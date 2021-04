Miksi Pohjois-Irlannissa on kahakoitu joka yö jo viikon ajan? Viisi kysymystä ja vastausta nopeasti leimahtaneista nuorten yhteenotoista

Pohjois-Irlannissa alkoivat huhtikuun alussa pahimmat väkivaltaisuudet sitten vuonna 1998 solmitun rauhansopimuksen. Tämänkertaiset kahakat näyttäisivät juontavan juurensa Britannian EU-eroon ja sen vaikutukseen Pohjois-Irlantiin. Väestöryhmien välinen kauna johtaa kuitenkin syvemmälle.

Monet pelkäävät jo, että Pohjois-Irlannissa puhkeaa uusi sisällissota. Muutamien kymmenten nuorten aloittamista rähinöinnistä mellakat ovat kasvaneet yhteenotoiksi, joissa mukana on satoja ihmisiä.

Määrä ei ole kovin suuri, mutta tämäkin joukko voi pahimmillaan repiä auki Pohjois-Irlannin historian haavat.

Kahakoita yritetään kuitenkin rauhoittaa kaikin voimin niin poliisin kuin poliittisten voimienkin taholta.

1. Mitä kahakoissa on tapahtunut?

Kahakoita on ollut joka yö viikon ajan. Viime yönä poliisi otti ensi kertaa käyttöön vesitykit hillitäkseen keskenään tappelevia joukkioita.

Myös poliisia vastaan on hyökätty kivittämällä, ampumalla ilotulitteilla ja heittämällä polttopulloja. Ainakin 55 poliisia on saanut vammoja. Kuolonuhreja ei kuitenkaan ole.

Mellakoissa on tuhottu omaisuutta, poltettu autoja ja ainakin yksi kaksikerroksinen linja-auto.

Uusimmat kahakat ovat keskittyneet Belfastissa kansanryhmiä erottavalle niinsanotulle Rauhan muurille. Poliisi pyrkii pitämään keskenään kahakoivat joukkiot erillään.

Myös muurin lähellä asuvat iäkkäät ihmiset ovat estäneet nuorisojoukkoja pääsemästä muurille ja toisensa kimppuun.

Mellakoijat ovat olleet hyvin nuoria. Nuorin poliisin kiinni ottama mellakoija on ollut 13-vuotias.

Pohjois-Irlannin paikkakunnat, joissa on viime päivinä ollut väkivaltaisuuksia. Harri Vähäkangas / Yle

2. Mistä levottomuudet saivat alkunsa?

Levottomuuksien uskotaan alkaneen Britannia-mielisten lojalistien piirissä, jotka ovat pettyneet Britannian EU-eronsa yhteydessä tekemään Irlantia koskevaan sopimukseen. Sopimuksen mukaan Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen tiukka maaraja vältetään, kun Pohjois-Irlanti pysyy EU:n lainsäädännön piirissä ja tulliraja kulkee Irlanninmeressä.

Britannia-mieliset katsovat Britannian ja omien pohjoisirlantilaisten puolueidensa pettäneen heidät, eli kahakointi on osittain suunnattu niitä vastaan. The Guardian -lehden analyysin (siirryt toiseen palveluun) mukaan nuorisolle, joka kokee Britannian pettäneen heidät, ainoa keino saada asialleen julkisuutta on kahakointi.

Britannia-mielistä nuorisoa on myös yllytetty mellakoihin sosiaalisessa mediassa välitetyillä viesteillä, kertoo Belfast Telegraph -lehti (siirryt toiseen palveluun).

3. Onko kysymys vain brexitin tuomista kaunoista?

BBC:n mukaan on myös todisteita siitä, että Britannia-mieliset aseistetut rikollisryhmät ovat lietsoneet nuorisoa kahakoimaan. Ryhmät yrittäisivät tällä tavoin palauttaa voimaansa, joka on heikentynyt poliisin tehostuneen toiminnan takia.

Myöhemmässä vaiheessa mukaan on tullut Irlannin yhdistymistä kannattavia nationalisteja, joiden kanssa Britannia-mieliset ovat ottaneet yhteen varsinkin Belfastin Rauhan muurilla. Yhteenottoja on ollut muissakin Pohjois-Irlannin kaupungeissa.

Kansallismieliset nuoret kahakoivat poliisin kanssa Länsi-Belfastissa 8.4. 2021. Poliisi estää kahakoita vesitykillä. Mark Meadow / EPA

Eräs välitön tekijä kahakoiden taustalla lienee ollut Irlannin nationalistisen vapautusarmeijan IRA:n johtajan Bobby Storeyn hautajaistilaisuus viime kesäkuussa. Hautajaisiin osallistuneet eivät käyttäneet määräyksestä huolimatta kasvomaskeja, mutta jäivät silti ilman rangaistusta. Britannia-mieliset unionistit saivat tästä aiheen epäillä, että poliisi toimii puolueellisesti.

Epäluulo kansanryhmien välillä suhteessa Britanniaan ja toisaalta eri uskontokuntien välillä on juurtunut syvälle Pohjois-Irlannin asukkaisiin. Viime päivien kahakoissa ei näytä kuitenkaan olevan kyse uskontokuntien välisistä riidoista.

4. Miten poliittiset johtajat ovat reagoineet?

Kaikki Pohjois-Irlannin parlamentin puolueet ovat yksimielisesti hyväksyneet julistuksen, jossa vedotaan väkivaltaisuuksien lopettamisen puolesta.

Samoin ovat tehneet Irlannin pääministeri Micheál Martin , Britannian pääministeri Boris Johnson ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Pohjois-Irlannin johto kokoontuu tänään perjantaina käsittelemään tilannetta.

5. Ovatko kahakat päättymässä?

Toistaiseksi ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että kahinoivat nuorisojoukot olisivat lopettamassa mellakkansa, joten pelkoja tilanteen pahenemisesta on ilmassa.

Eräs aseistautunut lojalistijärjestö on jo ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) vetävänsä takaisin tukensa Irlannin vuoden 1998 rauhansopimukselle.

Toisaalta mellakat eivät ole saaneet taakseen laajaa kansanjoukkojen tukea. Alussa kahakoimassa oli vain muutamia kymmeniä ihmisiä. Perjantain vastaisena yönä poliisi arvioi, että lojalistien mellakkajoukossa oli noin 600 ihmistä ja vastapuolella nationalisteja saman verran.

Rauhan muuria vartioivien varttuneiden kansalaisten reaktio antaa toivoa siitä, ettei kahakoiden anneta pahentua enempää.

Lue myös:

Väkivaltaisuudet jatkuivat Pohjois-Irlannissa – poliisi käytti vesitykkejä Belfastissa

Lähteet: AFP, AP