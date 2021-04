Kuntosali alkoi myydä yksityisiä vuoroja sulkuajaksi – viranomainen pitää toimintaa laittomana

Aluehallintovirasto on määrännyt kuntosalit kiinni Kymenlaaksossa kahdeksi viikoksi huomisesta alkaen.

Kouvolalainen kuntosali mainostaa verkkosivuillaan tarjoavansa yksityisiä vuoroja jumppiin ja kuntosaleihin. Ryhmät voivat varata oman vuoron jumppa-, spinning- ja kuntosaleista. Yritys mainitsee, että tiloissa saattaa olla myös muita.

Aluehallintovirasto sulkee Kymenlaakson kuntosalit huomisesta lauantaista lähtien.

Kuntosaliyrityksen mukaan kyseessä on kahden viikon pituinen kokeilu. Se on samaan aikaan, jolloin aluehallintovirasto on määrännyt kuntosalit kiinni.

Kuntosaliyrittäjä otti mallia Kouvolan kaupungilta, joka on tästä päivästä lähtien alkanut vuokrata uimahallia ja kuntosaleja perhekunnille.

Perheet voivat varata oman vuoron uimahallista tai uimahallien kuntosaleista, jolloin siellä ei ole ketään muita. Kokeilu päättyy 25. huhtikuuta, minkä jälkeen päätetään mahdollisesta jatkosta.

– Ajattelimme, että tämä on toimiva malli. Olimme jotain sen suuntaista miettineet ja kopioimme saman sapluunan, kouvolalainen kuntosaliyrittäjä Janne Patjas sanoo.

Hänen mukaansa yritys on saanut kyselyitä ja varauksia jokaiselle päivälle.

Patjas pitää yrityksensä toimintaa lainmukaisena, vaikka aluehallintoviraston tulkinnan mukaan kuntosalin toiminta ei ole lainmukaista.

Kuntosaliyrittäjä Janne Patjas kertoo, että kuntosalille on tullut varauksia jokaiselle päivälle kahden viikon kokeilujakson ajaksi. Arkistokuva. Antro Valo / Yle

"Lain hengen vastaista"

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut kouvolalaisesta kuntosalista kaksi yleisövihjettä.

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Juha Järvinen kävi tänään asiasta keskustelua aluehallintoviraston juristien kanssa. He olivat sitä mieltä, että toiminta on lain hengen vastaista.

– Tulkitsemme tätä sillä tavalla, ettei tämä mene ihan täysin lain tulkinnan piiriin perhe- tai yksityiskäytöstä, Järvinen sanoo.

Hän jatkaa, että yksityis- ja perhe-elämän piiriin eivät esimerkiksi kuulu urheilujoukkueen harjoitukset tai kuntosalin käyttö toisilleen ennestään tuntemattomien henkilöiden kanssa.

Järvisen mukaan kuntosaliyrittäjän toiminta eroaa Kouvolan kaupungin toiminnasta siten, että kaupunki on rajannut selkeästi, mihin käyttöön tila vuokrataan.

– Jos salivuoron voi varata lähes kuten ennenkin, etenkin jos paikalla on samanaikaisesti muita, se ei mene tulkinnan piiriin siitä, että kyseessä olisi yksityis- tai perhetilaisuus.

Ohjaaja paikalla

Kuntosali on ilmoittanut järjestävänsä ryhmäjumppia, joita voi varata yksityisryhmille. Kuntosaliyrittäjä Janne Patjas kertoo Ylelle, että paikalla on ohjaaja vetämässä tunteja.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yrittäjillä ei saa olla ohjattua toimintaa tiloissa, jos niitä vuokrataan eteenpäin.

– Jos siellä on ohjaaja esimerkiksi spinningissä valmiina, on se salin normaalitoimintaa. Se ei muuta yksityistilaisuudeksi, vaikka vuokraa tilan itselleen ja siellä on toiminnanharjoittajan puolesta ohjattu tunti, ylitarkastaja Juha Järvinen sanoo.

Avin mukaan tilan vuokraaja on vastuussa sillä hetkellä tilasta sillä ajalla, jolloin hän on sen vuokrannut. Hänellä pitäisi olla vuokrasopimus tehty tai kuitti maksusta. Kuntosaliyrittäjä Janne Patjas sanoo, että asiakkaat voivat varata ja maksaa tilan, eikä erityisiä vuokrasopimuksia tehdä.

Aluehallintoviraston mukaan tiloissa pitäisi olla mahdollisuus siihen, että siellä tosiasiallisesti vältetään kontaktit eri perhekuntien välillä.

– Kuntosalilla todennäköisesti ei ole kaikille eri saliryhmille omia puku- ja pesutiloja. Tämä tekee haastavaksi sen, miten ajat pystytään porrastamaan. Esimerkiksi Kouvolan kaupunki on suoraan linjannut sen, että jos ei ole omaa pukuhuonetilaa kuntosalille, he ovat jättäneet tällaisen salin kokeilun ulkopuolelle, Järvinen sanoo.

Kuntosaliyrittäjä Janne Patjas sanoo, että perheet voivat käyttää pukutiloja ryhmä kerrallaan. Hänen mukaansa kovin moni ei edes käytä pukutiloja.

Tarkastus voi olla tulossa

Aluehallintovirasto ei ole vielä ilmoittanut kannastaan kuntosaliyrittäjälle tai muille viranomaisille.

– Todennäköisesti sinne tehdään valvontatarkastus, mikäli toiminta alkaa sellaisena, että vuokralle ottajia on samanaikaisesti päällekkäisillä ajoilla. Se katsotaan sitten, mikä tilanne siinä vaiheessa on, Juha Järvinen sanoo.

Hän huomauttaa, että avin päätös tulee voimaan vasta lauantaina. Kuntosalin tämänhetkinen toiminta on siten voimassaolevien päätösten mukaista.

Nykyisten määräysten mukaan kuntosaleilla pitää varmistaa muun muassa se, että riittävät turvavälit saadaan pidettyä.

– Todennäköisesti meiltä ollaan tai kunnan terveydensuojeluviranomainen on yhteydessä kyseiseen yrittäjään, mikäli toiminta näyttää siltä, ettei se ole huomenna voimaantulevan päätöksen mukaista.

Järvisen mukaan poliisilla on mahdollisuus sulkea paikka lain nojalla.

Ylitarkastajan mukaan vastaavia tapauksia on ollut aiemmin muuallakin Suomessa.

– Niissä tapauksissa yrittäjät ovat rajanneet toiminnan siten, ettei tiloissa ole päällekkäistä toimintaa. On katsottu, että itselle vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että käytännössä sali on vuokrattu itselle, jolloin siellä ei ole muita paikalla.

Yksityiselämän ja perhepiiriin piiriin kuuluvaa toimintaa aiotaan tarkentaa aluehallintovirastoissa ensi viikolla.

