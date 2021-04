Juhannusta ei vietetä ainakaan Raumalla normaalisti: RMJ on peruttu

Raumalla vuosittain järjestettävä suuri juhannusfestivaali on peruttu tältä kesältä.

Raumanmeren juhannus eli RMJ on peruttu tältä kesältä. Nelonen Media Liven mukaan tapahtumaa ei pystytä toteuttamaan nykyisillä koronarajoituksilla.

– Me oltais haluttu toteuttaa teille juhannuksena Suomen kovimmat beach-festarit ja tän vuoden festaria on valmisteltu jo kesästä 2019 saakka, tästä oli rakentumassa tykein Raumanmeren juhannus ikinä. Ei ehditty julkaista edes koko artistikattausta, ja ollaan täysin musertuneina tän tilanteen edessä. Nyt on nöyrryttävä ja todettava, että näissä olosuhteissa ei pystytä järjestää RMJ’n arvoista tapahtumaa, järjestäjän Facebook-päivityksessä todetaan.

Tapahtuma jouduttiin perumaan myös viime kesänä.

Viime ja tälle vuodelle ostetut liput käyvät sellaisenaan Raumanmeren juhannukseen 2022. Sitä juhlitaan Otanlahden rannalla 23.–25.6.2022. Lipuista saa halutessaan myös rahat takaisin.

Juhannusfestivaali on kerännyt Otanlahteen aiempina vuosina kymmeniä tuhansia juhlijoita. Esimerkiksi vuonna kävijämäärä oli 30 000, vaikka sää oli juhannusaattona myrskyinen.

Lue myös:

Raumanmeren juhannus on osa keskikesän juhlaa – "On täällä muutamia hyviä artisteja, mutta ei se ole pääpointti"

Pääministeri Marin: Hallitus selvittää rokotepassin käyttöä kotimaassa - Yle keräsi koronarajoitusten purkamissuunnitelman keskeisen sisällön yhteen

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on vapautumassa toukokuussa, Olympiakomiteassa petyttiin aikatauluun –urheilukatsomoihin voi päästä kesäkuussa