Hillitseekö kesä koronaa? Seitsemän seikkaa kausivaihtelusta ja siitä, miten se vaikuttaa tulevaan kesään

"Esimerkiksi influenssaviruksilla on yleinen taipumus kadota kesäajaksi. Se vahvasti puoltaa sitä, että etu on meidän puolellamme. Kesäaikaan on odotettavissa parempaa aikaa tämän viruksen suhteen", uskoo Seppo Meri. Markku Pitkänen / Yle