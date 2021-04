Suomessa halutaan seurata Norjan mallia: harvaan asutuille alueille muuttaville verohuojennuksia ja opintolainaa anteeksi

Suomessa harvaan asutut alueet ovat jo pitkään kärsineet siitä, että nuoret lähtevät opiskelemaan muualle ja päätyvät usein esimerkiksi kasvukeskuksiin. Syrjäseuduille palaavat yhä harvemmat.

Norjassa samankaltaista ongelmaa on pyritty ratkaisemaan opintolainojen keventämisellä sekä verohelpotusten avulla. Tällä järjestelmällä Norja on pystytty pitämään suhteellisen asutettuna pitkin sen pinta-alaa.

Samanlaisia mahdollisuuksia suunnitellaan nyt myös Suomeen. Maa- ja metsätalousministeriön harvaanasuttujen alueiden työryhmä (HAMA) on saanut alkuvuodesta tuoreen selvityksen mahdollisesta Norjan mallista.

Selvityksen mukaan Suomen perustuslaissa ei olisi esteitä sille, etteikö Suomessakin voitaisiin tarjota samankaltaisia helpotuksia kuin Norjassa.

Näin selvitys tukisi syrjäseuduille muuttavia Suomessa Valtiosääntöasiantuntija Tuomas Ojasen tekemän selvityksen mukaan Suomen syrjäseutuja voitaisiin tukea muun muassa näin: Verohuojennus palkasta harvaan asutulle alueelle työn perässä muuttavalle. Luodaan verohuojennusjärjestelmä harvaan asutulle maaseudulle, jotta saadaanosaavaa työvoimaa alueelle. Harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saavat opintolainaansa anteeksi 2 600 euron arvosta vuosittain. Lainan korot pitää maksaa itse. Riittävän kauan asumalla laina pyyhkiytyy pois. Poistetaan uusilta harvaan asuttujen alueiden yrityksiltä työnantajamaksut, Norjan mallin mukaisesti. Syrjäseutulisä: Syrjäseutulisä maksettaisiin harvaan asutuilla alueilla toimiville valtion ja kuntien virkamiehille. Valtio kompensoisi syrjäseutulisän kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Pohjois-Norjassa opiskeleva Stigo Holm voi saada jopa 10 prosentin opintolainahuojennuksen

Tenojoen varrelta Dálvadaksen kylästä kotoisin oleva Stigo Holm tiesi jo opintoja aloittaessaan, että hänen kannattaa jäädä Pohjois-Norjaan työskentelemään.

Kautokeinon Saamelaisessa korkeakoulussa lastentarhanopettajaksi opiskeleva Holm tulee saamaan tukea Norjan valtiolta lainan takaisinmaksuun. Norjassa opintonsa päättävät voivat saada vuosittain jopa kymmenen prosentin helpotuksen opintolainaansa, mikäli päättävät työskennellä Finnmarkin tai Pohjois-Tromssan läänien alueella.

– Olen kokenut, että tämä järjestelmä on yksi suuri motivaattori opinnoissa, kun tietää, että jo valmistuessa on mahdollista pyyhkiä opintolainasta suuri osa pois. Sitä miettii, että samahan se on jäädä tänne töihin, sillä se on todella suuri etu, kertoo Stigo Holm.

Opiskelija Stigo Holm on voinut huoletta opiskella lastentarhaopettajaksi. Hänellä on tiedossa työpaikkoja Norjan pohjoisosissa. Privahtta

Norjassa vero- ja opintolainahelpotusten lisäksi opettajan tai lastentarhaopettajan ammatin valinneet voivat saada erillisen stipendin.

– Tämä järjestelmä on ottanut hyvin huomioon yhteiskuntamme tarpeet. Opettajille on pohjoisessa niin suuri tarve, Holm sanoo.

Kokeilu aloitetaan mahdollisesti jo tänä vuonna

Parlamentaarisen harvaanasuttujen alueiden kehtitämistyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Huttunen (kesk.) kertoo olevansa tyytyväinen selvitykseen Norjan mallista. Nyt he voivat yhdessä HAMA-työryhmän ja ministeriöiden kanssa edistää helpotuksia pienille paikkakunnille.

