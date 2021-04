Suositun Jollaksen kartanon yrittäjä lopettaa: "Lähti tekemisestä ilo, kun joutuu vuokraisäntää vastaan tappelemaan" – kaupunki täysin ymmällään päätöksestä

Antti Tuomola on pyörittänyt Jollaksen Kartano Oy:tä vajaat puolitoista vuotta Helsingin kaupungilta vuokraamassaan kivikartanossa.

Intoa riitti, kun hän pääsi konseptikilpailun ja tarjoushuutokaupan kautta isännöimään hienoa kartanoa. Kaupunki halusi yrittäjän, joka elävöittää aluetta.

Tuomolan mukaan kokous-, juhla- ja saunatiloja vuokraavan yrityksen toiminta lähti erinomaisesti liikkeelle ja yrityksen liiketoiminta pysyi plussan puolella koronasta huolimatta.

– Olemme edelleen voitollisia, emme ole tehneet tappiota, vaikka on ensimmäinen vuosi ja korona. Tästä innostuneena otin tammikuussa yhteyttä Helsingin kaupunkiin ja kysyin, jatketaanko vuokrasopimusta, Tuomola kertoo.

Yle on nähnyt kuvakaappauksen Tuomolan kaupungilta saamasta sähköpostivastauksesta. Siinä todetaan näin:

"Emme tällä hetkellä lähde neuvottelemaan sopimuksen jatkosta. Nykyinen sopimuksesi ensimmäinen irtisanomispäivä vuokranantajan puolelta on 31.1.2023."

Tuomola kertoo päätelleensä vastauksesta, että hänellä ei ole takeita siitä, ettei kaupunki irtisanoisi hänen sopimustaan tammikuussa 2023, kun irtisanomisen karenssi on päättynyt, vaikka toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi teknisesti jatkua myös tämän jälkeen.

Nyt hän on jo myynyt kartanon kalusteet ja tekee sieltä lähtöä.

Tuomola olisi voinut vielä jatkaa kaupungin vuokralaisena, mutta päätti lopettaa, koska koki vuokrasuhteen jatkumisen epävarmaksi.

– Jollaksen kartano on 400-neliöinen kivitalo, jonka kiinteät kustannukset ovat isot ja investointitarve on jatkuva. Jotta voi investoida rahaa, pitää olla pitkä horisontti eteenpäin, että investointeja voi kuolettaa.

Jollaksen kartano on jo tyhjillään. Clarissa Jäärni / Yle.

Meidän vuokraneuvottelijamme vielä varmisti, että haluatko sinä todella irtisanoa tämän, ja silloin hän vastasi, että kyllä. Helsingin kaupungin tilapäällikkö Sari Hildén

Helsingin kaupungin tilapäällikkö Sari Hildén on täysin ymmällään yrittäjän lopettamispäätöksestä. Hän ei ole henkilökohtaisesti keskustellut Tuomolan kanssa, mutta vakuuttaa, että kaupunki olisi toivonut hänen jatkavan kartanon pyörittämistä.

Alueen asukkailta on tullut hyvää palautetta, sillä kartano on elävöittänyt seutua.

– Meillä ei ole lähtökohtaisesti ollut mitään tarvetta irtisanoa vuokrasopimusta vuonna 2023. Kaupungilla on paljon tiloja, joihin me haemme vuokralaisia. Jos toiminta pyörii ja vuokralainen maksaa vuokrat, meillä ei ole mitään tarvetta irtisanomiseen. Meiltä ei ole mennyt mitään sellaista indikaatiota, että me olisimme irtisanomassa vuokrasopimuksen kolmen vuoden kuluttua.

Kyse oli kuitenkin siitä, että Tuomola olisi halunnut siirtää ensimmäistä mahdollista irtisanomispäivää vielä myöhemmäksi, esimerkiksi kolmella vuodella eteenpäin.

Hänen mukaansa sopimuksessa ei määritellä, että kaupungilta vaadittaisiin mitään perusteita vuokralaisen irtisanomiseen tammikuun 2023 jälkeen.

– Miten minua luotottava pankki voisi luottaa siihen, että minun vuokrasopimukseni jatkuu? Heidän näkökulmastaan ja myös minun näkökulmastani vuokrasopimus päättyy sinä päivänä.

Tilapäällikkö Sari Hildén sanoo ymmärtävänsä yrittäjän näkökulman. Hänen mukaansa se on kuitenkin huomioitu sopimuksessa.

