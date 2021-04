Rajoitusten höllentyminen voi näkyä pian lentovarauksissa – Finnairin mukaan "patoutunutta kysyntää on paljon"

Hallituksen suunnitelmaa koronarajoitusten purkamisesta on odotettu yrityksissä ja niiden toimialoilla hartaasti.

Erityisen tyytyväisiä hallituksen suunnitelmiin oltiin matkailualalla.

– On hyvä, että matkustuksen avaaminen on olennainen osa suunnitelmaa ja että sisärajavalvonnasta voitaisiin luopua viimeistään kesäkuussa. Sehän tarkoittaa, että suomalaiset voivat suunnitella Euroopan lomamatkojaan ja suomalainen matkailuteollisuus voi käynnistellä pitkään seisahduksissa ollutta toimintaansa, sanoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

Myös Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fräntin mukaan perjantaina kuultuja viestejä on odoteltu alalla pitkään. Matkailun avaaminen vähitellen kuulostaa hänen mukaansa järkevältä.

Hallituksen mukaan työmatkaliikenne sallitaan EU-alueella toukokuussa. Kesäkuussa päättyy sisärajavalvonta, jolloin myös lomamatkojen pitäisi olla mahdollisia. Elokuussa avataan työmatkaliikenne kolmansiin maihin eli esimerkiksi Venäjälle.

Kreikka ja Kroatia ehkä aluksi suosituimpia kohteita

Mihin suomalaiset suuntaavat lomalle, kun rajan yli vihdoin pääsee?

– Suomalaisten suosituin matkakohde on Viro. Siellä kuitenkin tartuntaluvut ovat tosi korkealla edelleen eikä tilanne ole kauhean paljon kehittynyt Ruotsin puolellakaan, Mäki-Fränti sanoo.

Nyt Mäki-Fränti veikkaa, että suosituimmaksi kohteiksi nousevat alussa Kreikka, Kroatia ja itäinen Välimeren alue.

– Turkki mietiskelee, miten matkailua avataan. Espanja saattaa mennä loppukesälle.

Myös Finnair seuraa tiiviisti varaustilannetta ja reagoi sen mukaan.

– Patoutunutta kysyntää on paljon ja kyllä se suunta on ensin Eurooppaan. Kreikan saaret, Etelä-Eurooppa ja monet kaupunkikohteet ovat tyypillisesti suomalaisten suosimia kesäkohteita. Pohjois-Amerikka on myös mielenkiintoinen. Jos siellä ruvetaan matkustusrajoituksia purkamaan, niin sekin voi olla tosi kiinnostava kohde, Tallqvist sanoo.

Mäki-Fräntin mukaan matkoja on varattu loppuvuodeksi ja ensi talvelle, mutta kesän koronatilannetta on ollut hankala ennakoida ja kesälle varauksia on ollut vähän peruutusjoustoista huolimatta.

Rajoitusten purkamiseen tarvitaan vielä tarkennuksia ja myös esimerkiksi siihen miten ulkomailta pääsee Suomeen. Rokotuspassiakin pidetään tärkeänä osana terveysturvallisen matkustelun käynnistymistä.

– Se on ollut kysymysmerkki, on puhuttu pakkotestauksista, karanteeneista ja eri edellytyksistä, joilla ulkomailta pääsee matkustamaan Suomeen. Kun koko ajan on sanottu, että suomalainen voi matkustaa ja palata kotimaahan, mutta ulkomailta tultaessa on pitänyt olla perusteltu syy sille, miksi tulee, Mäki-Fränti muistuttaa.

Ravintolasulusta vähitellen normaaliin

– Ravintolatoimialan kannalta on hyvä, että se avataan 19.4. Pitäisi kuitenkin palata edes samoihin aukiolorajoituksiin kuin oli ennen sulkua. Nyt hallituksen esityksessä anniskelu päättyisi klo 17 ja ravintolat olisi suljettava klo 18. Sellainen aukiolo ei mahdollista kannattavaa toimintaa kuin kahviloille ja lounasravintoloille, sanoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Lappi iloitsee kuitenkin siitä, että kesäkuussa ravintoloiden aukioloissa saatetaan päästä jo samaan tilanteesen kuin kesällä 2020.

Ulkomaisten turistien paluu esimerkiksi Lappiin kestää vielä. Työmatkalle vaikkapa Venäjälle voi päästä alkusyksystä. Irene Stachon / Lehtikuva

Hän on tyytyväinen myös matkailun avautumiseen asteittain.

Lappi haluaa muistuttaa, että kun suomalaisten matkailua ulkomaille vapautetaan, se on tehtävä kilpailukykyisin ehdoin myös muualta tänne.

– Kesä sinällään ei näytä vielä matkailun kannalta hyvältä, mutta tärkeintä matkanjärjestäjien kannalta on näkymä ensi talveen. Etenkin venäläiset ja kiinalaiset turistit ovat Suomen matkailulle erittäin tärkeitä, Lappi sanoo.

Rokotepassilla pitäisi päästä maailmalle

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät pitävät myös hallituksen rajoitusten purkusuunnitelmaa erittäin tärkeänä, koska se luo toivoa paremmasta niin yrityksille kuin kuluttajillekin.

– Varmasti on paljon patoutunutta tarvetta käynnistää toimintoja ja sillä tavalla tämä on tärkeä suunnitelma, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Se ei ole kuitenkaan oikotie onneen. Yritysten ahdinko ei lopu koronakriisin päättyessä, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Rajoitusten purkaminen ei siis hänen mielestään saa tarkoittaa tukitoimien purkamista.

– Yritysten rahoitus on turvattava ja Verohallinnon sekä työeläkeyhtiöiden kanssa on voitava tehdä yksilöllisiä maksujärjestelyjä. Tarvitaan määräaikaisia hallinnollisia joustoja ja lisäksi yritysten omistajavaihdosten edistämistä, Pentikäinen listaa.

EU:ssa on tarkoitus ottaa käyttöön rokotepassi matkustamisessa alueen sisällä. Passin käyttö myös kotimaassa on selvityksessä.

– Hallituksen suunnitelmasta puuttuu silti tärkeä asia ja se on sopimukset ja järjestelyt kolmansien maiden kanssa. Toivomme, että rokotepassi mahdollistaisi matkustamisen unionin lisäksi kolmansiin maihin, jotta myynti-ihmiset pääsisivät tekemään kauppoja maailmalle, Häkämies sanoo.

Rokotepassi voisi nopeuttaa yritysten toipumista muun muassa matkailualoilla. Derrick Frilund / Yle

Myös Pentikäinen kannattaa koronapassiin käyttöönottoa.

– Se nopeuttaa yrityselämän toipumista ja antaa kansalaisille mahdollisuuksia palata kohti normaalia. Erityisen tärkeä se on tapahtuma-alalle, Pentikäinen perustelee.

Kovinta kritiikkiä hallituksen suunnitelmille tulee tapahtuma-alalta, jossa koetaan purkutahdin olevan liian hidas. Hallituksen purkusuunnitelmassa yleisötilaisuuksia voisi alkaa järjestää kesäkuussa. Heinäkuussa yleisötilaisuuksiin kohdistuvia rajoituksia höllennettäisiin tai ne jopa poistettaisiin.

– Emme ymmärrä sitä, että tapahtumiin kohdistuvat rajoitukset olisivat jälleen viimeiset, joita ruvetaan purkamaan, toteaa Tapahtumateollisuuden viestintäjohtaja Maria Sahlstedt.

