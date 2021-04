Mira Ahola petti puolisioaan televisiossa ja sai valtavan viharyöpytyksen – naisvihan tarkoitus on pitää alisteiset ryhmät ruodussa, sanoo tutkija

“Sulta pitäis repii pää irti vitun huora.”

Vihapostia tulvi kaikkiin Mira Aholan somekanaviin ja sähköpostiin. Niin paljon, että ulos meneminen pelotti. Jos Aholan oli poistuttava kotoa, hän piilotti itsensä huppujen ja kaulaliinojen sisään ja toivoi, ettei kukaan tunnistaisi.

– Ajattelin, että ei niin moni ihminen pysty puhumaan tuollaista vain lämpimikseen, että kyllä joku varmasti vielä toteuttaa uhkauksensa.

Vuonna 2019 Ahola osallistui puolisonsa kanssa Temptation Island Suomi -ohjelmaan. Reality-ohjelman tarkoitus on testata osallistujien parisuhteita: puolisot viettävät kolme viikkoa toisistaan erillään sinkkujen ympäröimänä.

Ahola päätyi kuvausten aikana sänkyyn sinkkuna ohjelmaan osallistuneen Markuksen kanssa. Kun kyseinen jakso noin vuosi sitten näytettiin telkkarissa, alkoi ryöpytys, josta Ahola toipuu edelleen.

Uhkailuviestejä lähetetään usein anonyymeistä valeprofiileista. “Jotkut ovat sen verran rohkeita, että ihan omalla nimellään tulevat kertomaan,” Ahola sanoo. Aki Lahtinen, Topi Tirri / Yle

“Uskoin saamiani vihaviestejä”

Kun puhelimeen alkoi ensimmäisen kerran tulvia viestejä, Ahola yritti vastata jokaiselle viestin lähettäjälle. Hän halusi kertoa oman näkemyksensä asiaan ja puolustaa itseään.

Tunnit kuluivat, kun hän näpytteli vastauksia puhelimeensa, kunnes lyyhistyi itkien lattialle.

Henki ei enää tuntunut kulkevan ja päässä pyöri.

– Jouduin aika pian ensimmäisen paniikkikohtauksen jälkeen pitämään sometaukoa, koska en vaan enää pystynyt siihen. Puhelimen käteen ottaminenkin ahdisti.

Vihatulva jatkui useita kuukausia. Aholan inboxit täyttyivät lukemattomista viesteistä. Suuren osan niistä Ahola siirsi suoraan roskakoriin.

Samalla hän kuitenkin ajatteli, että jos näin moni ihminen ajattelee hänestä tällä tavoin, siinä täytyy olla jotain perää. Hän kätki haukut sydämeensä, ja siellä ne kolkuttelevat edelleen tänä päivänä.

Omista saavutuksista on vaikea iloita, koska mieleen on iskostunut ajatus, että hän ei ole minkään arvoinen.

– Uskoin tosi kovasti saamiani vihaviestejä ja masennuin sen ryöpytyksen aikana, Ahola sanoo.

Naisviha on yhteiskunnan rakenne

Mira Ahola on miettinyt sukupuolensa vaikutusta vihatulvaan, koska hän on huomannut, että miesten mokailuihin ei suhtauduta samanlaisella raivolla.

– Yleisasetus tuossakin formaatissa on, että mies perseilee siellä ja nainen kärsii. Sitten kun se pettäjä onkin nainen, niin maailma räjähtää, Ahola sanoo.

Vihapostitulva horjutti Mira Aholan mielenterveyttä. Terapia piti hänet pystyssä pahimman kohun keskellä. Aki Lahtinen, Topi Tirri / Yle

Sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori Katariina Mäkisen mukaan Mira Aholan julkinen kohtelu onkin hyvä esimerkki naisvihasta.

Naisviha on aggressiota tai vihaa, joka kohdistuu naisiin tai muihin yhteiskunnassa alisteisissa asemassa oleviin ryhmiin. Sen tarkoitus on kontrollointi ja kurissa pitäminen.

Naisviha on usein tiedostamatonta, eikä se ole pelkästään yksilön tunne, vaan yhteiskunnan rakenne.

– Tuskin kukaan ajattelee, että nyt vihaan naisia ja sen takia lähetän tällaista postia. Enemmänkin se näyttäytyy sellaisena, että ihmiset tuohtuvat, kun joku nyt toimiikin normien vastaisesti, Mäkinen sanoo.

