Junaliikenne pysähtyi Kouvolassa, kun konduktöörit jättivät tulematta töihin – vastustavat yli 100 kilometrillä pitenevää työmatkaa

Konduktöörit seisovat Kouvolan rautatieasemalla.

Tänään perjantaina heidän yllään ei ole VR:n vihreää vaan JHL:n punaista – juniin ei nouse matkustajia, eikä myöskään työntekijöitä konduktöörien mielenilmauksen vuoksi.

Matkustajat opastetaan linja-autoihin, jotka korvaavat osin pysähtynyttä junaliikennettä. Esimerkiksi taajamajunavuoroja on peruttu Lahden ja Kouvolan välillä. Myös muutamia Helsingistä Kouvolan kautta kulkevia Intercity-vuoroja on peruttu.

Konduktöörit järjestävät tänään koko päivän mittaisen mielenilmauksen Kouvolassa. Protesti alkoi aamulla kello 4.30 ja päättyy keskiyöllä.

Syy mielenilmaukseen on työnantaja VR:n yt-neuvottelut, jotka alkavat 15. huhtikuuta ja koskevat VR:n matkustajaliikenteen palveluyksikön Kouvolan työpisteen henkilökuntaa.

Hiljaista puolin ja toisin

Suurin huoli työntekijöillä on Kouvolan yksikön lakkauttamisesta ja siitä, että työvuorot olisi jatkossa aloitettava joko Helsingin tai Riihimäen toimipisteiltä. Työmatkat pitenisivät roimasti. Esimerkiksi Kouvolasta on matkaa Riihimäelle 125 kilometriä ja Helsinkiin noin 140 kilometriä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Raideammattilaisten osasto 72:n puheenjohtaja ja konduktööri Tuomas Seppäsen mukaan tieto yt-neuvotteluiden alkamisesta tuli heille täysin yllättäen.

– On sanomattakin selvää, että kaikki työntekijät eivät pysty näissä puitteissa siirtymään uusille toimipisteille, ja tämä tarkoittaa ikävä kyllä monelle työsuhteen päättymistä. Tämä on meidän jäsenistömme tämänhetkinen arvio tilanteesta, Seppänen kertoo.

Kouvolan ja Lahden välillä bussit korvasivat tänään Z- ja H-junien vuoroja. Pyry Sarkiola / Yle

Tuomas Seppänen kertoo, että mielenilmaus on otettu asemalla vastaan yllättävän hyvin. Konduktöörit ovat saaneet tsemppitoivotuksia ja viestiä siitä, että asian takana tahdotaan seistä. Harmistuneitakin matkustajia Seppäsen mukaan ymmärrettävästi myös on, ja siitä hän on pahoillaan.

– Tällainen spontaani ratkaisu tuntui ainoalta vaihtoehdolta.

Matkustajia on tänään ollut Seppäsen mukaan tavallista reilusti vähemmän. Joitakin yhteysjuniakin on peruttu, joten senkin vuoksi asemalla on hiljaisempaa. Seppänen kertoo, että hiljaista on myös työnantajan puolella.

– Työnantaja ei ole ollut meihin yhteydessä.

VR: Henkilöstöä ei tarvitse vähentää

VR:n palvelujohtaja Piia Tyynilän mukaan yt-neuvotteluilla tavoitellaan pääasiassa taajamajunaliikenteen muuttamista asiakkaalle helpommaksi ja jopa edullisemmaksi. Myös säästönäkökulma on ajan hengen mukaisesti pöydällä.

Tyynilä kertoo, että henkilöstön vähentämistarvetta ei kuitenkaan ole.

– Meillä on jollain tavalla onnellisempi tilanne kuin monessa muussa yhtiössä, että pystymme tarjoamaan töitä kaikille. Alustavan suunnitelman mukaan Kouvolan työpiste lakkautettaisiin, ja suuri osa tarjottavasta työstä olisi joko Helsingin tai Riihimäen toimipisteeltä osana lähiliikenneyksikön työvuorojärjestelmää, Tyynilä kertoo.

Tyynilä muistuttaa, että koko maanlaajuisessa konsernissa työskentelee jo nyt ihmisiä alueilla, joilla välimatkat ovat suuria ja matka-ajat pitkiä. Esimerkiksi Turussa asuva työntekijä saattaa aloittaa työnsä Helsingin toimipisteeltä. Työmatkoja ei sisällytetä mukaan työaikaan, mutta matkustusetuna toimipisteille saa kulkea VR:n junavuoroilla ilmaiseksi.

– En koe työmatkoja mahdottomina, mutta en myöskään tahdo vähätellä elämäntilanteita, joita en tunne. Osalle se voi olla mahdottomampi vaihtoehto, Tyynilä sanoo.

Konduktöörit jakoivat Kouvolan rautatieasemalla tietoa ja ohjasivat matkustajia junaliikennettä korvaaviin busseihin. Pyry Sarkiola / Yle

Piia Tyynilän mukaan konsernilla on myös tarjolla Kouvolassa esimerkiksi logistiikan työpaikkoja, joihin kouvolalaisten työntekijöiden on mahdollista hakea.

Tyynilän mukaan Kouvola–Lahti- ja Kouvola–Kotka-taajamajunareitit ovat jäänne taajamajunaliikenteestä, jonka vastaavat reitit liikennöidään muualla maassa jo lähiliikenneyksiköstä.

Kouvolasta kulkevien junien yhdistäminen VR:n lähiliikenneyksikön piiriin on Tyynilän mukaan matkustamisen kannalta järkevämpi ratkaisu. Reiteillä käytetään jo lähiliikennekalustoa, joten yt-neuvotteluiden tuoma muutos on Tyynilän mukaan viimeinen puuttuva palanen lähiliikenteen yhtenäistämisestä.