– Kun normaalisti tehdään huoneen vuokrasopimus, siinä on molemmilla osapuolilla kolmen kuukauden irtisanomisaika, mutta koska on ymmärretty se, että yritystoiminnassa yrittäjällä on tarve tehdä alkuvaiheessa investointeja, tälle yrittäjälle on taattu, että me emme voi koska tahansa lähteä irtisanomaan. Kaupungin puolelta ensimmäinen mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus on kolmen vuoden kuluttua [sopimuksen alkamisesta] eli tammikuussa 2023.

Hildén ei käsitä yrittäjän lopettamisratkaisua.

– Silloin, kun hän irtisanoi tämän [sopimuksen] tammikuussa, meidän vuokraneuvottelijamme vielä varmisti, että haluatko sinä todella irtisanoa tämän, ja silloin hän vastasi, että kyllä.

Kaupunki haluaa pian uuden vuokralaisen

Hildénin mukaan kaupunki olisi mielellään pitänyt Tuomolan vuokralaisena pitempään. Kun Tuomola lähtee, kaupunki yrittää löytää uuden vuokralaisen mahdollisimman pian. Kaupunki ei suunnittele myyvänsä rakennusta.

– Meille olisi ollut parempi, että hän olisi jatkanut toimintaa, koska se on koettu alueella hyväksi. Varsinkin saunan pyörittäminen ja elävöittämistoiminta, mitä hän on siellä tehnyt, on ollut positiivista.

Tuomola on kokenut kommunikoinnin toisin jo pitemmän aikaa.

– Täytyy myöntää, että hiukan lähti tekemisestä ilo, kun joutuu omaa vuokraisäntäänsä vastaan tappelemaan.

Erimielisyyttä myös asuntojen vuokrauksesta

Mutta on kaupungilla jotain huomauttamistakin Tuomolan toiminnasta.

– Kaupunki on huomauttanut hänelle kahteen kertaan siitä, että hän on vuokrannut sieltä tiloja asumiskäyttöön. Se on nimenomaan vuokraehdoissa todettu, että rakennusta ei saa vuokrata asumiskäyttöön.

Kiinteistöön kuuluu kaksi asuntoa, joita voi käyttää tapahtumatoimintaan liittyvään majoitustoimintaan tai toiminnan harjoittamiseen liittyvään asumiseen.

Yrittäjä voi asua asunnoissa itse pyörittäessään toimintaa tai majoittaa niihin työntekijöitä, jotka vastaavat kiinteistön ylläpidosta tai tapahtumien järjestämisestä.

– Mutta sellainen, että hän laittaa asunnon vapaille markkinoille ja ottaa siitä merkittävästi korkeampaa vuokraa kuin hän itse maksaa kaupungille, ei ollut vuokrasopimuksen ehtojen mukaista, koska konseptikilpailun aikana nimenomaan määriteltiin, että tämä on tapahtumatoimintaa, eikä asumiseen tarkoitettua. Kartanon on tarkoitus elävöittää ja mahdollistaa toimintaa siellä alueella.

Tuomola ei ymmärrä vuokrasopimuksen ehtoja kahden asunnon kohdalla. Jälleen vuokraisännän ja vuokralaisen näkemykset risteävät rajusti.

– Tilakeskus on vuokrannut minulle neljänsadan neliön kivitalon tiettyyn neliöhintaan. Ne vaativat minulle tuntemattomista syistä, että näiden asuntojen jälleenvuokraus tapahtuisi neliöhinnaltaan samaan hintaan kuin mitä koko talo on neliöhinnaltaan.

Tuomolan mukaan hän vuokrasi asuntoa itselleen.

– Kaupunki vuokraa minulle lämmittämätöntä, huoltamatonta, ylläpitämätöntä tilaa. Kun minä taas vuokraan siitä vaikka itselleni asunnon, kuten tein, niin siihen vuokraan sisältyy lämmitys, vakuutus, lumityöt ja sauna.

Antti Tuomola ihmettelee sopimuksen ehtoja: "Miksi saan pyytää kokousasiakkaalta vaikka tuhannen euron neliövuokraa yhdestä päivastä, kun en saa pyytää itseltäni markkinahintaista vuokraa, eli miksi kaupunki haluaa, että poljen markkinahintoja vuokra-asuntojen suhteen?" Clarissa Jäärni / Yle.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 10.4.2021 kello 23:een asti.