Naisilta odotetaan esimerkiksi miellyttävyyttä, lempeyttä ja tunnetyötä. Muutama viikko sitten syntyi kohu, kun Sanna Marin vastasi Ylen dokumentissa kiireessä sisältöpäällikölle lyhytsanaisesti. Pääministerin käytös tulkittiin tylyksi. (siirryt toiseen palveluun)

– Se toi esiin sen, että odotukset ja normit ovat aika korkealla. Sanna Marinin kohdalla se oli sellaista yleistä paheksuntaa, ja sitä yritettiin käyttää horjuttamaan hänen asemaansa, Mäkinen sanoo.

Miehen tehtävä on ollut kontrolloida naisen seksuaalisuutta

Aluksi kaikki meni Temptation Islandin kuvauksissa hyvin. TV-katsojat oppivat tuntemaan Mira Aholan mukavana ja pirteänä hahmona.

Hänellä ja Valtolla oli vakaa parisuhde. He olivat tavallinen urheilijapariskunta Lahdesta. Monet katsojat olivat sitä mieltä, että heidän parisuhteensa kestää varmasti ohjelman houkutukset ja he lähtevät kotiin yhdessä.

– Ensimmäisiä jaksoja oli ihan hauska katsoa televisiosta, vaikkakin myös raadollista, koska tiesin, miten se tulee päättymään, Ahola sanoo.

Nopeasti Aholan vointi huononi kuvauksissa. Selittämätön ahdistus, masennus ja pelko iskivät päälle.

Ahola kertoo saaneensa rajuja itkukohtauksia lähes päivittäin. TV-katsojatkin saivat nähdä Aholan olemuksessa muutoksen, kun hän romahti itkuun kesken haastattelun.

Ahola oli kuitenkin tietoinen kameroista ja yritti kertomansa mukaan viimeisen asti tsempata ja esittää iloista, kun kuvaukset olivat käynnissä.

Rikkomus on suurempi, kun se tulee tällaiselta henkilöltä, joka on luokiteltu ihannenaiseksi. Tutkijatohtori Katariina Mäkinen

Saarelta löytyi yksi ihminen, kehen hän saattoi turvautua. Markus kuunteli ja tuki, kun Ahola avautui pahasta olostaan. Ihastus syttyi hiljalleen. Aholan oli vaikeaa myöntää sitä itselleen, saati kameroille.

Sänkyyn he päätyivät kuvausten loppupuolella.

– En ajatellut, mitä kotona sitten tapahtuu. En ajatellut, että mitä jos tämä näkyy telkkarissa. En ajatellut yhtään mitään, ja se kertoo myös vähän siitä mielenmaisemasta mihin olin mennyt siinä vaiheessa, että kaikki oli vaan aivan pimeää, Ahola sanoo.

Tutkijatohtori Katariina Mäkisen mielestä Ahola täytti aluksi ne normit ja odotukset, jotka hänelle annettiin. Hän oli kaikille kiltti, kiva ja ystävällinen. Lisäksi hän oli vielä kaikin puolin hyvässä ja uskollisessa parisuhteessa.

Tämä selittää osaltaan Aholaan kohdistunutta vihaa.

– Rikkomus on suurempi, kun se tulee tällaiselta henkilöltä, joka on luokiteltu ihannenaiseksi, Mäkinen sanoo.

Erityisen paljon odotuksia kohdistuu Mäkisen mukaan naisten seksuaalisuuteen. Naisilla on edelleenkin hyvin vähän tapoja toteuttaa seksuaalisuuttaan siten, että se olisi yhteiskunnallisesti hyväksyttyä.

Kun varattu nainen harrastaa seksiä televisiossa, vastaanotto on paljon raadollisempi kuin miehen toimiessa vastaavalla tavalla.

– Jos naisella on liikaa seksiä, niin silloin on huora, ja jos taas liian vähän, niin sitten on pihtari, Ahola sanoo.

“Sukupuoleen liittyvät normit aiheuttavat kärsimystä ja rajoittavat ihmisten elämää,” sanoo sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori Katariina Mäkinen. Veikko Somersalo

Mäkisen mukaan historian tarkasteleminen voi auttaa ymmärtämään, miksi naiset saavat osakseen sukupuolittunutta vihaa.

Heteroparisuhteissa on kautta aikain ollut voimakkaasti läsnä ajatus, että mies omistaa naisen. Naisella ei ole välttämättä ollut avioliitossa omia oikeuksia tai omaa omaisuutta, ja miehen tehtävä on ollut kontrolloida naista ja eritoten naisen seksuaalisuutta.

– Jos nainen pettää, niin se on ollut paljon pahempi juttu tämän takia, Mäkinen sanoo.

Ajat ovat toki muuttuneet, ja tuskin monet miehet enää ajattelevat omistavansa puolisonsa.

