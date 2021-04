Kirjastoautot ovat nyt kirjastorekkoja! – Tampereen uusin kulkine muuntuu tarvittaessa kirjastosalista discoksi

Rekan pohjalle rakennettu kirjastoauto vaatii kuljettajalta uuden oppimista. Tampereen toinen kirjastoauto on edelleen linja-autopohjainen.

Rekan pohjalle rakennettu kirjastoauto vaatii kuljettajalta uuden oppimista. Tampereen toinen kirjastoauto on edelleen linja-autopohjainen. Mari Vesanummi / Yle

Tästä on kyse Tampereen uusi kirjastoauto Kosmos otettiin käyttöön tammikuussa.

Kuvittaja ja lastenkirjailija Nora Surojegin kuvitti auton lasten ideoiden pohjalta.

Tampereella kaksi kirjastoautoa palvelevat mm. 50 päiväkotia ja 29 koulua.

Koko Suomessa on 137 kirjastoautoa.

Uutuuttaan loistava rekka seisoo Tampereen pääkirjasto Metson takapihalla parkissa. Se odottaa perjantai-iltapäivän kierrosta. Tampereen kaupunginkirjaston uusi kirjastoauto Kosmos on aloittanut kirjastoauto Kustaan työkaverina alkuvuodesta. Nimensä Kosmos sai kansanäänestyksessä.

Kuskin paikalta muutos on melkoinen. Kirjastovirkailija Mika Kulmala on jo tottunut pyörittelemään Kosmoksen rattia, vaikka ajo-ominaisuuksiltaan uusi rekan päälle rakennettu kirjastoauto on erilainen. Sekä vuonna 2009 hankittu Kustaa että nyt poistunut kirjastoauto Roosa ovat linja-autopohjalle tehtyjä.

Inspiraatio kirjastoauto Kosmoksen kuvitukseen saatiin koululaisten ehdotuksista. Mari Vesanummi / Yle

– Kyllähän tässä tietysti tarkka ja varovainen saa olla. Ajolinjat ja käännökset ovat erilaisia. Aikaa myöten ne oppii. Tosi paljon helpottaa kun on tutut reitit, Kulmala kuvailee.

Rekkaan päädyttiin, koska kirjastoauton perän pitää aueta lastaamista varten. Metson takapihalla auto kytketään kirjastoon,josta kirjastoautoon vaihdetaan uutta luettavaa.

Kirjastoautoista avataan perästä suora yhteys kirjastoon. Aineiston vaihtaminen sujuu kätevästi kirjakärryillä. Mari Vesanummi / Yle

Kosmos ei ole kirjavarasto

Yleensä kirjastoauton kyytiin mahtuu noin 4000 nidettä, mutta uuden kirjastoauton hyllyillä panostetaan enemmän laatuun kuin määrään. Kirjastoautojen ja kotipalvelun palvelupäällikkö Ville-Pekka Nummi esittelee uutta kirjastoautoa silmin nähden tyytyväisenä. Kosmoksesta ei haluttu välittää kirjavarastovaikutelmaa, mikä vanhoista kirjastoautoista tulee usein mieleen.

– Halusimme tehdä tämmöisen väljemmän esillepanon. Näin saadaan aineisto paremmin esille, jolloin se lähtee myös paremmin liikkeelle, Nummi kertoo.

Kirjastoautojen ja kotipalvelun palvelupäällikkö Ville-Pekka Nummi tarttuu säännöllisesti myös itse kirjastoauton rattiin. Mari Vesanummi / Yle

Kosmoksessa on täysin muunneltavat hyllyt. Ne saa myös tarpeen mukaan pois. Katossa on videotykki ja sähkökäyttöinen valkokangas. Leffailtoja ei ole vielä kalenterissa, mutta koululaisten kanssa suunnitellaan projektia syksylle. Silloin voi infovideoita näyttää kätevästi autossa. Disco onnistuisi myös, sillä autossa on muunneltava tunnelmavalaistus.

Kosmoksen upean ulkokuoren on suunnitellut graafinen suunnittelija, kuvittaja ja lastenkirjailija Nora Surojegin. Inspiraatiota uuden kirjastoauton ulkoasuun saatiin nelosluokkalaisten vaikuttamispäiviltä. Useissa koululaisten unelmien kirjastoautoissa näkyi avaruusteema.