Ensimmäisenä etenee ainakin opintolainan takaisinmaksun helpottaminen kokeilualueilla.

– Olemme sopineet työryhmän ja OKM:n kanssa, että tätä asiaa lähdetään jatkoselvittämään. Jatkoselvityksen aikana saamme selville, mitä kevennytkset käytännössä tarkoittavat kokeilualueella ja millaisia aluetaloudellisia vaikutuksia sillä kokeilulla on. Selvitämme myös, kuinka paljon saataisiin uusia työntekijöitä, millaisia vaikutuksia on työvoiman liikkuvuuden kannalta, kertoo Huttunen.

Keskustan kansanedustajalle Hanna Huttuselle Suomen syrjäseutujen kehittäminen on ollut sydämen asia. Harri Mäenpää / Studio Korento

Tavoitteena on aloittaa kokeilujaksoja syrjäseuduilla jo tämän vuoden aikana. Huttunen kertoo, että työryhmällä on käytössään 12 miljoonan euron määrärahat. Mikäli kokeiluja toteutettaisiin HAMA-työryhmä määrärahoilla, tulee kokeilulla jo olemaan kiire.

Osa määrärahoista täytyy käyttää ensi vuoden aikana ja loput vuoden 2023 aikana.

– Jos kokeilulla todetaan, että tämä on hyvä juttu ja sillä on vaikutusta siihen, että alue saa lisää elinvoimaa, niin tarkoituksena on myöhemmin laajentaa näitä toimiviksi käytänteiksi valtakunnallisesti.

– Norjasta on nähty hyvää esimerkkiä siitä, miten siellä on tuettu ja verotuksellisestikin kohdattu pohjoisia alueita. Norja on elinvoimainen pitkä maa ja elinvoima jakautuu paljon tasaisemmin kuin täällä Suomessa, sanoo Huttunen.

Verohelpotukset houkuttelisivat lisää työvoimaa

Ennen kuin kokeiluja aloitetaan, täytyy HAMA-työryhmän vielä valita, mitkä Suomen harvaanasutut alueet kuuluisivat kokeiluihin ja keitä mahdolliset helpotukset koskisivat.

Harvaanasutut alueet Suomessa Suomen pinta-alasta 68 prosenttia lasketaan harvaanasutuksi alueeksi. Näillä alueilla asuu 5 prosenttia suomalaista. Tällä hetkellä yhteensä 83 kuntaa luokitellaan harvaanasutuksi alueeksi. Kuitenkin yhteensä 246 kunnassa on harvaanasuttuja alueita. Lähde: Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine toivottaisi syrjäseutujen vähennykset tervetulleiksi. Inarin kunnan pinta-alasta suurin osa lasketaan harvaanasutuksi alueeksi, vaikka kunnan rajojen sisältä löytyykin kaksi eläväistä kasvukeskusta.

Mahdollisen Norjan mallin avustukset helpottaisivat työelämän kehitystä kunnassa.

– Kyllähän se jollakin tapaa boostaisi meidän kuntaa. Haasteena on ollut työvoiman saatavuus. Kynnys lähteä kokeilemaan, asumaan ja työskentellemään harvaanasutulla alueella on kuitenkin aika korkea. Kaupungistuminen on jatkunut aika pitkään ja kaikki tällaiset kannustimet on hyvinkin positiivisia alueellemme, kertoo Toni K. Laine.

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine. Vesa Toppari / Yle

Inarin kuntaan on riittänyt muuttuvirtaa viime vuosina, eikä muuttoliikenne käänny etelään päin pohjoisesta. Kuitenkin alueelle tarvitaan edelleen lisää työikäisiä aikuisia.

– Lähes kaikilla harva-alueilla kehitys on sellainen, että väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja tarvitaan runsaasti työikäistä väestöä näille alueille. Uskoisin, että verotukseen liittyvät helpotukset saattaisivat lisätä halua muuttaa pohjoiseen ja muille harva-alueille, pohtii kunnanjohtaja Laine.