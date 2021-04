Pari vuotta sitten lapun luukulle lyönyt tuulitunneli avataan uudelleen Pyhtäällä – uusi omistaja uskoo menestykseen: ''Tässä on iso potentiaali''

Pari vuotta sitten otsikoihin noussut elämyskeskus aiotaan avata alkukesästä uudelleen Pyhtäällä.

Tuulitunnelilentoja ja sisäsurffausta tarjonnut Sirius Sport Resort lopetti yllättäen toimintansa kesällä 2019. Vuonna 2013 avattu Suomen ensimmäinen tuulitunneli oli kamppaillut talousvaikeuksien kanssa koko toimintansa ajan. Elämyskeskuksen lyötyä lapun luukulle moni varauksensa jo ennakkoon maksanut asiakas jäi pulaan.

Lue lisää: Äkillisesti suljetun tuulitunnelifirman outo sotku: Toimitusjohtaja tuli esiin piilostaan, mutta nyt maan alle painui "kyproslainen omistaja"

Toissa vuoden lopussa elämyskeskus vaihtoi omistajaa. Nyt uusi omistajayhtiö on hioutunut lopulliseen muotoonsa.

Uuden omistajayhtiön Aeronautica Arena Oy:n tarkoituksena on kehittää elämyskeskusta uudella konseptilla. Tuulitunnelilentojen ja sisäsurffauksen rinnalle aiotaan tuoda esimerkiksi melontaa, kartingia, koskenlaskua ja mönkijäsafareita. Tiloihin on tulossa myös jacuzzi-tyyppisiä pieniä altaita.

Elämyskeskus on myös nimetty uudelleen Aeronautica Arenaksi.

– Teemme täysin uutta elämys- ja tapahtumakeskusta. Vaihdamme nimen, koska haluamme ottaa kunnon irtioton paikan edellisestä toiminnasta ja huonosta historiasta, Aeronautica Arenan operatiivinen johtaja Atte Korjula sanoo.

Mahdollisuus isoon matkailukeskittymään

Uusien aktiviteettien lisäksi Aeronautica Arena on kaavaillut yhteistyötä viereiselle tontille suunnitellun erä- ja luontokulttuurimuseon kanssa. Pyhtää on yksi kärkiehdokkaista uuden, valtakunnallisen museon sijaintipaikaksi.

– Museo voisi hyödyntää esimerkiksi elämyskeskuksen valmiita ravintola- ja kokoustiloja. Museo on aika iso vetonaula ja kansallinen, iso projekti, joten haluamme tietenkin tukea sitä, Atte Korjula sanoo.

Tarkoituksena on myös tehdä yhteistyötä Pyhtään lentokentän kanssa elämyslentoja järjestämällä. Asiakkaat voitaisiin viedä esimerkiksi taito- tai hävittäjälennoille. Atte Korjula näkee mahdollisuuksia myös siinä, että lentokenttä on ehdolla Suomen Ilmailumuseon uudeksi sijaintipaikaksi.

– Jos sekä erä- ja luontokulttuurimuseo että Ilmailumuseo sattuisivat menemään molemmat maaliin, tämä paikka kasvaisi aika merkittäväksi matkailukohteeksi. Tässä on iso potentiaali, Korjula sanoo.

Vahva usko menestykseen

Aeronautica Arenan operatiivinen johtaja Atte Korjula uskoo elämyskeskuksen menestymiseen aiemman yrittäjän vaikeuksista huolimatta.

– Aiemmin elämyskeskuksen tarjonta tuntui kapealta, koska se keskittyi käytännössä kokonaan tuulitunneliin ja sisäsurffaukseen. Tässä on mahdollisuudet paljon laajempaankin palvelutarjontaan. Haluamme, että täältä löytyy kaikille jotain, Korjula sanoo.

Korjula uskoo, että asiakkaat löytävät tiensä uudistuneeseen elämyskeskukseen.

– Osa asiakkaista tulee varmasti koronan jälkeen palaamaan hissukseen, mutta toisessa vaakakupissa on se, että on syntynyt aika paljon patoutunutta halua tehdä ja päästä taas aktivoitumaan. Uskon, että se tulee olemaan isossa roolissa, kun tilanne ratkeaa, Korjula sanoo.

Aeronautica Arena tavoittelee tiloihinsa myös yritystapahtumia.

– Yritysmyynti on keskeinen juttu. Mihin tahansa yritystapahtumaan tarvitaan kokoustilat, ravintola, saunat ja joku hauska aktiviteetti. Meillä on kaikki samassa paketissa, saman katon alla. Se on iso vahvuus, Atte Korjula sanoo.

Elämyskeskuksen tarkka avajaispäivämäärä vahvistetaan koronatilanteen parantuessa.

Lue lisää:

3 kaasoa raivostui – tuulitunnelifirma rahasti morsiamen lennon, löi lapun luukulle ja katosi maan alle

Äkillisesti suljetun tuulitunnelifirman outo sotku: Toimitusjohtaja tuli esiin piilostaan, mutta nyt maan alle painui "kyproslainen omistaja"

Kilpailija iski heti, kun tuulitunnelifirma jätti asiakkaansa pulaan – tarjoaa “kampanjahintaan” lentoja, jotka on jo kertaalleen maksettu

Iso vesivahinko koettelee koko ikänsä rahapulasta kärsinyttä tuulitunnelia, mutta yhtiö ei luovuta: "Tilanne ei ole mahdoton"