– Kun kyseessä on julkinen pettämisspektaakkeli, niin niissä reaktioissa voi olla kaikuja tällaisesta vanhasta ajattelusta, Mäkinen pohtii.

Some ruokkii naisiin kohdistuvaa vihapuhetta

Kuvakaappaukset solvauksista. Esto ja rikosilmoitus.

Nykyään Mira Aholalla on selvä toimintaperiaate vihaviestien varalle. Niitä hän saa edelleen lähes vuodenkin jälkeen satunnaisesti.

Pahimman viestitulvan aikaan hän lamaantui, eikä hänellä ollut voimia reagoida uhkailuihin mitenkään. Hän vain poisti viestit ja esti käyttäjät.

– Nykypäivänä harmittaa, että annoin sen kaiken tapahtua, enkä yrittänytkään saattaa tekijöitä vastuuseen, Ahola sanoo.

Mira Ahola on somessa iloinen ja pirteä. Hän kertoo, ettei hänelle tulisi mieleenkään kuvata itseään silloin, kun on paha olo. Aki Lahtinen / Yle

Tutkimuksissa on todettu, että sosiaalinen media ympäristönä ruokkii erityisesti naisiin kohdistuvaa vihapuhetta.

Naiset ovat myös sosiaalisessa mediassa eri tavalla näkyvillä kuin aiemmin. Monet ovat henkilökohtaisten asioiden kanssa esillä, mikä tekee heidät haavoittuvaksi ja sitä kautta mahdollistaa negatiivisen palautteen.

Katariina Mäkinen on tutkinut äitiys- ja perhebloggaajia sekä sosiaalisen median vaikuttajia. Hänen tutkimuksessaan on tullut ilmi, että naiset joutuvat tekemään paljon tunnetyötä silloinkin, kun he saavat osakseen vihaista palautetta.

– Naisiin kohdistuu myös sellaisia odotuksia, että vaikka heihin kohdistuisi vihaa tai aggressiota, niin heidän itsensä tulisi kuitenkin pysytellä hirveän hyväntahtoisina ja miellyttävinä ja ikään kuin ottaa se kaikki vain vastaan.

Mira Ahola on pyrkinyt esimerkiksi terapian avulla ymmärtämään vihaviestien lähettäjiä.

– Olen joutunut käymään sellaisia ajatusketjuja läpi, että minkä takia ihminen laittaa viestiä, minkä takia se sävy on tuollainen ja ymmärtämään, että se kertoo myös jotain siitä kommentin jättäjästä.

Rikosilmoitukset eivät ole johtaneet tutkintaan

Mira Ahola on someammattilainen, jolla on nykyään kymmeniä tuhansia seuraajia Instagramissa. Suurin osa seuraajista on tullut hänelle Temptation Islandin myötä, ja hän kokee vahvasti, ettei ole tekonsa tähden ansainnut näin suurta näkyvyyttä.

Aholasta on tullut myös kohun jälkeen varautunut uusien ihmisten seurassa. Tutustuminen on vaikeaa, koska hän ajattelee, että kaikki vihaavat häntä.

– Saavun huoneeseen anteeksipyytelevänä ja katselen, minkälaisia ihmisiä siellä on ja miten he minua katsovat. Säikähdän heti, jos minusta puhutaan jossain, koska oletan, että se on jotain negatiivista.

Ei pitäisi olla osa kenenkään työtä, että joutuu ottamaan vihapostia vastaan. Tutkijatohtori Katariina Mäkinen

Nykyään Ahola miettii myös tarkkaan, mihin asioihin ottaa julkisesti kantaa. Esimerkiksi globaaleista asioista hän ei uskalla puhua, koska pelkää uutta kohua.

– Nyt kun olen vuodessa saanut itseni joten kuten huterille perustuksille pystytettyä, niin jos tässä vaiheessa tulisi uusi samanlainen ryöpytys, romahtaisin täältä aivan saman tien alas, Ahola sanoo.

Toistaiseksi yksikään Aholan tekemistä rikosilmoituksista ei ole johtanut tutkintaan.

Tutkijatohtori Mäkisen mukaan viranomaisten tulisi reagoida nykyistä voimakkaammin naisvihaan ja puuttua ihmisten saamiin tappouhkauksiin.

– On aika järkyttävää, miten paljon sosiaalisessa mediassa ihmiset saavat itseensä kohdistuvaa vihaa ja uhkailupostia. Ihmisille, jotka ovat työkseen esillä siellä, se on osa sitä työtä. Ei sen pitäisi olla osa kenenkään työtä, että joutuu ottamaan sellaista vastaan, Mäkinen sanoo.

