Rap-artisti DMX on kuollut – elämäntavat uuvuttivat räppärin vain 50-vuotiaana

Yhdysvaltalainen rap-artisti Earl Simmons on kuollut 50 vuoden iässä. Taitelijanimellä DMX tunnettu räppäri kuoli perjantaina White Plainsin sairaalassa New Yorkissa, jossa hän oli ollut hoidettavana sydänkohtauksen vuoksi.

Sydänkohtaus oli seurausta huumausaineiden yliannostuksesta, jonka vuoksi DMX oli joutunut sairaalaan pitkänäperjantaina.

Uskonnollisista riimityksistään tunnettu artisti kärsi huumeriippuvuudesta pitkään ja oli ollut useaan otteeseen vieroitushoidossa.

DMX:n suuruuden päivät ajoittuivat vuosituhannen vaihteeseen, jolloin mies levytti isot hittinsä, joita olivat muun muassa Party Up sekä X Gon' Give It To Ya.

DMX tunnettiin musiikin lisäksi myös näyttelijänä. Hän esitti pääosia elokuvissa Kehdosta hautaan (Cradle 2 the Grave) sekä Exit Wounds, jossa toista pääosaa näytteli Steven Seagal. Tämän lisäksi hän esiintyi useissa sivurooleissa, kuten elokuvissa Romeon on kuoltava (Romeo Must Die) ja Pimp.

Elokuvien lisäksi hän teki myös useita cameorooleja eri televisio-ohjelmissa.

Rap-artisti DMX:n fanit kerääntyivät New Yorkin White Plainsin sairaalan edustalle tuomaan viimeiset tervehdyksensä idolilleen. Peter Foley / EPA

"Ei löydy sanoja"

DMX:n ennenaikainen kuolema on herättänyt myös monet julkkikset muistelemaan edesmennyttä artistia.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Gabrielle Union kertoi DMX:n poismenon olevan musertava menetys.

– Ei löydy sanoja tällä hetkellä. Ei muuta kuin rukouksia, rakkautta ja suojaa "X:n" omaisille, Unionin kerrotaan sanoneen.

Oscar-voittaja Halle Berry kertoi DMX:n musiikin "merkinneen paljon monille ihmisille."

Rap-ikoni Ice Cube ilmoitti lähettävänsä "soturirukouksia" ystävälleen.

Osanottonsa esitti myös sosiaalisessa mediassa brittiläinen Formula 1 -sarjan seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton, joka kertoo varttuneensa juuri DMX:n musiikkia kuunnellen.

I’m devastated to wake up to the death of DMX. I grew up listening to him, his words and stories got me through some difficult times as a kid and I’m so grateful for his wisdom and light. Gone too soon but I hope on to a more peaceful place. Rest in peace DMX (siirryt toiseen palveluun)

– Hänen sanansa ja tarinansa saivat minut kestämään läpi vaikeat ajat lapsuudessa. Olen kiitollinen hänen viisaudestaan ja valostaan. Hän poistui liian aikaisin, mutta toivon hänen pääseen rauhallisempaan paikkaan. Lepää rauhassa DMX, Mercedes-kuski kirjoitti Instagram-tilillään.

Lähteet: Reuters