Kirjastoauto Kosmoksen ulkokuoren suunnitteli kuvittaja ja lastenkirjailija Nora Surojegin. Mari Vesanummi / Yle

Koulukierrokset jatkuvat syksyllä

Lapset ja lapsiperheet ovat kirjastoautojen suurin käyttäjäryhmä. Normaaliarjessa Tampereen kaupungin kirjastoautot pyörähtävät 29 koululla ja 50 päiväkodilla. Koronarajoitusten vuoksi koulukäynnit on jätetty tältä keväältä, mutta päiväkodin pysäkeillä käydään edelleen. Lapsia ei tosin oteta normaaliin tapaan lastenhoitajan kaveriksi valitsemaan kirjoja. Kirjastoauto Kosmoksen ensimmäinen pysäkki päivän kierroksella on Tasanteen päiväkodilla. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Tarja Naarajärven mukaan kirjastoauton käynti päiväkodilla on tärkeää päiväkodin toiminnan kannalta.

Tasanteen päiväkodin lastenhoitaja Tarja Naarajärvi käy joka kuukausi päiväkodille saapuvassa kirjastoautossa. Mari Vesanummi / Yle

– Lapsethan tarvitsevat kuvia ja sanoja. Jo nollavuotiaasta aloitetaan sanotusta kuvakirjojen kanssa.

Lastenkirjojen laatikoiden äärellä kyykkii myös Tasanteen päiväkodin varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Hanna Kivinen. Etsinnässä on hyviä "nukkarikirjoja". Toiset lapset nukahtavat lepohetken aikaan, mutta ne jotka eivät nukahda rauhoittuvat luetun kirjan äärelle. Kirjan ei kuitenkaan tarvitse olla unettava.

– Kyllä se voi olla ihan hauskakin. Tarina on tärkeä, Kivinen sanoo.

Kirjastovirkailija Mika Kulmala lukee Tasanteen päiväkodin Hanna Kivisen kirjapinon koodeja. Mari Vesanummi / Yle

Iltakierrokset ovat jatkuneet lähes normaalisti

Vaikka kouluvierailut on tältä keväältä peruttu niin vapaalla kierroksella kirjastoautossa on saanut käydä myös korona-aikana. Maski naamalle ja turvavälein omaa vuoroa odottamaan, käsidesiä automaatista ja sitten selailemaan kirjastoauton hyllyjä.

Kirjastoautossa saa käydä kurkkaamassa mitä hyllyiltä löytyy, tosin erityistoimin. Mari Vesanummi / Yle

Tasanteen pysäkillä oli jo innokkaita kymmenvuotiaita odottamassa Kosmosta. Ahkerat kirjastoauton käyttäjät Amanda Maakanen ja Sara Simpanen käyvät kirjastoautolla joka viikko. Kirjastoauton käyttäjät ovat huomanneet muutoksen vanhaan autoon.

– Mun mielestä täältä löytää paremmin, Sara Simpanen on huomannut.

– Ja täällä on uusia enemmän kuin muualla, Amanda Maakanen täydentää.

Sara Simpanen ja Amanda Maakanen löysivät kirjastoautosta mieluisaa luettavaa jälleen kerran. Mari Vesanummi / Yle

Korona siirsi kansanjuhlat

Uuden kirjastoauton hankinta on iso projekti. Kosmoksen hankintahinta lisävarusteineen oli noin 430 000 euroa. Kirjastoautolle oli tarkoitus pitää isot kansanjuhlat, mutta toisin kävi. Auto otettiin käyttöön ilman suuria juhlallisuuksia tammikuussa.

Kosmoksesta on teetetty koottava pahviauto lasten iloksi. Mari Vesanummi / Yle

Korona on tuonut tullessaan muutoksia kirjastoautojen henkilökunnan toimintaan, kun ajo on vähäisempää koulureittien ollessa tauolla. Tällä hetkellä yksi kirjastoautoa ajava kirjastovirkailija on siirtynyt väliaikaisesti avustaviin tehtäviin sosiaali- ja terveyspuolelle, Ratinan rokotepisteelle. Se tarkoittaa myös sitä, että kirjastoautojen palvelupäällikkökin hyppää kirjastoauton rattiin useammin kuin ennen.

– Ihan mukava on päästä itsekin välillä rattiin. Sieltähän työni kirjastoautojen parissa olen aloittanut, palvelupäällikkö Ville-Pekka Nummi sanoo.

Toukokuussa kirjastot saavat avata ovensa taas normaaliin käyttöön. Kirjastoautojen suurin käyttäjäryhmä saa odottaa ensi lukuvuoden alkuun. Elokuussa Kosmos pääsee tuomaan lukemisen iloa myös koulupäiviin.

Kirjastoauto Kosmoksen kuvituksessa on avaruusteema molemmin puolin. Jopa katto on teipattu avaruudeksi. Mari Vesanummi / Yle

Lue myös:

Kirjastoautot katoavaa kansanperinnettä

Intohimoisella bongarilla on tallessa tuhansien linja-autojen tiedot