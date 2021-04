Oikeus jakoi Katiska-huumejutussa jopa 200 vuotta vankeusrangaistuksia – tämä odottaa nyt vankeuteen tuomittuja

Suuri osa laajassa Katiska-huumevyyhdissä vankeuteen tuomittavista jää vapaiksi odottamaan lainvoimaista rangaistusta.

Helsingin käräjäoikeus jakoi torstaina yhteensä yli 200 vuotta vankeusrangaistuksia muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Ankarimmat tuomiot saivat huumeliigaa johtaneet Janne Tranberg ja Niko Ranta-aho.

Päätekijöistä Tranberg suorittaa parhaillaan aiempaa vankeusrangaistusta Helsingin vankilassa. Ranta-aho puolestaan on parhaillaan tutkintavankeudessa epäiltynä oikeudenkäynnin aikana tehdyistä uusista rikoksista. Hänet passitetaan Vantaan vankilaan.

Helsingin käräjäoikeus määräsi myös 18 muuta jutussa tuomittua Vantaan vankilaan. He joutuvat siis vankilaan jo ennen kuin tuomio on lainvoimainen. Osa heistä on vankilassa aiempien rikosten vuoksi ennestään.

Ensimmäiset Katiska-tuomitut ovat jo ilmoittautuneet vankilaan

Kullekin tuomitulle on ilmoitettu päivä, jolloin hänen on viimeistään ilmoittauduttava vankilaan. Vantaan vankilan johtaja Tommi Saarinen kertoo, että ensimmäiset Katiska-tuomitut ovat jo ehtineet saapua.

– Yleensä osa vangeista tulee määrättynä päivänä virka-ajan puitteissa. Osa tulee viimeisellä minuutilla saman vuorokauden puolella. Tietty joukko ei saavu ollenkaan. Heidät etsintäkuulutetaan ja poliisi ottaa heidät kiinni tavattaessa, Saarinen kertoo.

Vantaan vankilassa on 185 vankipaikkaa. Laura Hyyti / Yle

Koronaepidemian vuoksi kaikkia siviilistä tulijoita odottaa ensimmäisenä vajaan viikon mittainen karanteeni.

Katiska-juttu tuo vankiloihin yhdellä kertaa poikkeuksellisen suuren määrän huumerikoksiin syyllistyneitä. Vankien sijoittelulla pyritään vaikuttamaan siihen, ettei vankeusajasta tule ajatushautomoa uusia rikoksia varten.

– Saman jutun kaikkia henkilöitä ei voida pitää samalla osastolla. Mutta kun heillä ei ole yhteydenpitorajoituksia, heillä on oikeus ja vapaus olla toisiinsa yhteydessä esimerkiksi kirjeitse, Saarinen sanoo.

Poistua saa, mutta vain painavasta syystä

Vantaan vankila on pääsääntöisesti tutkintavankila. Se tarkoittaa, että lainvoimaisen tuomion saatuaan vangit siirretään Vantaalta yleensä johonkin toiseen yksikköön.

Tyypillinen tutkintavankeuden kesto on yksikössä runsaat kolme kuukautta. Mutta koska Katiska-oikeusprosessi kestää todennäköisesti pitkään, osa tuomituista saattaa viipyä Vantaalla pidempään.

Tutkintavangeilla ei Tommi Saarisen mukaan velvollisuutta osallistua vankilan toimintaan. Heille ei myöskään laadita vankeusajan suunnitelmaa. Vangit saavat poistua vankilasta esimerkiksi lähiomaisen hautajaisiin, mutta yleensä poistuminen tapahtuu saattovartioinnissa.

Parikymmentä tuomittua jää odottamaan lainvoimaista tuomiota vapaalle

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kaikkiaan 39 syytettyä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin Katiska-vyyhdissä. Heistä 19 odottaa lainvoimaista tuomiota vapaalla ennen mahdollisen vankeusrangaistuksen aloittamista.

Tämä on tavanomainen käytäntö. Sillä pyritään välttymään tilanteilta, joissa valtio joutuu maksamaan korvauksia liian pitkään vankilassa istuneille. Näin voi käydä, jos korkeampi oikeusaste lieventää käräjäoikeuden antamaa tuomiota tai kumoaa sen.

– Jos tuomittu on esimerkiksi ensikertalainen ja hovioikeus lyhentää hänen tuomiotaan, saattaisi käydä niin, että hän on ehtinyt istua koko tuomionsa ennen hovioikeuden päätöstä, erikoissyyttäjä Heli Vesaaja sanoo.

Vantaan vankila sijaitsee Itä-Hakkilassa. Laura Hyyti / Yle

Syyttäjän mukaan käräjäoikeuden ratkaisu on Katiskan kohdalla tavanomainen, joskin vankilaan passittamisen kynnys oli tällä kertaa korkeammalla kuin yleensä.

– Hyvin usein tuomioistuin määrää vangittavaksi ne, joiden vankeusrangaistus on yli kaksi vuotta. Nyt oikeudella näyttää olleen rajana viisi vuotta, Vesaaja sanoo.

Seitsemän päivää aikaa

Koska Katiska-rikosjuttu on niin laaja, vähintään osa siitä menee vielä Helsingin hovioikeuden käsiteltäväksi. Ainakin Tranberg ja törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen tuomittu Janne Järvinen aikovat valittaa tuomioistaan. Myös Niko Ranta-aho harkitsee valittamista.

Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomituilla on seitsemän päivää aikaa ilmaista tyytymättömyytensä tuomiosta. Tuon jälkeen rangaistus pannaan täytäntöön, mikäli tyytymättömyyden ilmoitusta ei ole kuulunut.

Lopullinen lainvoimainen tuomio voi tulla osan Katiska-jutussa tuomittavien kohdalla vasta vuosien kuluttua.

Ehdottomien vankeusrangaistusten lisäksi Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kahdeksan vastaajaa ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Kaksi vastaajaa sai sakkorangaistuksen. Kahden syytteet hylättiin. Kaksi menehtyi oikeudenkäynnin aikana. Yhteensä vastaajia oli 53.