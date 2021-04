"Saan olla heikko, saan romahtaa, minäkin olen vain ihminen" – Duudsonit haluavat näyttää, että kaikilla on välillä mielen haasteita ja apua kannattaa pyytää

Duudsoneiden Jukka Hildén ja Jarno Laasala kertovat, mikä heidän viestinsä on Hyvän mielen lähettiläinä.

Kun Mielenterveyden keskusliitto pyysi Duudsoneita vuoden 2021 Hyvän mielen lähettiläiksi, valintaperustelu kosketti Jukka Hildéniä.

– Se viesti oli, että me on pystytty tasamaan polkua nuorille miehille – ja miehille yleensäkin – pyytää apua mielen asioihin. Olemme näyttäneet, että meilläkin välillä menee huonosti ja polvi notkahtaa. Vaikka ollaankin kovia ja duudsoneita, Hildén kuvailee.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vierailleet Hildén ja Jarno Laasala sanoivat, että he haluavat normalisoida puheen mielenterveyden asioista: kuuluu ihmisyyteen, että välillä voi mennä huonosti.

Heillä on mielen järkkymisestä myös omaa kokemusta. Molemmat ovat muun muassa kärsineet loppuunpalamisesta, burnoutista. Duudsoneiden viesti on, että apua kannattaa hakea ajoissa.

– Kyllä mä sanon, että kannattaa puhua ammattilaiselle. Mieluummin hyvissä ajoin, ennen kuin tie nousee pystyyn. Ennen kuin palat ihan loppuun. Eli heti kun alkaa tuntua vaikealta, pienet asiat isoilta. Jo siinä vaiheessa, Hildén rohkaisee.

Hänellä itsellään loppuunpalaminen meni niin pitkälle, että siitä toipuminen on vaatinut vuosia.

Myös Laasala vannoo ammattiavun ja terapian nimeen.

– Se on ollut superhyvää. Se on myös tärkeää, että tutustuu itseensä, siihen kuka oikeastaan onkaan. Luonnossa on myös parantavaa voimaa. Ja ystävissä ja heidän kanssaan puhumisessa, Laasala kertoo omista keinoistaan selvitä.

Hildén kertoo, että vaikka toipuminen on vaatinut aikaa, nyt hän tuntee olevansa hyvässä kunnossa.

– Se on ollut kaikeassa kauheudessaan itselle todella iso silmät avaava hetki. Ja nyt mä koen, että voin hyvin henkisesti ja fyysisesti. Ja tästä olosta, jonka koen nyt, haluan pitää kiinni koko loppuelämäni.

Suomen kielen päivän kunniaksi Duudsoneiden Jukka ja Jarno kertoivat myös, mikä heidän mielestään on suomen kielen kaunein sana.

Voit katsoa vastauksen ja koko Puoli seitsemän -lähetyksen tästä: