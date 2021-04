Helsinki tahtoo olla työnantajien edelläkävijä yhdenvertaisuudessa – pormestari Vapaavuori puolustaa positiivista erityiskohtelua

Helsingin kaupunki kokeilee parhaillaan osassa rekrytoinneistaan positiivista erityiskohtelua (siirryt toiseen palveluun), joka käytännössä suosii osaa työnhakijoista monimuotoisuuden lisäämiseksi. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo Marja Sannikan haastattelussa, että erityiskohtelu voi koskea muun muassa maahanmuuttajia, vammaisia ja iäkkäitä.

Tavoite on Vapaavuoren mukaan se, että Helsingin kaupunki työnantajana edustaisi väestöään paremmin. Tällä hetkellä se ei pormestarin mielestä täysin toteudu: Helsingissä on esimerkiksi vieraskielisiä 16 prosenttia, mutta tällaisia henkilöitä on töissä kaupungilla vain 9 prosenttia.

– Pitkään on puhuttu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, mutta se ei kuitenkaan käytännössä toteudu. Me olemme maan suurin työnantaja, ja meidän pitää olla edelläkävijä myös yhdenvertaisuuslain noudattamisessa.

Vapaavuori muistuttaa, että erityiskohtelulla on kuitenkin rajansa, eikä sitä sovelleta kuin yksittäistapauksissa.

– Laki lähtee liikkeelle siitä, että ketään ei saa automaattisesti ohittaa. Toisen hakijan pitää olla yhtä pätevä tai lähes yhtä pätevä.

Vapaavuoren mielestä oikeasuhtainen erityiskohtelu ei ole syrjintää.

– Tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttaminen tai syrjinnästä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja poistaminen. Se ei ole syrjintää.

Anonyymi rekrytointi voi olla yksi tie tasa-arvoon

Työmarkkinoilla esiintyy yhä syrjintää, ja esimerkiksi nimi voi olla ratkaiseva tekijä työn saamisessa. Yhtenä ratkaisuna osa työnantajista käyttää anonyymiä rekrytointia, jossa hakijan tunnistetiedot eivät tule esiin haun alkuvaiheessa.

THL:n tutkimuspäällikkö Shadia Rask sanoo Marja Sannikan haastattelussa, että jo työpaikkailmoituksen tieto anonyymiydestä voi rohkaista hakemaan työtä.

– Se voi olla signaali eri taustaisille hakijoille, että pyrkimys on syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen.

Raskin mukaan anonyymiä rekrytointia voi soveltaa useilla eri aloilla. Hän toteaa, ettei se itsessään kuitenkaan riitä ongelman ratkaisemiseen.

– Jos rekrytoivia ammattilaisia ei kouluteta, syrjintä saattaakin siirtyä hakuvaiheesta valintavaiheeseen.

Katso Marja Sannikan koko jakso alta. Haastateltavana on myös toimittaja Nea Lundström, joka kyllästyi sosiaalisen median kapeaan tasa-arvokäsitykseen. Jakson voi katsoa Yle TV1:llä perjantaina 9.4.2021 klo 20.