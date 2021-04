Myanmarin sotilasjuntta katkaisi viimeisetkin internet-yhteydet ja takavarikoi ihmisten satelliittiantennit

Riippumaton tiedonsaanti on tehty lähes mahdottomaksi sotilasjuntan kaapattua vallan.

Myanmarissa valtaa pitävä sotilasjuntta on katkaissut viimeiset toimivat internet-yhteydet maassa.

Lisäksi juntta on takavarikoinut ihmisten satelliittiantenneja eri puolilla maata, jotta he eivät voisi seurata maansa tapahtumia kansainvälisten uutiskanavien kautta.

Juntta on myös iskenyt satelliittiantenneja myyviin liikkeisiin ja takavarikoinut niiden myymiä antenneja.

Riippumaton tiedonsaanti on tehty Myanmarissa lähes mahdottomaksi sen jälkeen kun sotilasjuntta kaappasi vallan maan demokraattisesti valitulta hallitukselta helmikuun alussa.

Kaikilta ei-valtiollisilta sanomalehdiltä on viety toimiluvat. Monia verkon uutispalveluja on suljettu ja niitä on uhkailtu.

Lisäksi juntta on pidättänyt 30 toimittajaa ja syyttää heitä kansallisen turvallisuuden ja julkisen järjestyksen häirinnästä.

Tästä huolimatta mielenosoitukset sotilasjunttaa vastaan jatkuvat taukoamatta. Eilen mielenosoituksissa sai surmansa 11 myanmarilaista.

Yhteensä sotilasjuntan vastaisissa mielenosoituksissa on kuollut lähes 600 mielenosoittajaa ja sivullista.

Lisää aiheesta:

Myanmar muistelee väkivallan uhreja kukkasin, vellonta kaduilla jatkuu – katso video mielenosoitusten keväästä

YK:n erityislähettiläs pyysi turvallisuusneuvostolta toimia sisällissodan välttämiseksi Myanmarissa – Kiina hylkäsi ajatuksen pakotteista

Monet maat vaativat Myanmarin sotilasjunttaa kuriin – venäläiskenraali kävi kertomassa, että Venäjä seisoo juntan rinnalla

Myanmarin väkivallan keskellä elävä suomalainen: "Lapsia ja teini-ikäisiä ammutaan"

Lähteet: Associated Press