaan.

– Tuntuu, että monet poliitikotkin ovat siinä käsityksessä, että koko terveydenhuollon henkilökunta on rokotettu. Näin ei ole. Lääkäreiden vastaanotoille tulee oireettomia potilaita ja kahden metrin turvaetäisyyden pitäminen on käytännössä täysin mahdotonta, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

– Emme tietenkään halua kiilata rokotusjonossa, mutta tämä on myös resurssikysymys. On tärkeää, että auttajat pysyvät työkuntoisina, sanoo Minna Kaarisalo.

Pandemiasta on myös opittu

Lääkäriliiton Myllymäki korostaa, että siviilielämän monet rajoitukset rasittavat myös lääkärikuntaa. On iäkkäitä vanhempia, lapset siirtyvät etäkouluun ja harrastukset peruuntuvat.

Kaarisaloa elämänasenne ja arjen pienet asiat auttavat jaksamaan.

– Olen perusoptimisti, se on semmoinen sisäsyntyinen ominaisuus. Perhe auttaa jaksamaan. Mökkeilystä saa voimaa ja on onni kuunnella hyvin vetävää saunan hormia. Kekkosen konsti on hyvä, saunoessa murheet unohtuvat, naurahtaa Kaarisalo.

Myös Myllymäki haluaa jakaa uskoa huomiseen.

– Toivon mukaan saamme kaikille rokotukset nopeasti. Rokotusprosessihan sinällään on Suomessa hoidettu hyvin, kaikki piikit on pistetty, mitkä on voitu. Kunhan saamme lisää rokotteita, hoidamme homman. Kyllähän korona pitää voittaa.

Kaarisalo uskoo, että viimeistään syksyllä tilanne näyttää jo hyvältä.

– Kuulostaa todella hyvältä, että kesällä päästäisiin jo melko normaaliin elämään. Miksen uskoisi siihen, haluan uskoa siihen.

TYKS-erityisvastuualueen piiriylilääkäri haluaa uskoa myös siihen, että mikäli pandemia ei jää ainoaksi, olemme paremmin valmistautuneita.

– Ehkä tämä opettaa siihen, että koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Sen ennustaminen on mahdotonta. Toisaalta jos koko ajan maalaa synkkiä pilviä ja koko ajan miettii, että milloin se seuraava tauti-x tulee, niin eihän siitäkään mitään tule. Eletään tässä hetkessä. Ei huomisen murheita kannata tänään alkaa murehtia.

