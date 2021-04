Vanhojen tehdasalueiden omistaja Redeve laajentaa Jyväskylään – osti UPM:n entisen vaneritehtaan

Vantaalainen kiinteistökehitysyhtiö Redeve laajentaa toimintaansa Kouvolasta Jyväskylään.

Redeve on ostanut UPM:ltä Jyväskylän Säynätsalossa sijaitsevan vaneritehtaan tehdasalueen rakennuksineen.

Kauppasopimus allekirjoitettiin tänään perjantaina. Alueen omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät uudelle omistajalle välittömästi.

Kaupan myötä alueella toimivat yritykset siirtyvät Redeven vuokralaisiksi.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että vaneritehtaan kiinteistölle löytyi ostaja näin nopeasti. Alueelle on jo vaneritehtaan toiminnan aikana kehitetty eri alojen pienteollisuutta ja työpaikkoja, UPM:n kiinteistöpäällikkö Jaakko Kaijalainen sanoo tiedotteessa.

Vanhoille tehtaille uutta käyttöä

Metsäyhtiö UPM lopetti vanerin valmistuksen Jyväskylän-tehtaalla viime kesänä. Samalla 147 työntekijää menetti työpaikkansa.

Yhtiö jatkaa koneiden, laitteiden ja järjestelmien purkutöitä alueella edelleen. Ne on tarkoitus saada valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.

Redeve omistaa myös Voikkaan vanhan paperitehtaan alueen Kouvolassa. Arkistokuva. Antro Valo / Yle

Redeve on ostanut viime vuosina UPM:ltä myös Myllykosken tehdasalueen ja Voikkaan yritysalueen Kouvolassa. Redeve vuokraa siellä tiloja muille yrityksille.

Yhtiö suunnittelee myös Jyväskylän Säynätsaloon yritysaluetoimintaa.

– Säynätsalon sijainti Jyväskylän keskustan tuntumassa on logistisesti erinomainen. Lisäksi tehdasalueen tuotantotoimintaa tukeva infrastruktuuri on hyvässä kunnossa ja mahdollistaa uusille yrityksille toiminnan aloittamisen nopeasti. Alueella on myös runsaasti varastointiin soveltuvia tiloja, Redeve Oy:n toimitusjohtaja Jari Lahtinen sanoo tiedotteessa.

Kiinteistökehitysyhtiö Redeve omistaa Kouvolassa myös Kymin entisen ammattikoulun ja historiallisen Voikkaan Klubin.

