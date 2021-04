EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies: Yritykset kaipaavat kunnianhimoisempaa suunnitelmaa koronarajoitusten höllentämisestä

Hallitus tiedotti perjantaina exit-suunnitelmastaan eli siitä, miten Suomi purkaa koronarajoituksia, kun epidemia alkaa hellittää.

Suunnitelma on tärkeä paitsi terveysnäkökulmasta myös talouden näkökulmasta. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kaipaa yksityiskohtaisempaa ja kunnianhimoisempaa koronarajoitusten purkusuunnitelmaa.

– Tarvitsisimme sellaisen exit-suunnitelman, jossa on portaita ja aikatauluja siihen, miten taloutta avataan. Tietoa tarvitaan myös yritysten kriisitukien maksamisesta sekä tapahtumatuen sisällöstä, joka vaikuttaa erityisesti matkailu- ja ravintola-alaan, sanoo Häkämies

Suomi kaipaa uusia vientimahdollisuuksia

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden järjestää korkean tason ilmastoneuvottelut 22.-23.4. 2021. Mukaan on kutsuttu 40 valtion johtajat. Tanska ja Norja ovat pohjoismaista mukana, mutta Suomi ei ole saanut kutsua.

Häkämies pitää Suomen jäämistä sivuun valitettavana, mutta uskoo silti, että Suomellekin voi avautua uusia mahdollisuuksia.

– Valitettavaa, että Suomi ei ole saanut kutsua, mutta siitä huolimatta suomalaisilla yrityksillä on isot potentiaaliset markkinat saada osuutensa USA:n elvytyspaketista.

Yhdysvalloista tulee kaksi lopullista tarjousta Suomelle hävittäjähankinnoista. Kauppa on kokoluokaltaan noin 10 miljardia euroa ja Suomi edellyttää kaupan mukana noin kolmen miljardin euron edestä teollista yhteistyötä, joka hyödyttää Suomea.

Jos Yhdysvaltalainen hävittäjä valikoituu kaupan kohteeksi, mahdollisuuksia teolliseen yhteistyöhön löytyy.

– ICT, ilmastoratkaisut, digiteknologia ja muu korkea teknologia kiinnostavat USA:ssa. Tiedossa myös on, että siellä on iso tarve uusille jäänmurtajille, ja Suomessa on tämän teknologian maailman parasta osaamista, huomauttaa Häkämies.

Työnantajat kaipaavat lisää paikallista sopimista

Teknologiateollisuus ilmoitti maaliskuussa, että se ei jatkossa välttämättä enää neuvottele keskitetysti työehtosopimuksista. Metsäteollisuus irtautui keskitetyistä neuvottelupöydistä ja samalla EK:sta jo aiemmin kokonaan. Häkämies ei halua arvioida, mistä voisi tulla seuraava irtiotto.

– En arvioi yksittäisten liittojen tilannetta, mutta yleisesti ottaen paikallisen sopimisen edistäminen ja edistyminen on keskeinen arvioperuste. Tavoitteena varmaan kaikilla toimialoilla on edetä sillä saralla.

Teknologiateollisuuden ratkaisun vaikutus ensi syksyn neuvottelukierrokseen nähdään vasta myöhemmin.

– Se pystytään sanomaan, kun tiedetään miten Teknologiateollisuuden yritykset jakautuvat kahden vaihtoehdon välillä eli kuinka iso osa jää valtakunnallisen tessin piiriin. Jos paikallinen sopiminen etenee valtakunnallisissa tesseissä, se vaikuttaa toki myönteisesti. Odotukset ovat vahvat siihen suuntaan, sanoo Häkämies.

