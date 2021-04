Korealaispariskunta töhri 370 000 euron taideteoksen erehdyksessä – luuli osallistavaksi taiteeksi

Pariskuntaa vastaan ei nosteta syytettä, mutta he saattavat joutua entisöinnin maksajiksi.

Eteläkorealainen pariskunta on töhrinyt erehdyksessä newyorkilaisen graffitititeilijan John Andrew Perellon eli JonOnen taideteoksen.

Pariskunta luuli osallistavaksi taiteeksi suurta kehyksetöntä Untitled-teosta, jonka ympärillä oli maalitölkkejä ja siveltimiä. Teos on esillä näyttelyssä ostoskeskuksessa Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa.

Pariskunta uskoi, että katsojien on tarkoitus antaa panoksensa teokseen, vaikka teoksen esittelytekstissä oli kerrottu, että siveltimet ja maalit ovat osa teosta. Lattiassa oli myös viiva, jolla ne erotettiin katsojista.

Pariskunnan erehdys on saanut ymmärrystä sekä näytteilleasettajalta että taiteilijalta. Näytteilleasettaja ilmoitti töhrimisestä ensin poliisille, mutta perui ilmoituksen saatuaan selville, ketkä taulun sunnuntaina töhrivät.

Näyttelyn edustaja Jiyoon Son kertoo, että he yrittävät nyt suostutella taiteilijaa siihen, ettei työtä entisöitäisi. Näyttely on vakuutettu, mutta vakuutusyhtiö laskuttaisi todennäköisesti ainakin osan entisöintikustannuksista töhrijöiltä.

Sonin mukaan JonOne on ilmaissut toivovansa, että taulu entisöitäisiin tavalla, joka ei muodostu taloudelliseksi taakaksi pariskunnalle. Entisöinti kestäisi viikkoja ja maksaisi noin 7 500 euroa, Son sanoo.

He ovat näyttäneet taiteilijalle sosiaalisessa mediassa ilmaistuja reaktioita töhrimistapaukseen. Reaktioissa suhtaudutaan suopeasti JonOnen töihin, mutta tunnetaan myös sympatiaa pariskuntaa kohtaan.

Twitter-käyttäjä Spraystreet on jakanut The Korea Times -lehden julkaiseman kuvan (siirryt toiseen palveluun), jossa näytteilleasettajan, Contents Creator of Culturen, toimitusjohtaja Kang Wook osoittaa töhrittyä teosta.